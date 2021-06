Tv-pappi Kari Kanala vilahti yllättäen Ylen lähetyksessä juhlatunnelmissa – eikä se jäänyt katsojilta huomaamatta

Kanala juhli tv-ruudussa iloisena Koffin logolla varustettu hattu päässään.

Kari Kanala on usein kertonut rakastavansa jalkapalloa.

Ylen Urheiluruutuun ilmestyi keskiviikkoiltana monia yllättänyt näky, kun televisiosta tuttu pappi Kari Kanala pamahti urheilutoimittajan haastatteluun jalkapallon EM-kisoissa juhlatuulella.

Hyväntuulisen oloisella Kanalalla oli haastattelussa Koffin logolla varustettu Huuhkajien fanihattu päässään.

– Ihan hyvä fiilis, meillä on kolme pistettä kahden matsin jälkeen, meillä on mahdollisuus voittaa lohko! Me pelattiin hyvin, mä olen ylpeä Suomesta. Se oli aika niukka se paitsio, Kanala analysoi hymyillen kahden muun jalkapallofanin kainalossa.

Kanala kävi Pietarissa paikan päällä katsomassa keskiviikkoillan Suomi–Venäjä-ottelun.

Päivätyökseen pappina työskentelevä Kanala nousi tunnetuksi MTV3-kanavan Ensitreffit alttarilla -ohjelman kautta, jossa hän on toiminut jo usean kauden ajan rakkausasiantuntijana.

Kanalan esiintyminen Urheiluruudussa ei jäänyt huomaamatta kotisohvilla.

– Hiukan rupesi hymyilyttämään häviöstä huolimatta, rovasti Kari Kanala niin hyvissä tunnelmissa Ylen haastattelussa, Twitterissä iloitaan.

Suomi pelasi Pietarissa Venäjää vastaan lukemin 1–0.