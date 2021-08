Seksitön suhde Playboy-mallin kanssa, 72 päivän avioliitto... näitä kaikkia maailmantähtien suhteita on epäilty pelkiksi pr-tempuiksi

Rikkaiden ja kuuluisien ihmisten avioliitot ovat kautta aikain herättäneet kysymyksiä siitä, että onko rakkaus aitoa vai liittyykö suhteen solmimiseen muitakin tavoitteita kuin yhteinen loppuelämä.

Kilpailuhenkinen Hollywood on ollut maailman tunnetuin kulissiavioliittojen synnyinsija, jossa mainetta, mammonaa ja näkyvyyttä on epäilty tavoitelleen yllättävästi roihahtaneiden rakkaussuhteiden avustuksella. Usein epäillyt kulissisuhteet nimittäin nousevat täyteen loistoonsa juuri samaan aikaan, kun tähden ura kaipaisi palstatilaa vaikkapa uuden elokuvan tai levyn takia.

Supertähdet eivät luonnollisesti itse koskaan kommentoi suhteidensa todenperäisyyttä, mutta Hollywoodin sisäpiirissä työskentelevät ammattilaiset ovat aika ajoin raottaneet salaperäisyyden verhoa kulissiliittojen muodostamisesta.

Viihdemaailman ytimessä työskentelevä tiedottaja Jack Ketsoyan paljasti kaksi vuotta sitten podcast-haastattelussa, että kulissiliittojen solmiminen on pilkuntarkkaa sopimustyötä. Useimmiten liitot kestävät vuoden tai kaksi, mutta osapuolet voivat laittaa mustaa valkoiselle siitä, kuinka kauan liitto kestää, synnytetäänkö suhteeseen lapsia tai kuuluvatko intiimit puuhat ylipäätään sopimukseen.

Tom Cruise ja Katie Holmes

Näyttelijämaailman ykköskermaan kuuluvat Tom Cruise ja Katie Holmes alkoivat tapailla toisiaan vuonna 2005 – sopivasti juuri samaan aikaan, kun Cruise mainosti War of the Worlds -uutuuselokuvaansa ja Holmes puolestaan tähdittämäänsä Batman Begins -elokuvaa.

Villien huhujen mukaan Cruise metsästi tuohon aikaan tositarkoituksella itselleen vaimoa. Ehtona oli, että naisen tulisi suostua vähintään viiden vuoden sopimukseen ja synnyttää liitossa myös lapsia.

Katie Holmesin ja Tom Cruisen virallinen hääkuva.

Cruise ja Holmes tekivät ensimmäisen julkisen esiintymisen parina huhtikuussa 2005. Vain muutama kuukausi myöhemmin Holmes paljasti Batman Begins -elokuvan kutsuvierasensi-illassa kääntyneensä skientologikirkkoon Cruisen jalanjäljissä. Kesäkuussa pari ilmoitti kihloistaan, ja jo saman vuoden lokakuussa Holmes kertoi olevansa raskaana. Suri-tytön syntymän jälkeen häitä juhlittiin näyttävästi Italiassa marraskuussa 2006.

Näyttelijätähdet olivat liittonsa aikana yksi koko maailman seuratuimmista pareista, mutta rakkaudentäyteisiä haastatteluja heiltä ei tippunut, eikä suhteen yksityiskohtia raotettu koskaan julkisuudessa. Liittoa onkin usein kuvailtu ”maailman yksityisimmäksi julkiseksi liitoksi”.

Kulissiliiton todenperäisyydestä ei ole tietenkään varmuutta, mutta Holmes jätti avioerohakemuksensa kesäkuun lopussa vuonna 2012 – eli noin viisi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun häitä oli tanssittu. Fanit ovatkin usein spekuloineet, että jos liitto oli sovittu, se hyödytti valtaisasti molempia, erityisesti uraansa aloittelevaa Holmesia, joka vakiinnutti liiton aikana asemansa Hollywoodin kärkikaartissa. Tytär Suri on asunut eron jälkeen äitinsä kanssa eikä ole tietoa, pitääkö hän yhteyttä isäänsä.

Bradley Cooper

Näyttelijä Bradley Cooperin tietävät kaikki viimeistään Oscarilla palkitun A Star is Born -elokuvan jälkeen, mutta vuonna 2006 hän oli vielä melko tuntematon suuruus. Cooper nousi kuitenkin lehtien palstoille seurusteltuaan tuolloin paljon tunnetumman näyttelijätähden Jennifer Espositon kanssa.

Jennifer Esposito ja Bradley Cooper vuonna 2006.

Parin suhde eteni tiettävästi nopeasti ja lokakuussa 2006 lehdistä luettiin ilouutisia: pari oli mennyt kihloihin. Joulukuussa heidät vihittiin avioliittoon.

Liitto taputeltiin päättyneeksi jo keväällä, vain muutama kuukausi häiden jälkeen. Esposito on myöhemmin kertonut Jennifer’s Way -elämäkertakirjassaan, ettei hän pitänyt Cooperia ollenkaan viehättävänä, mutta ajatteli voivansa sietää hänen ”höpöhöpö-juttujaan ja vitsejään hetken aikaa”. Moni tulkitsikin asian niin, että pika-avioliitto oli yritys nostattaa Cooperin asemaa Hollywoodin valokeilassa.

