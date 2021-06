Joko olet kuullut tämän? Matin ja Tepon kasarihitistä tulossa kova vauhtia kesän kuumin kappale – Darudekin rakastaa

Turkulaisveljekset julkaisevat uuden version hitistään yhteistyössä Portion Boysin kanssa. Portion Boysin versio keikkuu jo nyt hittilistojen kärjessä.

Vauhti kiihtyy! Niin se tosiaan tekee, sillä Matti ja Teppo julkaisevat perjantaina uuden version vuoden 1989 hitistään Vauhti kiihtyy.

Veljekset eivät tartu vanhaan ralliin uuden materiaalin puutteen takia vaan nuoremman muusikkopolven innoittamana.

Kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja Spotifyssa kerännyt bilebändi Portion Boys kyseli alkuvuodesta lupaa Matin säveltämän biisin versioimiseen. Demon kuultuaan veljekset innostuivat ja syntyi diili. Portion Boys tekee oman versionsa feat. Matti ja Teppo, veljekset puolestaan samaan taustaan omansa ilman räppiosuuksia.

– Olin demosta tosi otettu. Se oli introineen päivineen makeen kuuloinen. Upposi heti, Matti kertoo.

– Ei ole järkeä tehdä omaa biisiä uudestaan, jos soundimaailma ei ole totaalisen erilainen. Biisi on nyt istutettu tämän päivän musiikilliseen asuun.

Portion Boys julkaisi omasta versiostaan viikko sitten perjantaina videon, joka keräsi You tubessa kolmessa päivässä 100 000 katselukertaa. Matilta ja Tepolta ei videota tule, mutta he ovat auton kojelaudalla keikkuvina nukkeina mukana Portion Boysin rainalla.

– Se on hauska ja vauhdikas video. Olemme Tepon kanssa aina tykänneet, että pitää olla pilkettä silmäkulmassa. Tulee kuulijalle ja katselijalle hyvä fiilis.

– Velikulta-akselilla on viisikymmentä vuotta vedetty, Teppo vahvistaa.

Portion Boysin versio on saanut hurjan vastaanoton, ja kappale voi hyvinkin olla yksi tulevan kesän suurimmista hiteistä. Vauhti kiihtyy löytyy Spotifyn kotimaisten hittilistojen kärjestä.

Tähän mennessä Portion Boysin musiikkivideota on katsottu YouTubessa jo yli 138 000 kertaa. Fanit ovat jättäneet videon alle satoja hehkuttavia kommentteja.

– Kesähitti 2021! Tässä se on!

– Nyt on kova. Lapsuuden suosikki päivitettynä.

– Tämän vuoden kesäbiisi oli tässä.

– No nyt on bängeri, 6/5!

– Timanttia kovempi! kommentoi jopa Sandstorm-hitistään tunnettu huippu-DJ Darude.

Matti ja Teppo on viimeksi nähty lavalla jokseenkin tasan puolitoista vuotta sitten, kun 50-vuotiskiertue päättyi joulukuun 15. päivä 2019 Hartwall Areenalle.

Siinä vaiheessa mielessä oli, josko tämä olisi tässä. Veljesten takki oli tyhjä. Samana vuonna tehtiin levy, tanssikeikat ja 19 keikan areenakiertue.

– Kelattiin, että siinä olisi ollut hieno päätös uralle. Nyt voimat ovat palautuneet ja tekee mieli taas baanalle, Teppo sanoo.

Aikansa levättyään Mattikin pitkästyi. Alkoi syntyä uusia biisejä, vauhdilla. Uusi albumi on luvassa loppuvuodesta.

Portion Boysin yhteydenotto lisäsi intoa. Veljekset eivät tee ensi kertaa genrerajat ylittävää yhteistyötä. Sleepy Sleepers teki jo 1987 levyn Sings Matti ja Teppo. Yhteistyö huipentui yhteiseen esiintymiseen Provinssirockissa.

Vuonna 2017 JVG teki biisin Matti ja Teppo, jonka videolla veljekset myös nähtiin.

– Ne lisäsivät tunnettavuutta nuoremman sukupolven keskuudessa, Matti sanoo.

Matti ja Teppo 50-vuotistaiteilijajuhlansa konserttikiertueella Seinäjoki-areenalla 2019.

Keikkoja veljekset eivät toistaiseksi ole epävarmasta tilanteesta johtuen lyöneet lukkoon. Toinen rokotekin on vielä saamatta.

– On kuitenkin alkanut tuntua siltä, että keikoille pitäisi päästä. Ihmiset kyselee, missä keikkoja on.

Tuleva on jo mielessä.

–Vauhti kiihtyy on energinen biisi. Sopii hyvin meidän keikkojen avausbiisiksi.

Matti paljastaa, että näillä näkymin keikkailu ei jatku paria kolmea vuotta kauempaa, mutta vetää sitten sanojaan takaisin.

–Tämä on spekulointia, koska aika verissä homma on. Keikoilla käyntiä kaipaa, varsinkin kun tuvat on edelleen täynnä.

Vauhti kiihtyy -biisin julkaisu osuu ajankohtaan, jolloin koronarajoituksia ollaan purkamassa. Laulussa lauletaan juhlimisesta ja auringon kaipuusta. Kasassa on siis ajankohtaisen kesähitin ainekset.

–Ensimmäisessä omassa versiossa ajettiin kakkosvaihteella, nyt on vitonen päällä, Matti hehkuttaa.

– Ihan festarikamaa, Teppo innostuu.