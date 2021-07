Maailman tunnetuin lapsitähti ajautui hirvittäville raiteille – nyt hän elää täysin erilaista elämää kaukana kaikesta ja yrittää paluuta julkisuuteen

35 vuotta täyttävän Lindsay Lohanin elämä on täynnä vaikeita ajanjaksoja, joista hurjimmat vaikuttavat nyt olevat takana päin.

Punahiuksinen, pisamakasvoinen, suloinen ja nokkela. Sellaisena näyttelijä Lindsay Lohan muistetaan hänen ensimmäisestä 11-vuotiaana tekemästään elokuvaroolista rakastetussa Disneyn uudelleenfilmatisoinnissa, The Parent Trap – Ansa vanhemmille.

Lohan on ollut valokeilassa kolmevuotiaasta lähtien. 35 vuotta 3. heinäkuuta täyttävän tähden elämä ja ura alkoi lupaavana lapsinäyttelijänä. Siitä eteenpäin se on ollut hurjaa skandaalista ja kohusta toiseen ajautumista ja median ryöpytyksessä selviytymistä.

Lohan aloitti uransa tekemällä mallin töitä Tom Ford -mallitoimistossa ja esiintymällä yli 60:ssä tv-mainoksessa.

Kovan työn tuloksena Lohan sai pääroolin The Parent Trap -elokuvasta, jonka ensiesitys nähtiin vuonna 1998. Elokuvassa Lohan näytteli kaksossiskoksia Annieta ja Hallieta. Hän voitti elokuvasta Young Artist -säätiön jakaman parhaan nuoren pääosan palkinnon ansiokkaasta roolisuorituksestaan.

The Parent Trap -elokuvan tuoma menestys toi Lohanille roolit muun muassa vuoden 2003 hittielokuvasta Perjantai on pahin, vuonna 2004 ensi-iltansa saaneesta Draamakuningattaren tunnustukset -komediaelokuvasta ja kaikkien tuntemasta Mean Girls -teinikomediasta.

Lohan palasi Disneylle vuonna 2005 tähdittämään elokuvaa Riemukupla: Tankki täynnä. Sen jälkeen hän aloitti musiikkiuransa ja ehti tehdä kaksi . studioalbumia.

Lindsay Lohan sai ensimmäisen elokuvaroolinsa The Parent Trap -elokuvasta.

2000-luvun alussa Lohan tähditti muun muassa suosittuja elokuvia Perjantai on pahin ja Mean Girls.

Lohan näytteli vuonna 2005 Disneyn koko perheen elokuvassa Riemukupla: Tankki täynnä.

KUN Lohanin suosio alkoi kasvaa, hän alkoi viettää yhä enemmän aikaa New Yorkin yökerhoissa. Hänen elämäntyylistään kehkeytyi iltapäivälehtien puheenaihe.

Vuonna 2007 Lohan tuomittiin kaksi kertaa rattijuopumuksesta, joista molemmilla hänellä oli hallussaan pieni määrä kokaiinia. Lohanista tuli surullisen kuuluisa ongelmistaan lain kanssa.

CNN-kanavan laskujen mukaan vuosina 2007-2012 Lohanin taistelu huumeiden ja alkoholin kanssa johti 250 päivään viidessä eri kuntoutuslaitoksessa. Noina vuosina hän oli oikeudessa yli 20 kertaa päihteiden väärinkäytön vuoksi.

Lohan kertoi People-lehdelle vuonna 2016, että hän käy AA-tapaamisissa pysyäkseen erossa päihteistä.

– Juhlin liikaa, tiedän sen. Minulla on enemmän asioita, joiden puolesta elää kuin päihteiden käyttö, Lohan kertoi People-lehdelle.

PÄIHDEONGELMIEN lisäksi media on saanut aineksia herkullisiin otsikoihin Lohanin rakkauselämästä. 2000-luvun alussa Lohan yhdistettiin Aaron Carteriin, Backstreet Boys -yhtyeestä tunnetuksi tulleen Nick Carterin pikkuveljeen.

70’s Show -tähti Wilmer Valderrama oli Lohanin mukaan puolestaan hänen ensimmäinen poikaystävänsä.

Lohan seurusteli DJ Samantha Ronsonin kanssa vuosina 2008-2009 ja muisteli Us Weekly -lehdessä vuonna 2012 hänen ja Ronsonin kohtaamaa ikävää mediahuomiota.

– Olin tarpeeksi rohkea sanoakseni julkisesti, että tykkään tytöistä. Mitä sitten, tähti kommentoi lehdelle.

Lohanin mukaan media asetti Ronsonin ikävään asemaan, sillä hän sai päivittäin osakseen tunkeilevia uteluja väleistään Lohaniin.

– Se ei ollut reilua. Ja mitä minulle jäi käteen? Särkynyt sydän, Lohan kommentoi lehdelle viitaten parin eroon.

Lohanin suhde DJ Samantha Ronsoniin sai aikanaan paljon huomiota mediassa.

