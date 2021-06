Kaatopaikalta löytyi uskomaton aarre – kolmen euron maalaus paljastuikin rock-ikonin tekeleeksi: arvo nousi pilviin

Edesmenneen David Bowien yllättäen löytyneen maalauksen huutokauppahinta jatkaa nousuaan.

Rock-ikoni David Bowien maalaus löytyi kanadalaisen kaatopaikan lahjoituskeskuksesta viidellä Kanadan dollarilla (eli noin kolmen eron hintaan), ja nyt se huutokaupataan tuhansilla dollareilla, uutisoi CNN Style. Cowley Abbot -huutokauppayrityksen nettisivuilta näkee, että huutokauppahinta on noussut tällä hetkellä jo yli 17 000 dollariin (reilut 11 000 euroa).

Tuntematon maalauksen ostaja maksoi Bowien teoksesta viisi dollaria viime kesänä käydessään Kanadan South Riverin kaatopaikan lahjoituskeskuksessa.

Ostaja ei ollut taidekerääjä, ja hän vain piti maalauksesta.

– He ajattelivat, että se oli vain mielenkiintoinen maalaus ennen kuin käänsivät sen ympäri ja näkivät takaosan etiketit, huutokaupan järjestäjän Cowley Abbottin edustaja Rob Cowley kertoo CNN:lle.

Muotokuva, nimeltään ”DHead XLVI”, on osa Bowien vuosina 1995–1997 tekemää 47 maalauksen sarjaa, Cowley kertoo.

Cowley Abbott -taidehuutokauppayrityksen puheenjohtaja Rob Cowley sai puhelun marraskuussa kuvassa näkyvän Bowien maalauksen ostajalta.

Pienikokoisen maalauksen takana on Bowien tunnistettava nimikirjoitus, hänen nimensä sisältävä etiketti, merkintä vuodesta 1997 sekä maalauksen kuvaus: kankaalle tehty akryyli- ja tietokonetaidekollaasi. Maalauksessa oli myös etiketti eräältä lontoolaiselta kehysyritykseltä, joka Cowleyn mukaan työskenteli Bowien ja muiden kuuluisien muusikoiden kanssa ennen kuin yritys lopetti toimintansa.

Cowley toteaa, että ostaja soitti Cowley Abbottille marraskuussa, ja he ryhtyivät selvittämään, onko maalaus todella Bowien.

Verkkotutkimuksen lisäksi Cowley kertoo, että he ottivat yhteyttä asiantuntija Andy Petersiin, joka on kerännyt Bowien nimikirjoituksia vuodesta 1978 lähtien.

Peters aloitti vuonna 2016 todentamaan nimikirjoituksia, jotta saisi vähennettyä väärennettyjen nimikirjoitusten myymistä.

– Kun näin maalauksen, tiesin heti, mikä se on, Peters kertoo CNN:lle sähköpostilla.

Peters kertoo muistaneensa, että maalaus myytiin lakkautetulla Bowien taidenettisivulla 2000-luvun alussa.

– Hämmennystä voi aiheuttaa se, että Bowie muutti nimikirjoitustaan usein 55-vuotiaan uransa aikana. Jokaisessa kirjoituksessa on kuitenkin tiettyjä vivahteita, joita väärentäjät eivät voi jäljitellä, Peters kertoo.

Jo edesmennyt musiikkimaailman ikoni David Bowie esiintymässä konsertissa vuonna 1997.

Cowleyn mukaan Bowie maalasi ystäviään, perheenjäseniään ja myös omakuvia, mutta ei koskaan nimennyt maalauksien kohteitaan.

– Tässä tapauksessa jopa maalauksen kohteen sukupuoli on vaikea erottaa, koska muotokuva on sivuprofiilista ja kasvonpiirteitä ei näe. Muotokuva on silmiinpistävä, mutta on hyvin vaikea sanoa, kenestä se on tehty, Cowley selittää.

Maalauksen myyntihinnaksi odotettiin 9 000–12 000 Kanadan dollaria, mutta teoksen arvo nousi kyseisen hinnan yli jo ensimmäisenä myyntipäivänä. Maalauksen online-huutokauppa loppuu 24. kesäkuuta.