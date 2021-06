Facebook tarjosi hurjan määrän rahaa saadakseen Pink Floydin biisin mainokseensa – Roger Waters kieltäytyi ja haukkui Mark Zuckerbergin tylyin sanoin

Facebook kiinnostui Another Brick in the Wall Part II -biisistä.

Muusikko Roger Waters tunnetaan urastaan Pink Floydin basistina, laulajana ja lauluntekijänä. Hän toimi yhtyeessä vuodesta 1965 aina vuoteen 1985 asti. Tämän jälkeen Waters on keskittynyt soolouraansa.

Pink Floydin The Wall -albumi on yksi bändin klassikoista. Siltä löytyvät sellaiset superhitit kuin Another Brick in the Wall Part II ja Comfortably Numb.

Albumin sanoittanut ja säveltänyt Roger Waters kertoo nyt, että Facebook olisi halunnut käyttää Another Brick in the Wall -biisiä Instagramin ja Facebookin markkinoinnissa.

– Sain viestin suoraan Mark Zuckerbergilta. Hän teki hurjan tarjouksen. Tarjosi hurjan määrän rahaa. Vastaukseni oli: haista v***u. Ei v***ssa! Waters tykitti Ultimate Classic Rock -sivuston mukaan.

Waters lisäsi, että tarjous on osa ”Zuckerbergin salakavalaa suunnitelmaa omistaa kaikki”.

Waters paljasti, mitä Zuckerberg oli hänelle kirjoittanut:

– Kiitämme sinua, mikäli harkitset tarjoustamme. Mielestämme tämä laulu puhuttelee ihmisiä vielä nykyäänkin. Se kertoo, kuinka ajaton teoksesi on.

– He haluaisivat käyttää biisiä tehdäkseen Instagramista ja Facebookista vieläkin suurempia ja vaikutusvaltaisempia.

Watersin mukaan vaikutusvaltaisten ihmisten pitäisi nousta vastustamaan sosiaalisten medioiden tapaa rajoittaa sananvapautta.

– Minä en aio olla osa tätä paskaa, Zuckerberg. Kuinka helvetissä hän on saanut niin paljon valtaa? Ja sellainen hän on, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista idiooteista, Waters tylytti somejätin johtajaa.