Tv-ruudusta kadonnut Tanja Huutonen kotiutui Berliiniin ja on saanut selville monta asiaa – tätä mieltä saksalaiset ovat Suomesta

Tanja Huutonen muistetaan tv-toimittajana, vaikka muutamaan vuoteen häntä ei ollakaan nähty ruudussa. Siihen on hyvä syy, sillä Huutonen on nykyään lehdistöneuvoksena Suomen Berliinin suurlähetystössä.

– Joskus pitää uskaltaa. MTV oli minulle kuin toinen koti, mutta pesti Berliinissä houkutteli, Tanja Huutonen kertoo kuvayhteydellä Berliinistä.

Germaanista filologiaa opiskelleelle Huutoselle Saksa oli entuudestaan tuttu maa. Hän työskenteli aikanaan harjoittelijana berliiniläisessä Berliner Morgenpost -lehdessä. Huutonen on asunut myös Itävallassa yli neljä vuotta.

Entuudestaan tiedossa oli, mitä työ lehdistö- ja kulttuurineuvoksena pitää sisällään, sillä Berliinin suurlähetystössä työskennellyt edeltäjä oli tuttu MTV:ltä. Huutosen tultua valituksi virkaan hän aloitti Berliinissä syyskuussa 2018.

– Tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä tulemaan Saksan markkinoille, mutta myös saksalaisia Suomen suuntaan, Tanja Huutonen kertoo.

– Tämä ei ollut hyppy tuntemattomaan, vaikka muutos olikin suuri. Olen sopeutunut erittäin hyvin.

Muutto ei tuonut isoja yllätyksiä, vaikka hieman ihmetytti, miten netti ei toiminut tai käteistä rahaa tarvitaan yhä.

– Saksassa ei voi maksaa kaikkialla kortilla kuten meillä.

Tiettyjä käytännön asioita piti hoitaa, koska Huutosen pojalla Sasulla, 11, on diabetes.

– Sasulla on ollut diabetes parivuotiaasta, joten täältä piti löytää diabeteslääkäri. Kasvavalla pojalla insuliiniasetuksia on tarkistettava muutaman kuukauden välein.

Sasu käy kansainvälistä koulua, jossa on lapsia kaikkialta maailmasta.

– Tämä on hieno mahdollisuus Sasullekin. Hän puhuu jo lähes täydellistä englantia ja ymmärtää hyvin saksaa.

Huutosen työ kattaa monipuolisesti viestintää ja kulttuuritapahtumia.

– Me olemme täällä markkinoimassa Suomea. Tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä tulemaan Saksan markkinoille, mutta myös saksalaisia Suomen suuntaan.

Huutonen johtaa kolmen hengen pressi-ja kulttuuritiimiä. Järjestettynä on näyttelyitä, tapahtumia ja toimittajamatkoja Suomeen.

– Pressimatkat ovat tämän työn ehdoton suola. Viimeksi elokuussa hoidin toimittajille presidentin, ulkoministerin ja opetusministerin haastattelut. Vein toimittajat myös saareen saunomaan.

Samalla mediaväki pääsi havainnoimaan, mistä kuuluisa suomalainen onnellisuus koostuu.

Tanja Huutonen työskenteli MTV:llä 19 vuotta ennen kuin siirtyi Saksaan. Kuva vuodelta 2012.

– Saksalainen media on kiinnostuneena etsinyt syitä Suomen jatkuvaan menestykseen onnellisuusvertailuissa.

Viime aikoina monia asioita on pitänyt tehdä virtuaalisesti. Tavanomaista lähetystön itsenäisyyspäivän juhlaa ei voitu järjestää, joten itsenäisyyttä juhlittiin verkon välityksellä.

– Oli Samuli Edelmann, Jukka Kuoppamäki ja presidentin viesti ulkosuomalaisille. Se oli kuin olisi tuottanut tunnin tv-ohjelman. Tuttua puuhaa siis, ja saimme hyvää palautetta.

Ystävänpäivänä Huutonen toteutti tempauksen, jonka kohteena oli 40 merkittävää saksalaistoimittajaa. Jokaisen kotiin toimitettiin Fazerin Sininen -suklaalevy, jossa oli vastaanottajan nimellä personoitu tervehdys.

– Pyrimme nostamaan suomalaisia tuotteita esiin tälläkin tavalla, kun ei ole voinut tavata ketään.

Suklaata saaneista toimittajista eräällä on 700 000 seuraajaa YouTubessa ja 130 000 seuraajaa Instagramissa.

– Kun hän laittoi suklaasta maininnan somekanavaansa, aika moni tuli tietoiseksi Fazerin Sinisestä.

Suomi on Saksassa hyvässä maineessa.

– Meitä pidetään rehellisinä sekä edelläkävijöinä monissa asioissa kuten ilmastotavoitteissa ja digitalisaatiossa.

Paikalliset Suomi-fanit arvostavat suomalaista luontoa, puhtautta ja hiljaisuutta. Silti kansan parissa Suomi-tietous on varsin vähäistä.

– Keskivertokansalaiselta Pohjoismaat menevät vähän sekaisin. Suomen pääkaupungiksi saatetaan luulla Osloa tai Tukholmaa. Aki Kaurismäen leffoja katsoneet kuvittelevat, että olemme hiljaisia jurottajia. Ja olemmehan me hiljaisia verrattuna moniin muihin kansoihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja nykyinen naishallitus ovat kasvattaneet Suomen näkyvyyttä.

