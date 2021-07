Talentissa ja Idolsissa hurmannut Nomi, 24, ryhtyi laulamaan TikTok-videoilla ikonisia tv-mainoksia – pian tapahtui jotain odottamatonta

Nuoren laulajan videoita on katsottu TikTok-videopalvelussa jopa yli viisi miljoonaa kertaa.

Helsinkiläinen laulaja Nomi Enckell, artistinimeltään Nomi, on kaikessa hiljaisuudessa ponnahtanut valtavan suosituksi somepersoonaksi TikTok-videopalvelussa. Nomin nousukiito syntyi TikTok-videoista, joissa hän laulaa ikonisia suomalaisia tv-mainoksia.

”Korvamadot” ovat riemastuttaneet laulajan seuraajia jopa niin huimasti, että nyt hänen videoitaan on katsottu yhteensä peräti yli viisi miljoonaa kertaa. Idolsista ja Talentistakin tuttu Nomi kertoo olevansa häkeltynyt ja yllättynyt suosiostaan.

– En olisi voinut kuvitellakaan, että videoni saavat näinkin suuren suosion. Totta kai olen tehnyt videoita siinä toivossa, että ihmiset tykkäisivät niistä, mutta kyllä tämä ylittää kaikki odotukseni, Nomi kertoo.

– Nyt minulta toivotaan lähes päivittäin uutta videota uuden mainosbiisin esittämisestä. Ja nyt niitä sitten tehdään.

Nomi Enckell taitaa tyylin.

Sibelius-lukiosta valmistunut Nomi Enckell nousi alkujaan tunnetuksi osallistuttuaan Talent Suomen neljännelle kaudelle sekä Idolsin seitsemännelle kaudelle, jossa hän sijoittui kolmanneksi.

Kilpailut toimivat ponnahduslautana Nomin uralle, sillä niiden jälkeen hän alkoi työstää omaa artistiuraansa. Hän teki levytyssopimuksen Sonyn kanssa ja julkaisi esikoisalbuminsa. Tänä keväänä hän kirjoitti uuden levytyssopimuksen Suomen Musiikki -levy-yhtiön kanssa ja julkaisi Pienestä kii -singlensä kesäkuun alussa.

– Haaveilen siitä, että voisin tulevaisuudessa elättää itseni artistina, hän sanoo.

Laulaja-lauluntekijä ei ole vielä noussut suuren yleisön tietoisuuteen, mutta hänen kappaleensa ovat päässeet radiosoittoihin ja keränneet runsaasti kuuntelukertoja Spotifyssa.

TikTok-suosio on Nomin mukaan nostanut hänen tunnettavuuttaan. Kaduilla on kuulemma jo tultu vetämään hihasta. Myös keikkapyyntöjä on tullut sekä yhteydenotto eräältä tunnetulta artistilta videoiden tiimoilta.

– Erityisesti nuoret ovat bonganneet minut TikTokissa ja tunnistaneet julkisilla paikoilla. Osa on tullut ihan juttelemaankin, Nomi kertoo.

Eräänkin TikTok-videonsa Nomi aloittaa varoittamalla:

– Jos tämä biisi ei vielä soinut päässäsi, nyt se takuulla soi.

Pian hän jatkaa sulosoinnuin kaikkien suomalaisten tuntemaa mainoskappaletta:

”Kesä kun kaiken eläväksi muuttaa, allergiakin puhkeaa. Se nuhaa ja tukkoa aiheuttaa, Heinix oloasi helpottaa...”, Nomi laulaa.

Heinix-lauluvideo keräsi pian yli 150 000 katselukertaa ja satoja kommentteja.

Nomi arvelee, että hänen tilinsä huumori on purrut katsojiin.

– Mainosbiisit ovat sellaisia korvamatoja, jotka kaikki tunnistavat. Se naurattaa ja saa ihmiset kommentoimaan, hän pohtii.

Laulajan mukaan palaute on ollut positiivista, vaikka mukaan on mahtunut myös ikäviä kommentteja.

– Negatiivisilta kommenteilta ei voi välttyä, jos tätä haluaa tehdä. Kaikkia ei voi miellyttää, joten siihen on sopeuduttava, hän tietää.

Tänä vuonna Nomi pääsi opiskelemaan Teatterikorkeakouluun. Hän toivoo voivansa yhdistää tulevaisuudessa musiikin ja näyttelemisen.

– Toivoisin, että ihmiset löytäisivät musiikkini. Se on ollut suuri intohimoni jo lapsesta lähtien, Nomi summaa.