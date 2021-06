Ex-kollegalta kylmääviä paljastuksia Britney Spearsista: väittää ”vahvasti lääkityn” poptähden käyttäytyneen sekavasti suosikkiohjelman kuvauksissa

Louis Walsh tuomaroi suositussa X Factor -ohjelmassa muutaman jakson Britney Spearsin kanssa. Walshin muistot poptähdestä eivät ole kovin mairittelevia.

Poptähti Britney Spears, 39, on ollut jo vuosia isänsä holhouksen alaisena. Spears on pysytellyt pitkälti poissa julkisuuden parrasvaloista, mutta vuonna 2012 hänet nähtiin X Factor -ohjelman toisen kauden tuomaristossa Yhdysvalloissa.

Nyt Spearsin rinnalla muutamassa jaksossa tuomaroinut Louis Walsh väittää Independent-lehdelle, että Spearsin seuraaminen kuvauksissa oli kylmäävää katsottavaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Voice.fi.

Louis Walsh muistelee Spearsin nuokkuneen tuolillaan kuvauksissa.

Walsh vieraili muutamassa jaksossa tuuraamassa pitkäaikaista tuomaria Simon Cowellia. Vaikka kuvauksista on jo kohta kymmenen vuotta aikaa, Walsh kertoo muistavansa elävästi Spearsin erikoisen käytöksen.

Walshin mukaan Spears vaikutti olevan niin vahvan lääkityksen alaisena, ettei hän kyennyt aina edes istumaan suorassa tuolissaan.

– Istuin kaksi päivää Britneyn vieressä ja muutamien koe-esiintymisien jälkeen hän alkoi olla tällainen, Walsh kertoo ja Independentin mukaan imitoi nuokkuvaa päätä ja rintaan tipahtavaa leukaa.

X Factor on Yhdysvalloissa erittäin suosittu ohjelma. Spears tuomaroi ohjelman toisella kaudella.

Tilanne sai hälytyskellot soimaan, Walsh myöntää nyt.

– Show piti kirjaimellisesti pysäyttää ja viedä hänet pois, koska hän oli niin vahvasti lääkitty ja muuta. Säälin häntä, Walsh sanoo.

– Siinä hän oli, maailman suurin poptähti. Hän oli paikalla vain fyysisesti, mutta ei henkisesti. Hänellä oli paljon ongelmia, Walsh muistelee.

Walshilla oli selvä vastaus siihen, olisiko Spearsin pitänyt hakeutua X Factor -tuolin sijaan ennemmin ammattiavun piiriin.

– Hän sai miljoonia dollareita siitä. Miksi ihmeessä hän ei olisi istunut siellä? Walsh täräyttää.

Spearsin huhutaan olevan yksi kaikkien aikojen parhaiten palkatuista X Factor -tuomareista, sillä huhut hänen palkkiosummastaan ovat liikkuneet aina 15 ja 18 miljoonan dollarin välillä.

X Factor -tuomaristossa istui tuolla kaudella Spearsin lisäksi Simon Cowell, L. A. Reid ja Demi Lovato. Spearsin pesti ohjelmassa jäi lyhyeksi, sillä alkuvuonna 2013 hän ilmoitti, ettei enää palaa ohjelmaan.

X Factorin toisen kauden tähdet L.A. Reid, Demi Lovato, Simon Cowell ja Britney Spears. Ohjelmaa kuvattiin vuonna 2012.

Spearsin erikoislaatuinen tilanne on ollut pinnalla tänä keväänä, kun helmikuussa julkaistiin hänen elämästään kertova kohudokumentti Framing Britney Spears, joka käsittelee yksityiskohtaisesti artistin uraa ja yksityiselämää. Spears ei ole itse ollut mukana dokumentin teossa.

Laulajatähti on ollut isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaisena siitä saakka, kun hän kävi läpi maailmankuulun hermoromahduksen vuonna 2008. Laillisena edunvalvojana isä on vastuussa 39-vuotiaan laulajan kaikista asioista, mukaan lukien tämän 60 miljoonan dollarin omaisuudesta.

Sittemmin on tullut ilmi, että Spears on viime vuosien ajan yrittänyt irtautua isänsä holhouksesta. Isä puolestaan on koettanut vahvistaa vallankahvaansa entisestään siinä kuitenkaan onnistumatta.

