Anniina Valtonen ennustaa säätä sadoille tuhansille suomalaisille lähes päivittäin. Siitä huolimatta hän ei näe itseään julkisuuden henkilönä tai mieti säätä vapaalla ollessaan.

Anniina Valtonen valmistautuu poseeraamaan kameralle keskellä Haltialan luontopolkua. Yllään hänellä on valkoinen mekko, päässään kukkaseppele. Jalkoja suojaavat kumisaappaat, jotka kuuluvat lähes jokaisen suomalaisen vakiovarustukseen vuoden ympäri.

Valtonen siirtyy hetkeksi syrjään, kun kolmihenkinen seurue ohittaa hänet kapealla hiekkatiellä. Hän tervehtii heitä hymyillen.

– Kuvataanko täällä juhannuksen sääohjelmaa, ohikulkijat huikkaavat.

Tämän kaltaiset kysymykset ovat Valtoselle arkipäivää. Jo useamman vuoden ajan Valtonen on ennustanut säätä sadoille tuhansille suomalaisille lähes päivittäin, eikä hän aina pääse pakoon televisiosta tutun meteorologin rooliaan edes vapaalla. Se ei Valtosta kuitenkaan haittaa. Hän keskustelee säästä ihmisten kanssa mielellään.

– Minusta on hellyttävää, kun ihmiset tulevat kaupassa kysymään, että saako häiritä työasioilla. Ne ovat aina ihan mukavia yllätyksiä ja keskusteluja, Valtonen kertoo.

– Mutta kotona meillä ei puhuta säästä. Mieheni ei edes katso lähetyksiäni, ellen erikseen pyydä. Häntä kiinnostaa sää silloin, jos hän on lähdössä vaihtamaan autoon renkaita. Minusta se on ihanaa. Se tarkoittaa sitä, että kun tulen töistä kotiin, saan kertoa hänelle päivästäni kuin kuka tahansa ihminen, hän hymyilee.

Valtosen omassa arjessa sää ei siis näyttele kovin suurta roolia. Haastatteluhetkellä juhannusaattoon on vielä yli viikko aikaa, eikä Valtonen ole uhrannut keskikesän juhlan sääennusteille vielä ajatustakaan. Itse asiassa tätä hän suosittelee kaikille. Ennusteet kun ovat aina ennusteita. Ne voivat muuttua.

– Mitä ihmiset eivät ehkä usein ajattele on se, että se ennuste on aina kyseisen meteorologin näkemys tulevasta säästä. Sen vuoksi ennusteet voivat olla myös keskenään erilaisia. Lisäksi sään ennustettavuus esimerkiksi kymmenen päivän päähän on monesti todella huono, Valtonen huomauttaa.

Vaihdamme kuvauspaikkaa. Valtonen nappaa käteensä kukkakimpun ja hymyilee kameralle heinikon keskeltä. Kamerat eivät jännitä Valtosta. Työssään televisiometeorologina hän on tottunut niihin ja lähetyksissä esiintyminen tulee Valtoselta luonnostaan.

Toisinaan eteen tulee myös tilanteita, joissa parrasvaloissa oleminen hermostuttaa. Näin kävi esimerkiksi toukokuussa, kun Valtonen sai kutsun Kultainen Venla -gaalaan.

– Jännitin sen viikon ennen gaalaa ihan hirveästi, koska sain tietää, että joudun menemään sinne yksin. En saanut ottaa mukaan edes työkaveria. Kun pääsin pois punaiselta matolta ajattelin vain, että olen jo voittaja, kun selvisin tästä, Valtonen muistelee.

Anniina Valtonen on historian ensimmäinen meteorologi, joka on päässyt kärkikolmikkoon Venla-gaalan yleisöäänestyksessä. Kunnianosoitus tuntuu Valtosesta edelleen hämmentävältä, vaikkakin hän oli siitä erittäin otettu. Kun Valtoselta kysyy, miksi hän luulee ihmisten äänestäneen häntä niin runsain voimin, on hän pitkään hiljaa.

– Mä en ihan oikeasti tiedä. Kyseessä on kuitenkin sääohjelma, jota on tehty vuosia samalla tavalla. En ole koskaan yrittänyt mitenkään uudistaa sitä, olen vain ollut oma itseni, Valtonen naurahtaa lopulta.

– Isäni aikanaan sanoi minulle, että tarinat jäävät ihmisten mieleen, joten tee säästä tarina ja niin olen tehnyt.

Kaikesta pyörityksestä huolimatta Valtonen itse ei näe itseään julkisuuden henkilönä. Päin vastoin. Nähdessään muita televisiosta tuttuja kasvoja punaisella matolla muutamia viikkoja takaperin, ei hän kokenut kuuluvansa joukkoon.

– En ole koskaan ollut punaisella matolla tai missään gaalassa. Hienoimmat juhlat missä olen ikinä ollut, on varmaan omat häät. Katselin siellä silmät suurina, kun ohi kävelivät Mikko Leppilampi ja Arja Koriseva. Minusta tuntui, että muut ovat oikeita julkkiksia ja itse olen vain saanut vip-lipun näihin salabileisiin, Valtonen nauraa.

Valtosen kasvoille nousee aina hymy, kun hän saa puhua säästä. Valtosen kanssa keskustellessa ei siis jää epäselväksi, että hän rakastaa työtään. Siitä huolimatta Valtonen aikoo unohtaa sääkartat tyystin, kun hän jää heinäkuussa odotetulle kesälomalle. Sen Valtonen aikoo viettää Suomen eri kaupungeissa, mikäli koronatilanne sen vain sallii.

– Olemme pitkään haaveilleet, että tekisimme roadtripin alkaen länsirannikolta pohjoisen kautta Itä-Suomeen ja pysähtyisimme mökillä Puumalassa. Toivottavasti se onnistuisi, Valtonen huokaa.

– Säätä en kuitenkaan lomalla mieti. Jos mieheni käy aamulla ulkoiluttamassa koiran, saatan kysyä, oliko kylmä tai satoiko. Siihen se jää. Ehkä pilviä saatan katsella.

