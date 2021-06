Maailman komeimmaksi prinssiksi sanottu Nikolai, 21, on huippumalli – veljellä toisenlainen tulevaisuus

Tanskan prinsseillä Nikolailla, Felixillä ja Christianilla on jokaisella omanlaisensa tulevaisuudennäkymät.

Tanskan kuningatar Margareetan kolmella vanhimmalla lapsenlapsella on samankaltaisesta taustasta huolimatta keskenään erilaiset tulevaisuudensuunnitelmat. Yksi viihtyy muodin ja kauppatieteiden parissa, toinen suuntaa armeijauralle ja kolmas on tuleva kuningas.

Margareetan vanhin lapsenlapsi, 21-vuotias prinssi Nikolai ei elä aivan kuninkaalliselle nuorukaiselle tyypillistä elämää. Maailman kuninkaalliset ovat tottuneet valokuvattavana olemiseen, mutta Nikolai on saanut siitä itselleen jopa työn. Maailman komeimmaksi prinssiksikin kutsuttu Nikolai ei tee hovin edustustehtäviä, mutta mallin töitä hän on tehnyt jo useamman vuoden ajan.

Prinssi Nikolai kertoi pari vuotta sitten tv-ohjelmassa, että kameroiden edessä kuvattavana oleminen on mukavampaa mallin roolissa kuin kuninkaallisena.

– Erona on se, että se on jotain, mitä itse teen. Prinssi Nikolaina oleminen taas on vain jotain, mihin olen syntynyt, Nikolai kertoi.

184-senttinen ja kiharatukkainen prinssi on kävellyt muun muassa Diorin ja Burberryn muotinäytöksissä. Nikolai teki catwalk-debyyttinsä Burberryn syysmalliston näytöksessä Lontoon muotiviikolla 2018. Diorin näytökset ovat vieneet prinssin myös Pariisiin ja Tokioon.

Ensimmäinen muotinäytös järjestettiin vain pari päivää ennen Nikolain isoisän, prinssi Henrikin hautajaisia. Surullisesta perhetapahtumasta huolimatta Nikolai osallistui näytökseen, sillä sitä oli suunniteltu pitkään.

Mallitoimisto Scoop kertoi vuonna 2018 prinssin olevan heidän listoillaan. Scoopin johtaja Bente Lundquist kertoi tuolloin, että on pitänyt prinssin piirteitä upeina jo lapsesta asti.

– Olemme varanneet hänet hänen ulkonäkönsä takia, eikä siksi, että hän on prinssi, mutta se ei toki ole haitaksi, Lundquist sanoi B.T.-lehdelle.

Lundquist kertoi tanskalaislehti Billed Bladetille vuonna 2020, että Nikolaille on niin paljon kysyntää, että monista työtarjouksista on pitänyt kieltäytyä.

Prinssi Nikolai on nähty muodin ykköslehti Voguen ja monien muiden muotilehtien sivuilla. Nikolai on ollut myös Ukrainan miesten Voguen, Tsekin ja Slovakian Voguen ja tanskalaisen miestenaikakauslehti Euromanin kannessa.

Tanskan prinssi Nikolai on luonut uraa mallina muotilehdissä ja -näytöksissä.

Monpezatin kreivin titteliä kantava Nikolai on kruununperimysjärjestyksessä vasta seitsemäs. Nuori prinssi on asemansa vuoksi vapaampi työskentelemään haluamallaan alalla, kuninkaallisista velvoitteista välittämättä. Prinssin itsenäiset uravalinnat ovat raikas tuulahdus perinteitä vaalivassa hovissa.

Nikolain isä, Margareetan nuorempi poika prinssi Joachim on kertonut, ettei Nikolaita pakoteta elämään tietynlaista elämää. Perhe tukee pojan urahaaveita, ja prinssin saavutukset ovat isälle ylpeyden aihe.

– Nikolain tulevaisuus on täysin hänen omien suunnitelmiensa varassa, prinssi Joachim kommentoi Billed Bladetille.

Lupaavasti alkanut ura mallina ei kuitenkaan ole prinssin ykkösprioriteetti.

– En halua mallin uraa, vaan näen sen ammattina, joka voi auttaa minua samalla, kun kouluttaudun, Nikolai on kertonut urasuunnitelmistaan Tæt På -lehdelle.

Prinssi Nikolai (keskellä) on nähty muun muassa Diorin mainoskasvona.

Euroopan tavoitelluimmaksi nuoreksi kuninkaalliseksikin tituleerattu Nikolai on seurustellut tyttöystävänsä Benedikte Thoustrupin kanssa jo kolmen vuoden ajan. Nikolai tutustui varakkaasta perheestä tulevaan Benedikteen lukiossa. Molemmat opiskelevat tällä hetkellä kauppatieteitä Copenhagen Business Schoolissa.