Irina Shayk ja Bradley Cooper edustivat yhdessä punaisella matolla 2019. Ero koitti vielä samana vuonna.

Seuraava huomiota herättävä suhde Cooperilla oli vuonna 2015, jolloin hän alkoi tapailla malli Irina Shaykia. Pari erosi vuonna 2019, mutta he ehtivät saada neljä vuotta kestäneen suhteen aikana tyttären. Eroilmoituksen jälkeen huhut kulissiliitosta saivat vettä myllyyn, kun paljastui, että parin suhde oli ollut lähipiirin mukaan ”enemmän kumppanuutta kuin rakkautta”. Cooper ja Shayk ovat olleet itse erittäin vähäsanaisia suhteestaan ja erostaan.

Huhuja edellisen suhteen todenperäisyydestä hämmensi se, että Shayk on tänä keväänä yhdistetty Kim Kardashianista eronneeseen Kanye Westiin. Shaykin ja Westin suhteen on huhuttu olevan täysin lavastettu pr-suhde, sillä West tarvitsee eron jälkeen nostatusta imagolleen ja parrasvaloja tulevia työprojektejaan varten. Shaykille puolestaan suhde Westin kanssa takaa varmasti uusia uramahdollisuuksia. Ennen Cooperia Shayk seurusteli vuosia jalkapalloilija Cristiano Ronaldon kanssa.

Taylor Swift

Laulajatähti Taylor Swift ei ole ollut koskaan naimisissa, mutta paljon julkisuutta saaneita pikaromansseja hänellä on ollut sitäkin enemmän.

Muutaman kuukauden kestänyt suhde Harry Stylesista loppuvuonna 2012 oli osan mielestä pr-temppu. Lyhyt tapailusuhde päättyi heti tammikuussa 2013, mutta kahden maailmankuulun tähden romanssista otettiin kaikki ilo irti musiikin osalta.

Swiftin seuraavana vuonna ilmestyneellä 1989-albumilla oli kolme hittikappaletta Style, Out of the Woods ja Wonderland joiden uskotaan kertovan kaksikon romanssista. Styles pääsi myös tekemään eron jälkeen töitä Swiftin tiimin kanssa ja kirjoitti itsekin kokemuksistaan kärkisijoille kivunneen kappaleen Two Ghosts, jonka uskotaan kertovan Swiftistä.

Taylor Swifti ja Harry Stylesin yhteiskuvia vuoti julkisuuteen runsaasti heidän lyhyen romanssinsa aikana.

Toinen häkellyttävän hyvältä kuulostava pikaromanssi Swiftillä oli hänen erottuaan DJ Calvin Harrisista kesäkuussa 2016. Moni tuntui uskoneen suhteen olleen aito, mutta epäilyksiä herättikin Swiftin vierelle pian eron jälkeen yllättäen löytynyt brittinäyttelijä Tom Hiddleston.

Kaksikon kutkuttavasta kesäromanssista kerrottiin julkisuuteen sopivasti juuri päivää ennen kuin Kim Kardashian syytti Swiftiä julkisesti valehtelemisesta liittyen Kanye Westin laulunsanoituksiin.

Taylor Swiftin ja Tom Hiddlestonin suhde oli niin kiihkeä, että pari sai julkisuudessa lempinimen ”Hiddleswift”.

Swiftin ja Hiddlestonin suhteen julkistuksen ajankohdan lisäksi kaksikko tuntui olevan poikkeuksellisen kuvauksellisia, sillä heistä julkaistiin harvinaisen paljon intiimejä mutta huolettomalta näyttäviä pusukuvia.

Pari myös sai lisänimen Hiddleswift. Hiddleston jopa bongattiin kävelemässä julkisesti yllään paita, jossa luki ”rakastan T.S:ää” eli ”rakastan Taylor Swiftiä”, mikä aiheutti jopa laulajan uskollisissa faneissa hämmennystä.

Swift ja Hiddleston tapailivat muutaman kuukauden kesällä 2016.

Hiddleston pomppasi suhteen myötä aivan uudenlaiseen maineeseen. Joidenkin mukaan Swiftin tuoma julkisuus vauhditti myös Hiddlestonin tähdittämien kahden uutuuselokuvan Kong: Pääkallosaaren ja Thor: Ragnarokin julkaisua. Swiftin ja Hiddlestonin suhde kuihtui kesän päätyttyä olemattomiin.

Swiftin nykyinen suhde brittinäyttelijä Joe Alwyniin on se sijaan kestänyt jo vuosia ja pari pitää varsin matalaa profiilia.

Ryan Seacrest

Yhdysvalloissa supersuosittu juontaja Ryan Seacrest on nostattanut vuosien varrella fanien kulmakarvoja suhteillaan.

