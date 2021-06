”Alaston joogatyttö” julkaisi mykistäviä raskauskuvia luonnon helmasta – uhmaa Instagramin siveyssääntöjä

Instagramin valtavan suosittu ”joogatyttö” odottaa lasta.

Instagramin suosittu alastomaan joogaan keskittyvä anonyymi profiili Nude Yoga Girl on julkaissut upeita raskauskuvia. Tuoreessa päivityksessä tiliä pitävä nainen paljastaa odottavansa lasta.

– Meille tulee vauva! Olen niin onnellinen ja innoissani, että voin kertoa tästä teille. Olemme niin kiitollisia, ja emme malta odottaa, että pääsemme tapaamaan pienokaisemme, joogatyttö kirjoittaa englanniksi.

"Alaston joogatyttö” julkaisi samalla näyttäviä raskauskuvia, joissa hän poseeraa luonnon helmassa ilman vaatteita. Tapansa mukaan nainen ei näytä kuvissa kasvojaan.

Raskauskuvissa vain kriittisimmät paikat on peitetty, joten kuvat uhmaavat Instagramin kiisteltyjä ”siveyssääntöjä”. Esimerkiksi kokonaan paljaita pakaroita, naisen nännejä tai sukupuolielimiä ei saisi esittää.

Kuvat ovat keränneet yli 100 000 tykkäystä ja saaneet lukuisia ihastelevia kommentteja. Joogatiliä seuraa peräti 1,2 miljoonaa ihmistä.

”Joogatyttö” on halunnut pysytellä anonyyminä. Tili on kuitenkin aiemmin yhdistetty suomalaiseen suosikkibloggaajaan Vilma Peltoseen, joka ylläpitää hyvinvointiaiheista blogia. Peltosella on pelkästään Instagramissa lähes 30 000 seuraajaa.

Muun muassa Seiska on kertonut, että Peltonen ylläpitää joogatyttö-profiiliaan kaikessa hiljaisuudessa yhdessä poikaystävänsä kanssa. Peltonen ei ole itse vahvistanut väitteitä.

Vilma Peltonen paljasti viime viikolla suositulla Instagram-tilillään olevansa raskaana ja julkaisi kauniin yhteiskuvan rakkaansa kanssa.

– Meille tulee vauva! Peltonen iloitsi.

