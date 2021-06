Meksikossa kasvanut Joalin Loukamaa, 19, paljastaa, mikä piirre suomalaisissa tuotti ensin vaikeuksia

Vielä vuosi sitten Joalin Loukamaata ei Suomessa juuri tunnistettu, vaikka hänellä on miljoonia Instagram-seuraajia, enemmän kuin kellään muulla suomalaisella. Selviytyjät muutti kaiken.

Ruissalon rannalla kävelevä Joalin Loukamaa,19, on sinisine silmineen ja vaaleine hiuksineen kuin suoraan Suomi-neidon muotista valettu. Meksikossa kasvanut ja maailmalla kiertänyt esiintyjä on kuitenkin asunut korona-aikana ensimmäistä kertaa kotimaassaan sitten lapsuuden.

Neljä vuotta sitten 15-vuotiaan tanssijan elämä muuttui kertaheitolla, kun hänet valittiin Now United -yhtyeeseen 14 muun erimaalaisen nuoren kanssa. Viime haastattelun aikaan vuosi sitten Joalinia ei tunnistanut Suomessa juuri kukaan, vaikka hänellä oli huippusuositun bändin myötä noin kolme miljoonaa Instagram-seuraajaa ja lähes 500 000 Youtube-tilaajaa.

Suomen Selviytyjät muutti asian kertaheitolla.

– Nyt ihmiset tulevat kadulla kysymään, olenko ”Jolle”. Aiemmin somessa tuli harvoin kommentteja suomalaisilta, nyt niitä on selvästi enemmän, hän kertoo.

Joalin Loukamaa tuli suomalaisyleisölle tutuksi Selviytyjissä.

Now United jäi pandemian takia keikkatauolle, mutta suurin osa sen jäsenistä asuu samassa paikassa. Joalin päätti kuitenkin muuttaa Suomeen.

– Tuntui oudolta edustaa maata, jossa en ollut asunut. Ymmärrän nyt suomalaisuutta paljon paremmin. Suomen puhuminenkin tuntuu nyt helpommalta, hän sanoo.

Taustalla oli myös halu kokeilla omia siipiä.

– Now Unitedin suosio tuli tosi nopeasti. Halusin tietää, mitä pystyn itse tekemään.

Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut nuori nainen sai huomata, että ystävien saaminen ujoista suomalaisista oli haastavaa.

– Tuntuu, että varsinkin minun ikäiseni ihmiset täällä ovat vaikeasti lähestyttäviä. Kun muutin tänne, tuntui, että kukaan ei halua puhua minulle. Jää on vaikea rikkoa, mutta kun se onnistuu, suomalaiset ovat tosi mukavia. He ovat sivistyneitä ja tietävät maailmasta. Olen käynyt täällä tosi syviä keskusteluita.

Joalin muutti Suomeen Now United -yhtyeen jäätyä keikkatauolle.

Ikävä Meksikoon on silti välillä kova. Joalin seurasi haikeana bändikaverien matkaa Meksikoon, kun hän ei itse päässyt lähtemään.

– Ikävöin musiikkia, ruokaa ja lämpöä, etenkin lämpöä ihmisissä. Meksikossa uuden yrittämistä kannustetaan, ja siellä esimerkiksi tanssijat ovat yksi iso perhe.

– Rakastan kuitenkin Suomea, ja täällä on hyvä asua, vaikka onkin valtaosan ajasta kylmää ja pimeää. Vaikka voisin muuttaa takaisin Meksikoon, haluaisin jäädä Suomeen vielä ainakin vuodeksi.

Tanssijan elämästä julkaistiin hiljattain kirja.

Kosketuksen suomalaisuuden ytimeen Joalin sai Suomen Selviytyjissä, joka kuvattiin Haaparannan saaristossa. Hän sijoittui hienosti kolmanneksi. Kokemus ei ollut helppo mutta kasvatti.

– Se oli yksi hienoimpia kokemuksia elämässäni, enkä kadu lähtöäni. Kadun ainoastaan sitä, etten opetellut tulusten käyttöä enemmän, finaalin tulentekotehtävässä pudonnut Joalin nauraa.

Hänen mukaansa tv-ruutu välitti tapahtumat melko aidosti. Tylsyyttä ja odottelua se ei paljastanut.

– Välillä kaikki vain istuivat, ei jaksanut puhua, ei jaksanut poimia mustikoita. Kahtena päivänä minulla oli tosi vahvasti olo, että haluan kotiin. Ennen yhtä skabaa vain itkin, kun olin niin heikko. Ja kun Elias (Gould) lähti, olin valmis luovuttamaan.

– Sitten menin metsään yksin ja tajusin, että nythän peli vasta alkaa.

