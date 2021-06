Akin ja Ritan häiden alun piti olla kuin Kauniissa ja rohkeissa – lopulta sulhanen oli aivan paniikissa

Tosi-tv-sarjoista tutuiksi tulleiden Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen häissä ei kaikki mennyt suunnitelmien mukaan, mutta kaikilla oli hauskaa ja muistot naurattavat edelleen.

Temptation Island Suomi -sarjasta alun perin tutuksi tulleiden Aki Mannisen ja Rita Niemi-Mannisen häitä juhlittiin 1. elokuuta vuonna 2015. Porista kotoisin oleva pari sanoi toisilleen tahdon Yyterin hiekkarannalla.

Rita muistelee, kuinka sää oli tuona päivänä tuulinen, mutta lämmin.

– Kovan tuulen vuoksi vieraat joutuivat vähän hytisemään siinä hiekkarannalla. Juhlapaikkamme oli dyynien keskellä saunamökkirakennuksessa, katetulla kattoterassilla ja ulkoteltoissa. Siellä ei tarvinnut enää palella.

Voimakas tuuli vaikutti kuitenkin ennalta hiottuun ohjelmanumeroon.

– Juhlaväki, pappi ja viulisti odottivat meitä alttarilla, jonne meidän oli Akin kanssa tarkoitus ratsastaa hevosilla kuin Kauniissa ja rohkeissa. Se ei sitten mennytkään ihan niin, kun minä lensin kaksi kertaa hevosen selästä, Rita muistelee nauraen.

Kun Rita putosi hevosen selästä, hän tajusi rytäkässä laskeutua polvilleen, ettei lentäisi selälleen. -Aki kysyi pelästyneenä, olenko kunnossa. Katsoin rakennekynsiäni, jotka olivat ehjät ja sanoin, että joo, joo. Olin adrenaliinissa päättänyt, että alttarille asti on ratsastettava.

Alun perin parin tarkoitus oli ratsastaa hevosten kanssa vesirajaa pitkin kauniisti ja hillitysti, kuten he olivat etukäteen rannalla harjoitelleet.

– Tuulisen päivän vuoksi paikalla oli paljon leijasurffailijoita, joista hevoseni vähän pillastui ja lähti laukalle pari kertaa.

Kokemattomana ratsastajana ja merenneitomallisessa hääpuvussa sivuttain istunut Rita tippui hevosen selästä kahdesti, kunnes Aki päätti, että ratsastukset olivat siinä ja pari kävelisi loppumatkan alttarille.

– Aki oli aivan paniikissa ja sanoi, että nyt kävellään tuo loppumatka, että kohta hänellä ei ole morsianta, jonka kanssa mennä naimisiin.

Hevosten omistajat piileskelivät hiekkadyynien takana sen aikaa, kun Rita ja Aki ratsastivat. He riensivät paikalle, kun Aki ja Rita päättivät kävellä loppumatkan.

Akin ja Ritan hääasut olivat kokonaan valkoiset.

– Teemana oli vähän white wedding ja ajattelimme, että Yyterin hiekkarannalle sopii hienosti valkoinen. Meille oli aivan sama, miten vieraat pukeutuvat. Meillä oli kutsussakin, että voi laittaa rantavaatteet.

Vieraita olki 80 ja häät oli tarkoitettu ainoastaan aikuisille, minkä pari ilmaisi jo kutsussa.

– Meillä oli hyvät bileet aikuisten kesken ja vanhemmatkin saivat vaihtaa vapaalle. Emme kutsuneet ketään kaukaisia sukulaisia, joita emme olleet vuosiin nähneet.

Pari käveli rannalle rakennetulle alttarille käsi kädessä.

– Olimme Akin kanssa siinä vaiheessa olleet vasta vajaat kaksi vuotta yhdessä ja minullakin oli monia sukulaisia, jotka eivät olleet nähneet Akia ja en halunnut alkaa häntä häissämme esittelemään. Päätimme, ettei häihimme tulisi ketään, jota kummatkin eivät olet aiemmin tavanneet.

Vieraiden lisäksi paikalle oi saapunut median edustajia, jotka ikuistivat rantahäiden tunnelmaa.

Aki ja Rita tahtoivat avioitua Yyterissä, sillä paikka on molemmille lapsuudesta lähtien rakas.

Perinteisiä hääleikkejä ei häissä nähty ja perinteinen ollut myöskään parin ensimmäinen tanssi avioparina. Juhlissa soitti porilainen bändi Remix ja häätanssin tuore aviopari tanssi heidän sovitukseensa Tehosekoittimen Hetken tie on kevyt -kappaleesta.

– Sehän meni aivan käteen! Harjoittelumme omassa olohuoneessamme oli jäänyt niin lyhyeksi Akin työkiireiden vuoksi. Me vain jotain pyörimme ja hyörimme ja yritimme muistaa sovittuja taivutuksia, mutta ei se mennyt yhtään niin kuin piti. Onhan se aika huvittavaa, kun sitä videota katsoo jälkikäteen.

Aki ja Rita olivat helpottuneita, että sade pysyi loitolla. Iltaa kohden päivä muuttui lämpimämmäksi.

Rita ja Aki jaksoivat juhlia noin aamukahteen asti ennen kuin poistuivat hotelli Yyteristä varattuun hääsviittiin jättäen vieraat vielä hääpaikalle juhlimaan.

– Bileet olivat vielä käynnissä, mutta me olimme aivan kanttuvei ja meillä oli parempaakin tekemistä, Rita nauraa ja jatkaa:

– Ja hääyöhän sujui siten, että me vain nukuimme. Ei todellakaan ollut seksiä hääyönä. Nautimme vaan siitä, että oli hiljaista ja kävimme päivän hienoutta hidastettuna läpi. Sen jälkeen kaipasin vain sitä, että pääsen siihen isoon sänkyyn nukkumaan. Mikään ei ole niin hienoa kuin nukkuminen ja nyt pienen lapsen myötä sitä on alkanut arvostaa entistä enemmän.

Tuoreen avioparin ensisuudelma.

Kuudennen hääpäivän lähestyessä Rita muistelee hääpäivää lämmöllä.

– Loppujen lopuksi, millään kukka-asetuksilla tai servieteillä ei ole mitään merkitystä. Hyvä tunnelma jää mieleen.

Avioliitto voi hyvin. Parilla on kaksivuotias Donna-tytär, jota he ehtivät toivoa 3,5 vuoden ajan ennen kuin tämä ilmoitti tulostaan. Heillä on myös yhteinen yritys, joka keskittyy muun muassa hyvinvointialaan.

Heinäkuussa kaksi vuotta täyttänyt Donna-tytär on Ritan ja Akin silmäterä. Kuva kesältä 2020.

– Sen lisäksi, että olemme vanhempia ja teemme töitä yhdessä, niin olemme edelleen Rita ja Aki. Emme me ole kadottaneet toisiamme ja parisuhdettamme.

– Se ei ole itsestään selvää. Aki on edelleen mielestäni seksikkäin mies, jonka tunnen ja hänen kanssaan haluan jakaa elämäni.