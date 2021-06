Laila Hirvisaaren menestystarina alkoi unohtumattomasta tapaamisesta – vain puoli tuntia myöhemmin tiedettiin, että tähti oli syttynyt

Laila Hirvisaari on kuollut 83-vuotiaana. Menestyskirjailijan ura alkoi jo 70-luvulla, kun Hirvisaari vei kirjansa Otavalle.

Kirjailija Hannu Mäkelä, 71, löysi Otavalla työskennellessään Laila Hirvisaaren (o.s. Hietamiehen). Mäkelä kertoi värikkäistä kustantamovuosistaan vuonna 2015 julkaistuissa muistelmissaan Muistan – Otavan aika (Tammi)

Kesän kynnyksellä 1971 Otavan kustannustoimittaja Hannu Mäkelän puhelin soi. Soittaja esittäytyy Heikki Hietamieheksi. Mäkelä tunnistaa hänet televisiosta tutuksi mieheksi.

Hietamies kertoo, että hänen vaimonsa on tullut hulluksi – hän on kirjoittanut käsikirjoituksen.

Voisiko Mäkelä lukea sen?

Hannu Mäkelä pyytää tottuneesti soittajaa laittamaan käsikirjoituksen postiin. Hietamies ei kuitenkaan anna periksi. Hän sanoo, että vaimo haluaa tuoda käsikirjoituksen itse.

Hannu Mäkelä myöntyy, sulkee puhelimen – ja unohtaa koko jutun.

Hannu Mäkelä, Antti Tuuri ja Erno Paasilinna juhlivat Laila Hirvisaaresta tehtyä kirjaa vuonna 1999.

Muutaman päivän kuluttua Mäkelän työhuoneeseen astuu hermostunut, pienikokoinen nainen. Hän puhuu niin nopeasti, ettei nimestä saa selvää

”Nainen ojentaa minulle valtavan luntan keltaista paperia, jonka on sitonut yhteen leveällä sinisellä silkkinauhalla, johon on tehty oikein rusetti. Olen jo aivan kaikenlaisia käsikirjoituksia nähnyt, mutta en vielä tällaista. Tittelisivu on nauhan alla kuitenkin näkyvissä niin, että luen siis nimen Potkupuomi ja naisen nimen. Tässä siis on Laila Hietamies”.

Hannu Mäkelä kertoo hänelle, että käsikirjoitus tullaan lukemaan parin kuukauden kuluessa. Nainen lähtee. Jokin naisen hermostuneessa olemuksessa ja silkkinauhassa kuitenkin kiinnostaa. Mäkelä avaa sinisen nauhan ja alkaa lukea. Kun kustantaja Paavo Haavikko pelmahtaa puolen tunnin kuluttua huoneeseen, Mäkelä on jo varma.

– Tässä taitaa olla syksyn menestysteos, hän sanoo.

Haavikko ottaa käsikirjoituksen, selaa sitä nopeasti ja sanoo :

– Kyllä kyllä. Mutta nimi on huono.

Hannu Mäkelä muistaa elävästi ensikohtaamisensa Laila Hirvisaaren kanssa.

Hetken silmäiltyään Haavikko osoittaa kirjan viimeisiä sanoja: Lehmusten kaupunki. Se on kirjan nimi.

Hannu Mäkelä lukee käsikirjoituksen kotona loppuun. Tarina vangitsee. Parin päivän kuluttua hän muistaa, että pitää soittaa kirjan tekijällekin. Tämä tyrmistyy. Langan päästä kuuluu pieniä ääniä.

Hetken kuluttua puhelin soi. Soittaja on Heikki Hietamies. Hän sanoo: ”Vaimoni on tullut hulluksi, se huutaa ja hyppii tuolla enkä saa hänestä selvää muuta kuin, että kirja julkaistaan. Pitääkö se paikkansa?”

Tästä kaikki lähtee liikkeelle. Lehmusten kaupunkia myydään heti lähes 20 000 ja Laila Hietamiehestä (nyk. Hirvisaari) tulee Suomen rakastetuimpia kirjailijoita.

Laila Hirvisaari teki poikkeuksellisen pitkän ja menestyksekkään uran.

Oli heinäkuu 2015. Hannu Mäkelä istui kotonaan Nummi-Pusulassa ja hymyili muistolle.

– Mieleeni on jäänyt, kun Laila kertoi, että hän oli jo nuorena pukeutunut hienosti ja ajatteli, että tänne en jää. Ihmisen sisäinen pyrky jonnekin kyllä kantaa.

– Laila on aito tapaus. Aitous on kirjallisuudessa tärkeää.

