Seiska: Andy McCoyn Angela-vaimo hakee avioeroa 30 vuoden jälkeen

Andy McCoyn ja Angela Nicoletti-Hulkon pitkä liitto on tullut tiensä päähänsä.

Rokkari Andy McCoyn vaimo Angela Nicoletti-Hulkko on hakenut avioeroa. Asia selviää Ilta-Sanomien saamasta avioerohakemuksesta. Nicoletti-Hulkko laittoi avioerohakemuksen yksin vireille 29. maalikuuta.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Karkkilassa asuva Nicoletti-Hulkko kertoo erohakemuksessa haluavansa eron lisäksi oman musiikkinsa julkaisuoikeudet.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 1991.

McCoy kertoi lokakuussa 2019 Iltalehdelle asuvansa Angela-puolisonsa kanssa Karkkilassa. Rokkarin mukaan hänen päivänsä uudella kotipaikkakunnalla kuluivat puolison kanssa maalaten ja biisejä kirjoittaen.

Tammikuussa 2021 McCoy kertoi IS:lle asuvansa Helsingissä.

– On meillä edelleen se talo siellä maalla, mutta en vietä aikaa siellä. Mä en viihdy landella. Olen kasvanut sisäkaupungissa. Maalla asuminen ei ole mun juttu. Kaupungissa on maamerkkejä, ja metsässä on puita ja ne kaikki näyttävät samalta. Mähän vaan eksyn sinne. En oo skuttaihmisiä, hän kertoi.

Avioerohakemuksessa Nicoletti-Hulkko nimeää rokkarin asuinpaikaksi ”jossakin päin Eiraa”.

Pariskunta vuonna 2005.

McCoy kehui vaimoaan vuolaasti IS:lle kesällä 2019.

– Mä ihailen mun vaimoa tosi paljon ja me rakastetaan toisiamme tosi paljon. Meidän rakkaus on kaikista kauneinta. Ja tietty meidän seksi on hyvää, McCoy totesi liki 30 vuotta kestäneestä parisuhteestaan.

– Ja sit meillä on syvä henkinen yhteys. Angela on erittäin järkevä ja me voidaan puhua ihan mist vaan.

Erohakemuksen mukaan avioerolla on puolen vuoden harkinta-aika.

McCoy on ollut viime aikoina esillä häntä vastaan nostetusta huumausainerikossyytteestä. Andy McCoyn eli Antti Hulkon syyte huumausainerikoksesta lopulta kaatui Helsingin käräjäoikeudessa kesäkuun alussa.

Syyttäjä väitti, että McCoy olisi pitänyt hallussaan 2,5 grammaa marihuanaa ja antanut sen miespuoliselle ystävälleen, jonka hallusta huumeet löytyivät.

McCoy kiisti tämän väitteen, ja käräjäoikeus oli asiasta samaa mieltä.