Vuosien varrella Lohanilla on ollut useita parisuhteita. Myrskyisin niistä on ollut suhde venäläiseen liikemieheen Egor Tarabasoviin, jonka kanssa Lohan kihlautui vuonna 2016. Epävakaassa suhteessa oli useita rajuja riitoja ja lopulta Lohan purki kihlauksensa Tarabasoviin tämän väkivaltaisuuden vuoksi.

Ilta-Sanomat uutisoi samana vuonna eroon johtaneesta kohtauksesta, jossa Lohan päätyi parvekkeelle huutamaan apua, koska Tarabasov oli kuristanut häntä. Naapuri oli nähnyt tapauksen ja kuvannut sen videolle. Lopulta poliisit olivat rynnineet sisään, mutta ketään vastaan ei oltu nostettu syytteitä.

– Yhdenkään naisen ei kuulu tulla lyödyksi ja pysyä silti suhteessa kyseisen henkilön kanssa, jos tämä henkilö ei ole valmis pyytämään anteeksi, Lohan sanoi tuolloin Daily Mailille.

Väkivaltaisen suhteen jälkeen Lohan on pitänyt seurustelusuhteensa hyvin yksityisinä.

Lindsay Lohan erosi liikemies Egor Tarabasovista vuonna 2016.

TÄYTETTYÄÄN 30 vuotta Lohan on alkanut viettää paljon aikaa uudessa kotimaassaan Dubaissa ja pysytellyt visusti pois julkisuudesta. Vuonna 2018 Lohan paljasti The New York Times -lehdelle, että hän on avannut rantabaarin Kreikan saarelle Mykonokselle ja suunnitteli toista rantabaaria Rodokselle.

– Elämäni keskittyy nyt yritystoimintaan. Mutta koska en ole Amerikassa, kukaan ei onnekseni tiedä siitä. Saan keskittyä rauhassa seuraamaan tekemieni asioiden tuloksia, Lohan kertoi The New York Timesille.

Lohan palasi näyttelemisen pariin hetkeksi esiintyessään muun muassa brittiläisessä komediasarjassa The Sick Note. Hän kertoi myös tekevänsä The Honeymoon -romaaniin perustuvaa käsikirjoitusta yhdessä kirjailija Tina Seskisin kanssa.

Nyt Lohan on tekemässä paluuta näyttävämmin. Hän sai roolin uudesta Netflixin jouluelokuvasta, joka tulee nähtäväksi suoratoistopalveluun loppuvuodesta 2022.

Lohan näyttelee romanttisessa komediassa hiljattain kihlautunutta hotellin perijää, joka saa muistinmenetyksen hiihto-onnettomuudessa. Onnettomuuden jälkeen Lohanin roolihahmo löytää itsensä mökistä, jossa onnettomuuspaikalle osunut mies ja tämän tytär pitävät hänestä huolta.

VAIHERIKKAAN ja rankan menneisyyden kolhiman Lohanin läheiset toivovat hänelle uutta mahdollisuutta todistaa kykynsä näyttelijänä.

– Lindsay kertoi minulle, että hän on valmis palaamaan elokuvaroolien pariin, sillä hän haluaa tehdä taas sitä, mitä hän eniten rakastaa – näyttelemistä. Lindsay on sanonut myös, että hän haluaa kokeilla siipiään ohjaajana, Lohanin äiti Dina Lohan kertoi Page Six -medialle kesäkuussa.

Myös Lohanin läheinen ystävä kannustaa häntä uuteen alkuun urallaan.

– Häntä ei pitäisi tuomita sen perusteella, millainen hän oli teini-ikäisenä ja parikymppisenä. Ei kai kukaan meistä haluaisi tulla tuomituksi virheistä, joita teimme nuorena, ystävä painottaa Page Six -medialle.

Lohan sai pääroolin Netflixin jouluelokuvasta, joka tulee nähtäväksi vuonna 2022.

MEDIA on rakastanut tarinaa suloisen ja lahjakkaan tytön sekoamisesta. Päihdeongelmien kanssa taistelleen Lohanin kintereillä on kulkenut paparazzeja taukoamatta ja lehdet ovat tarttuneet jokaiseen hänen tekemäänsä virheeseen.

– Lohan sai hyvin nuorena valtavan määrän suosiota ja pääsyn teini-ikäisille sopimattomiin paikkoihin, kuten yökerhoihin, toteaa media-asiantuntija Howard Bragman CNN:lle vuonna 2010

– Lisäksi hänen kotiympäristönsä ei ole koskaan ollut vakaa ja turvallinen, Bragman lisää viitaten Lohanin vanhempien välisiin huoltajuuskiistoihin, vanhempien omaan juhlintaan ja hänen isänsä vankilatuomioihin.

Nyt Lohan vaikuttaa saaneensa elämänsä tasapainoon.

– Uskon, että asiat tapahtuvat, koska niillä on tarkoitus. En kadu mitään. On olemassa tiettyjä virheitä menneisyydestäni, jotka voisin muuttaa. En kuitenkaan kadu niitä, sillä jokaisesta virheestäni olen oppinut jotain, Lohan kertoi oivalluksistaan Page Six -verkkosivustolle.