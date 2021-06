Sara Sieppi myöntää surullisen totuuden kuvankauniin selfiensä takana – sitten Jutta ja Juha Larm kävivät molemmat tiputtamassa kommenttinsa

Entinen missi myöntää tunteneensa olonsa henkisesti todella huonoksi kuvanottohetkellä, vaikka sitä ei viehättävästä selfiestä huomaa.

Sometähti ja Miss Suomi Sara Sieppi julkaisi keskiviikkoiltana Instagramissa viehättävän ja viimeisen päälle huolitellun kuvan itsestään.

Kuvatekstissä hän kuitenkin paljastaa, mitä selfien taakse kätkeytyy.

Kun olin ottanut ton selfien, kaaduin hotellin sänkyyn 16tuntisen työpäivän jälkeen. Väsytti, ahdisti ja itketti. Täst kaikesta kuitenkin jäi muistoksi mulle kiva selfie, jossa henkisesti olin ihan paskana. Ei voi liikaa muistuttaa, et some ei kerro koko totuutta sun elämästä, Sieppi kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että hotelliyöt ja materia eivät tuo loputonta onnellisuutta.

Monet Siepin ystävät ja tutut ovat lähettäneet hänelle huomaavaisia viestejä kommenttikentässä.

– Olet uskomattoman kaunis ihminen, mutta kauneinta on sun herkkä sielu, viestittää Jutta Larm.

Myös Jutan puoliso Juha Larm kommentoi päivitystä pian vaimonsa jälkeen.

– Se on ihminen nimeltä Sara, joka on nyt osunut elämän tärkeimpien oivallusten äärelle. Kiitollisena elämän kokeminen kauttaaltaan, myös niiden vaikeuksien läpi, on sitä hyvää elämää, Juha kirjoittaa.

Kulttuuriantropologi ja kirjailija Taina Kinnunen huomautti hiljattain IS:n toisessa jutussa, että sosiaalinen media vaikuttaa nykyään tutkitusti sekä kauneuskäsitykseemme että itsetuntoomme.

Some voi latistaa itsetuntoa, koska esillä on useimmiten vain täydellisyyttä.

– Hyvin harva menee someen haavoittuvana, paljaana, rumana ja kärsivänä. Some voikin vahvistaa seuraajissa negatiivisia itsekäsityksiä, Kinnunen sanoi.

Sieppi on aiemminkin puhunut sosiaalisen median aiheuttamista kovista paineista avoimesti.

– Tunnen harvemmin mitään paineita somesta, koska ymmärrän, että siellä elämä on välillä aika huijattua. Elämä voi olla tosi toisenlaista, mitä siellä näyttää. Kuvia muokataan, ja se kuulostaa aika hullulta. Sen takia en jaksa tuntea paineita siitä, hän pohti omalla kanavallaan alkuvuodesta 2020.