Joalinille selvisi putoamisvaiheessa, että kaikki kilpakumppanit olisivat olleet valmiita äänestämään hänet voittajaksi. Kolmanneksi jääminen ei enää harmita.

– Sain persoonani näkyviin ja voitin oman pelini. En olisi uskonut, että pääsisin noin pitkälle. Olisi tuntunut väärältä voittaa, kun Marianne rämpi loukkaantuneena eteenpäin.

Joalinin luonteesta kertoikin paljon se hetki, kun hän lopetti oman tulentekonsa ja meni auttamaan tehtävästä ensin selviytynyttä kilpakumppania maaliin.

Joalin Loukamaa (edessä keskellä) ei etukäteen uskonut pääsevänsä Selviytyjissä pitkälle.

Somesisältöä jatkuvasti tuottava Joalin myöntää, että puhelimen avaaminen kuvausten jälkeen jopa vähän ahdisti.

– Rakastan työtäni, mutta oli tosi vapauttavaa olla ilman puhelinta. Ei ollut arkimurheita, eikä siellä tiedetty maailman menosta mitään. Arjen pientä stressiä ei ollut päällä, ja oli aikaa ajatella asioita, joita on arjessa siirtänyt.

Läheisimmiksi Selviytyjät-matkalla Joalinille tulivat Elias ja myöhemmin Kristian Heiskari ja Marianne Kiukkonen. Joalinilla ei ole negatiivisia tunteita ketään kohtaan.

– Kerttu (Rissanen) äänestettiin pois, koska ihmisillä meni hermo positiivisuuteen. Se kuulostaa tosi typerältä nyt, mutta tsemppaaminen ärsytti, kun oli hirveä nälkä ja ärsytys päällä. Kerttu on siviilissä supertyyppi.

Kotiin päästyään Joalin söi muutamana päivänä neljän ihmisen edestä. Hän muistelee nauraen ensimmäistä ateriaansa veneellä pois saaresta.

– Sain kylmän valmisaterian, jossa oli lihapullia ja perunoita. Vitsi, että nautin siitä!

– Ostin sen jälkeen viisi pussia karkkia, suklaata, sipsiä, dippiä ja kaikki mahdollisen juomat. Paluumatkalla kotiin söin yhdeksän Puffet-jäätelöä.

Selviytyjien jälkeen Joalinia on pitänyt kiireisenä muun muassa äänikirjana tiistaina ilmestynyt elämäkerta Joalin – Mun polku unelmiin. Sen on kirjoittanut hänen äitinsä, Johanna Loukamaa.

– Ei ole täydellisempää ihmistä kirjoittamaan tätä kuin äiti, koska hän on kokenut kaikki asiat minun kanssani ja tietää, miten haluan asiat kertoa, itse äänikirjansa lukenut Joalin sanoo.

– Olen päässyt etenemään elämässä, vaikka en maailman suurin julkkis olekaan. Kirja ehkä antaa vastauksen niihin kysymyksiin, joita ihmisillä minusta on, ja selittää, miksi olen sellainen ihminen kuin olen.

Ympäri maailmaa tunnettu Joalin aikoo kesällä juhlia syntymäpäiväänsä ja viettää aikaa studiolla.

Joalin on saanut vastata jatkuvasti uteluihin siitä, onko hän jättänyt Now Unitedin. Vastaus on vahva ei.

– Olen tekemässä heidän kanssaan pian yhteistyötä, josta en kuitenkaan voi paljastaa vielä sen enempää.

– Minulla on heitä ikävä koko ajan, koska he ovat minulle toinen perhe. Olen kuitenkin nauttinut Suomesta paljon ja tiedän, että pääsen heidän luokseen, kun haluan.

Joalinilla on vielä pieni uutinen hihassaan. Kesäsuunnitelmiin kuuluu nimittäin myös työskentelyä studiolla.

– Apua, en ole sanonut tätä aiemmin ääneen! Minulla on haaveena, että saisin omaa musiikkia ulos. Se on yksi syistä, miksi olen ollut Suomessa niin paljon. Laulan espanjaksi ja englanniksi, ja se on tosi oman tyylistä musiikkia.

Muun ajan Joalin aikoo nauttia kesästä: mökkeillä, juhlia 20-vuotissynttäreitä ja jos korona sallii, tehdä pienen reissun ulkomaille.

– Lempiasiani Suomessa on kesä. Se on niin lyhyt, että ihmisten on pakko nauttia: he ovat onnellisia ja koko ajan ulkona, menevät uimaan ja piknikille.

– Toinen lempiasiani täällä on turvallisuus. Meksikossa kadulla käveleminen yöllä ei ollut vaihtoehto. Suomessa olen palannut yöllä kaverilta kotiin, kävellyt kadulla ja vain hymyillyt, koska minulla on niin turvallinen olo.