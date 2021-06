Näyttelijätähti Margot Robbien yllätyspäätös kuohuttaa faneja: ”Tulemme ikävöimään sinua”

Osa faneista kertoi tukevansa näyttelijätähteä tämän ratkaisussa.

Margot Robbie nousi suuren yleisön tietoisuuteen elokuvasta Wolf of Wall Street.

Näyttelijä Margot Robbie, 30, joka tuli tunnetuksi hittielokuvasta Wolf of Wall Street, ilmoitti Instagramissaan jättävänsä sosiaalisen median. Hän kertoi asiasta tuoreessa Instagram-päivityksessään.

– Hyppään pois sosiaalisesta mediasta toistaiseksi, Robbie kirjoittaa päivityksen kuvatekstissä.

Otoksessa Robbie juhlistaa seurueensa kanssa oman tuotantoyhtiönsä LuckyChap Entertainmentin uusimman elokuvan menestystä. Viime vuonna ensi-iltansa saanut Lupaava nuori nainen -elokuva palkittiin parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen Oscarilla.

Robbie ei avaa tarkemmin päätöksensä syitä, vaan kannustaa fanejaan seuraamaan tuotantoyhtiönsä Instagram-tiliä.

Australialaistähden päivitys on kerännyt runsaasti kommentteja hänen seuraajiltaan, jotka toivovat Robbien harkitsevan päätöstään vielä uudestaan.

– Margot, älä jätä minua, eräs seuraaja kommentoi.

– Aw rakastan sinua ja tulen ikävöimään sinua, toinen kirjoitti.

– Tee mitä tahansa huolehtiaksesi itsestäsi Margot. Olen itsekin yrittänyt viime aikoina pysyä poissa sosiaalisesta mediasta, kolmas kannusti.

Margot Robbie näytteli Wolf of Wall Street -elokuvassa yhdessä Leonardo DiCaprion kanssa.

Toisaalta osa seuraajista vaikuttaa olevan huvittuneita tähtinäyttelijän ulostulosta.

– Olit jo poissa sosiaalisesta mediasta. Rakastan sinua silti, yksi seuraajista kommentoi.

Kyseisen seuraajan reaktiota ei tarvitse ihmetellä, sillä Robbie on aiemminkin päivittänyt sosiaalisen median tilejään vain harvakseltaan. Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan hänen viimeisin twiittinsä on julkaistu syyskuussa, ja tähden edellisestä Instagram-päivityksestäkin on kulunut aikaa jo reilu kuukausi.

Tosin tammikuussa 2019 Robbie ilahdutti suomalaisfanejaan lisäämällä Instagramiin otoksia Lapin-lomaltaan puolisonsa Tom Ackerleyn, 31, kanssa.

Lue lisää: Hollywoodin seksipommi Margot Robbie lomailee Suomessa! Julkaisi romanttisen kuvasarjan komistuksen kanssa: fanit ihmeissään

Tom Ackerley ja Margot Robbie ovat olleet naimisissa vuodesta 2016.

Sosiaalisen median ja valkokankaan ulkopuolella Robbie on tullut tunnetuksi arkailemattomista ulostuloistaan. Elokuussa 2018 tähtinäyttelijä kertoi The Sun -lehdelle olevansa turhautunut siihen, että häneltä udellaan jatkuvasti jälkikasvun hankkimisesta.

– Menin naimisiin ja ensimmäinen kysymys on ”Vauvoja? Milloin sinä hankit sellaisen?”. Olen niin vihainen, että on olemassa tällainen sosiaalinen sopimus. ”Olet naimisissa, nyt hankit lapsia”, Robbie tilitti tuolloin.

Lue lisää: Tähtinäyttelijä Margot Robbie vastasi harvinaisen suorasukaisesti kysymykseen seksielämästään – vastaus lyö ällikällä