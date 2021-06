Kim Kardashian julkaisi kuvan kotinsa lempihuoneesta – fanit järkyttyivät

Sosiaalisen median käyttäjät kutsuivat Kim Kardashianin lempihuonetta muun muassa eristyshuoneeksi.

Megatähti Kim Kardashian tuli aikoinaan tunnetuksi perhettään seuraavasta Keeping Up With the Kardashians -realityohjelmasta.

Kim Kardashian julkaisi Instagramissa kuvan kotinsa lempihuoneesta ja koki faneiltaan välittömän takaiskun, uutisoi the Sun.

Kardashianin julkaisema kuva on oleskeluhuoneesta, joka on täysin valkoinen. Kuvassa näkyy valkoinen matto, valkoiset nojatuolit ja valkoinen kahvipöytä. Myös seinät, takka ja seinällä oleva taulu ovat valkoisia.

Myös tähden muu koti sekä kylpyhuone ovat aiemminkin aiheuttaneet samanlaista kummastusta.

Fanit antoivatkin välitöntä palautetta tosi-tv-tähden kodista.

– Se on niin vaalea, eräs kommentoija sanoi suruhymiön kera.

– Tylsä, toinen kommentoi.

– En vain tajua tätä, näyttää todella tyhjältä, kolmas pohti.

– Näyttää eristyshuoneelta, yksi kommentoi nauruhymiön kanssa.

Kim Kardashian oli ex-aviopuolisonsa Kanye Westin kanssa naimisissa seitsemän vuotta.

Kim Kardashian on käynyt läpi vaikeita aikoja, kun hänen realityohjelmansa Keeping Up With the Kardashians päättyi ja naisen avioero pitkäaikaisen ex-aviomiehensä räppäri Kanye Westin kanssa on tulossa päätökseen.

Kardashianille läheinen lähde on kertonut the Sunille, että Kim oli murtunut saatuaan tietää Westin seurustelevan huippumalli Irina Shaykin kanssa.

– Nyt kun ohjelmakin tulee päätökseen, hänellä on ollut todella vaikeaa. Kerralla tapahtuu niin paljon, että hän elää nyt todella vaikeita aikoja, lähde kertoi.

The Sunin mukaan West ja Shayk tavoitettiin hiljattain matkustamasta Etelä-Ranskaan juhlimaan Westin 44-vuotispäiviä.

– He ovat tunteneet toisensa ammatillisesti vuosia. Hän (Kanye) alkoi tavoitella Irinaa muutama viikko sitten. Kanye on vakuuttava kaveri, eräs lähde kommentoi lehdelle.

Räppäri Kanye West on nähty viimeaikoina huippumalli Irina Shaykin seurassa.