Seacrestin ex-kumppani, Playboy-tähti ja malli Sara Jean Underwood hätkähdytti lausunnoillaan vuonna 2009. Eron jälkeen Underwood paljasti suorasukaisesti Howard Sternin haastattelussa, että hän ei kahden vuoden aikana harrastanut edes seksiä Seacrestin kanssa.

– Hän hyväksyy sen, että hän on vähän sellainen… naisellinen. Suutelin häntä. Se oli siinä, Underwood täräytti.

Ryan Seacrest moiskautti suukon Julianne Houghin poskelle 2013.

Seacrestilla on ollut myös kolme vuotta kestänyt suhde Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutun tanssija Julianne Houghin kanssa. Suhde tuli päätökseensä 2013.

Eron jälkeen suhteesta alkoi tihkua erikoisia ja hämmentävän samanlaisia yksityiskohtia kuin suhteesta Underwoodin kanssa: Houghin mukaan he eivät juuri koskaan edes nähneet toisiaan Seacrestin armottomien työkiireiden vuoksi. Pari ei koskaan edes asunut yhdessä, mikä oli joidenkin mielestä selvä merkki siitä, että kaksikko oli sopinut suhteestaan muiden hyötyjen vuoksi.

Kim Kardashian ja Kris Humphrey

Supertähti Kim Kardashian saattaa olla nyt kaikkien aikojen tunnetuin somejulkkis, mutta toisin oli vielä 10 vuotta sitten, jolloin hänen perheensä oli vasta pääsemässä maailmanvalloituksen vauhtiin.

Monet ovat epäilleet, että Kardashian vauhditti tietä tähtiin syöksymällä pikapikaa naimisiin koripallotähti Kris Humphriesin kanssa elokuussa 2011.

Kris Humphriesin ja Kim Kardashianin liitto ei kauaa kestänyt.

Epäilyksiä sovitusta pr-liitosta herätti muun muassa se, että häät televisioitiin näyttävästi perheen Keeping up with the Kardashians -sarjaan. Osan mielestä sinetti epäilyille iskettiin lopullisesti vain 72 päivää myöhemmin, kun pari ilmoitti hakevansa avioeroa.

Humphries esitti julkisuudessa lausuntoja, joiden mukaan hän oli murtunut vaimonsa eropäätöksestä. Kardashian sen sijaan hehkutti, että tv-sarjan tuleva kausi tulisi olemaan paras kaikista.

Ainakin Kardashianin tilipussi sai täytettä, sillä mediatietojen mukaan Kardashian nettosi kameraryhmän päästämisestä polttareihin noin 98 000 dollaria ja bonuksena vielä noin kaksi miljoonaa dollaria häiden taltioimisesta.

Priyanka Chopra ja Nick Jonas

Näyttelijä Priyanka Chopra ja Jonas Brothers -yhtyeestä tuttu Nick Jonas tapasivat toisensa Oscar-gaalan juhlahumussa vuonna 2017. Pari alkoi tapailla toisiaan ja luvassa oli tuttu kaava: rakastuneelta näyttävä pari kihlautui muutaman kuukauden seurustelun jälkeen.

Hääpari Priyanka Chopra ja Nick Jonas vastaanottivat vieraita juhlavastaanotolla.

Epäilykset pelkästä rakkaudentäyteisestä suhteesta alkoivat herätä, kun selvisi, että kaksikon häistä alkoi muodostua todellinen kaupallinen ja sponsoroitu spektaakkeli, jota ei yritetty salailla – päinvastoin.

Pelkästään kihloista uutisoitiin Chopran kotimaassa näyttävästi, sillä kuvat pääsivät aina Indian Expressiin asti. Eikä kaksikko tuntunut peittelevän ollenkaan sitä, että häistä oli tullut kaupallinen tapahtuma. Chopra muun muassa antoi ennen häitä People-lehdelle eksklusiivisen haastattelun, jossa hän hehkutti Amazonissa olevaa häälahjalistaansa.

Polttareitaan viettänyt Jonas puolestaan mainosti Lime-sähköpotkulautoja ja Elit Vodkaa Instagramissaan.

Useita päiviä kestäneestä hääjuhlinnasta julkaistiin lukuisia kuvia sosiaaliseen mediaan, ja niissä vilahteli luksusmerkkejä aina Tiffanysta hääpuvun valmistaneeseen Ralph Laureniin ja useita metrejä pitkään huntuun.

Epäilijöitä on mietityttänyt myös kaksikon ikäero, sillä Chopra on 36-vuotias ja Jonas 26-vuotias.

Muita Hollywoodin väitettyjä kulissisuhteita: ★ Näyttelijät Jennifer Aniston ja Vince Vaughn (2006) ★ Seurapiiritähti Nicole Richie ja Jackass-tähti Steve-O (2006) ★ Laulajatähdet Selena Gomez ja Justin Bieber (2011-2013, 2014) ★ Rillit huurussa -tähti Kaley Cuoco ja Supermiestä näytellyt Henry Cavill (2013) ★ Poptähdet Jennifer Lopez ja Drake (2017) ★ Laulajat Camilla Cabello ja Shawn Mendes (2019-)