– Tieto naishallituksesta otettiin positiivisesti vastaan. Se on ollut hirveän hyvää mainosta Suomelle.

Naishallitusta pidetään hyvin edistyksellisenä.

– Siihen saattaa vaikuttaa se, että Saksassa naisilla ei ole ihan samanlaisia uramahdollisuuksia kuin Suomessa. On Angela Merkel, mutta muuten merkittäviä naisia ei ole politiikassa kovin monta. Marinin vieraillessa Saksassa media kilpaili hänen haastatteluistaan.

Sanna Marinkaan ei pärjää Saksan tunnetuimmalle suomalaiselle. Hän on muusikko Samu Haber, joka on ollut useita kertoja tuomarina suositussa Voice of Germany -ohjelmassa.

– Vaikka hän ei osaa saksaa hirveän hyvin, häntä pidetään erittäin sympaattisena.

Urheilupiireissä tunnetaan saksalaisjoukkueissa pelaavat jalkapalloilijat Lukas Hradecky ja Joel Pohjanpalo. Ja kaikki elokuvia seuraavat tietävät Aki Kaurismäen.

Tanja Huutonen juonsi yhdessä Mikko Alatalon kanssa Syksyn sävel -kilpailun 2011.

Huutonen on enemmän kuin tyytyväinen, että uskalsi vaihtaa uuteen.

– Tuntuu hyvältä vielä tässä iässä lähteä uusille urille. Tämä on minulle kyllä aivan unelmapesti.

Työsopimus jatkuu tällä erää syksyyn 2023.

– Yleensä pestiä ei jatketa viiden vuoden jälkeen. Vielä en suunnittele, mitä tekisin tämän loputtua, Huutonen sanoo.

Tilausta suomalaiselle digiosaamiselle

Tanja Huutonen vinkkaa suomalaisyrityksillä olevan nyt tuhannen taalan paikka. Suomalaista tietotaitoa tarvittaisiin Saksassa, sillä koronan takia saksalaiset joutuvat ottamaan isoa digiloikkaa.

– Täälläkin on huomattu, kuinka tärkeää digitalisaatio on. Tässä olisi valtava mahdollisuus suomalaisyrityksille. Nyt kannattaisi katsoa Saksan suuntaan, Tanja Huutonen painottaa.

Suomessa on yrityksiä, joiden osaamiselle olisi Saksassa kysyntää.

– Puhutaan sitten laitteista, softasta tai osaamisesta, Suomessa on sitä kaikkea valtavasti. Esimerkiksi etäkouluun liittyen olisi erilaisia ratkaisuja, joita kannattaisi esitellä Saksaan.

Saksalaismedioihin on tehty innokkaasti juttuja suomalaisista etäkouluista.

– Tarvitaan laitteita, joita opettajien ja oppilaiden on osattava myös käyttää.

Edistykselliselle suomalaiselle terveysteknologiallekin olisi markkinoita.

– Meillä on sähköiset reseptit ja sovellutukset kuten Kanta.fi. Sitä tietotaitoa kannattaisi tuoda tänne.

Elintarvikkeet kuuluvat niihin aloihin, joille olisi Saksassa valtavat markkinat.

– Täällä on paljon potentiaalia hyvälle ja puhtaalle suomalaisruoalle.

Suomessa tehdään luomuna erikoistuotteita, ja Saksassa on bioketjuja, joihin voisi markkinoida myös näitä erikoisuuksia.

Ruokatilauksia ja kotiinkuljetusta hoitava suomalaisyritys Wolt on saanut Saksassa mainion käynnistyksen.

– Wolt ei ole vielä Berliinissä ihan jokaisessa kaupunginosassa, mutta laajenee koko ajan.

Saksan markkinoilla tarvitaan kielitaitoa, pelkällä englannilla ei pääse pitkälle.

– Saksaan voi kyllä tulla ostamaan englanniksi, mutta myydäkseen on osattava saksaa.

Saksa on valtava maa, joka jakaantuu osavaltioihin.

– Ei kannata pyrkiä valloittamaan kerralla koko Saksaa vaan lähteä liikkeelle jostain sopivasta osavaltiosta.

Paikalliset kauppaketjut ovat niin isoja, että pääsemällä sisään vaikkapa ketjun Pohjois-Saksan liikkeisiin, Huutosen mukaan puhutaan jo isommista kaupoista kuin koko Suomessa.

– Siksi on hyvä muistaa, että tuotantokapasiteetin tulee myös olla melkoinen.

Suomalaistuotteet ovat yleensä laadukkaita ja luotettavia. Niitä ei kuitenkaan aina tuoda esiin riittävällä varmuudella.

- Ei osata kertoa tuotteen laadukkuudesta tarpeeksi rohkeasti vaan ollaan liian vaatimattomia. Voisi sanoa reippaasti, että meillä on tässä ihan hemmetin hyvä tuote, Huutonen kannustaa.

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari ja Business Finland auttavat yrityksiä. Visit Finland ja Business Finland ovat Berliinissä lähetystössä vuokralaisina. Koronan takia isot tapahtumat kuten messut ovat olleet nyt tauolla.

– Suhteet Suomen ja Saksan välillä on kaupan puolella saatu pidettyä aika hyvin, vaikka fyysiset kontaktit ovatkin kadonneet, Huutonen kertoo.