Nikolai ja Benedikte olivat hetken aikaa etäsuhteessa, kun Benedikte opiskeli lukion jälkeen Pariisissa Sorbonnen yliopistossa. Sillä välin prinssi oli töissä merkittäviä kööpenhaminalaiskiinteistöjä hallitsevassa Michael Goldschmidt -yrityksessä.

Nyt nuori pari asuu Kööpenhaminassa, kumpikin omissa luksusasunnoissaan. Nikolai muutti Amalienborgista omaan 70-neliöiseen omistusasuntoon aivan Kööpenhaminan keskustassa vuonna 2019.

Se og Hør -lehden haastatteleman kuninkaallisasiantuntija Søren Jakobsenin mukaan Nikolai on löytänyt sen oikean.

– Edellytykset sille, että hän on löytänyt elämänsä rakkauden, ovat olemassa. He käyttäytyvät oikealla tavalla, Jacobsen sanoo.

Myös Nikolain äiti kreivitär Alexandra on kehunut jyllantilaislähtöistä Benedikteä.

– Me perheenä pidämme Benediktestä hyvin paljon, on ihanaa, että tyttö on osa perhettä, Alexandra kommentoi Se og Hørille vuonna 2019.

Prinssi Nikolai aloitti lukion jälkeen kaksivuotisen reserviupseerikoulutuksen kuninkaallisessa sota-akatemiassa, mutta jätti uransa puolustusvoimissa kesken parin kuukauden jälkeen.

Armeijakoulutuksen keskeytystä pidettiin poikkeuksellisena, sillä Tanskan kuninkaallisen perheen miehet ovat tavallisesti suorittaneet sotilaskoulutuksen. Prinssi halusi mieluummin hakea opiskelemaan ja tehdä mallintöitä.

21-vuotias prinssi Nikolai ja 18-vuotias prinssi Felix eivät tee kuninkaallisia edustustehtäviä.

Prinssi Nikolain 18-vuotias pikkuveli Felix taas pääsee kesäkuussa ylioppilaaksi ja suuntaa Joachim-isänsä jalanjäljissä armeijauralle. Felix on hyväksytty vuoden kestävään luutnanttikoulutukseen. Opinnot alkavat elokuussa.

Ennen sotilaskoulutusta prinssi ehtii kuitenkin nauttia vapaasta kesästä.

Tanskan kuninkaallisen perheen jäsenet ovat usein viettäneet kesälomiaan Etelä-Ranskassa, missä hovilla on kesäpaikkana hulppea Château de Cayx. Viime kesänä perheen kesänviettoa varjosti kuitenkin huoli perheenjäsenen terveydestä, kun prinssi Joachim joutui heinäkuussa sairaalaan aivoveritulpan takia.

Joachim kiidätettiin Toulousen yliopistolliseen sairaalaan vain pari päivää Felixin 18-vuotisjuhlien jälkeen. Ensi kuussa Felixin 19-vuotispäivää vietettäneen huolettomissa tunnelmissa, sillä Joachimin vointi on nykyään hyvä.

Prinssi Nikolai, kuningatar Margareeta ja prinssi Felix prinssi Christianin konfirmaatiossa.

Nikolain ja Felixin vanhemmat, Joachim ja tämän ensimmäinen vaimo kreivitär Alexandra erosivat vuonna 2005.

Hongkongilaissyntyinen Alexandra on kertonut pyrkineensä tarjoamaan pojilleen mahdollisimman tavallisen arjen näiden kuninkaallisesta syntyperästä huolimatta. 52-vuotiaalla Joachimilla on kaksi lasta myös nykyisen puolisonsa, prinsessa Marien kanssa, 12-vuotias Henrik ja 9-vuotias Athena.

Kruununprinssi Frederikin ja prinsessa Maryn lapset ovat esiintyneet serkkujaan enemmän julkisuudessa. Vanhin lapsista, 15-vuotias prinssi Christian on edustanut vanhempiensa ja isoäitinsä Margareetan rinnalla viime vuosina entistä useammin. Prinssin konfirmaatio pidettiin toukokuussa Fredensborgin linnakirkossa, ja merkkipäivää juhlistamassa olivat myös serkut Nikolai ja Felix.

15-vuotiaasta prinssi Christianista tulee vielä jonain päivänä Tanskan kuningas.

Kruununperimysjärjestyksessä toisena olevasta Christianista kasvatetaan tulevaa kuningasta. Christianin jälkeen perimysjärjestyksessä ovat hänen sisaruksensa prinsessa Isabella, 14, ja 10-vuotiaat kaksoset Vincent ja Josephine.

Tulevasta vastuusta huolimatta Christian on serkkujensa tapaan saanut elää melko tavallista teinipojan elämää. Christian aloittaa syksyllä opinnot arvostetussa Herlufsholmin sisäoppilaitoksessa, missä myös hänen serkkunsa Nikolai opiskeli aikoinaan.