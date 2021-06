Kihlautuneet Veronica Verho ja Juhani Koskinen esittelivät suloisen koiranpentunsa –seuraajat ihastuivat välittömästi

Tässä on pariskunnan uusi karvainen perheenjäsen Matti.

Radiojuontaja ja tv-persoona Veronica Verho on hankkinut koiranpennun kihlattunsa Juhani Koskisen kanssa. Pariskunta nimesi perheen uuden tulokkaan Matiksi.

Verho ja Koskinen kertoivat koiranpennustaan Instagramissa ja jakoivat suloisia kuvia.

– Tervetuloa kotiin Von der Nutzen Show Me the Money a.k.a. Matti. Meidän sydämet pakahtuu onnesta ja rakkaudesta! Koskinen iloitsi Instagram-tilillään.

Ei mennyt aikaakaan, kun Koskisen päivitys oli pullollaan sydänemojeita ja ihastelevia kommentteja. Seuraajat ihastuivat pieneen mäyräkoiraan välittömästi.

– Omg eeen keeestääää, juontaja Anni Hautala hehkutti.

– Voi apua mikä onnellisuus ylikuormitus! Koirat on täydellinen rakkauden multihuipentuma! Onnea teille ja kaikkea hyvää!

– Voi ei mikä nahkamasu rakkauspakkaus! Matille paljon rapsuja. Ja valtavasti onnea uudesta perheenjäsenestä!

Myös Verho esitteli uuden tulokkaan Instagramissaan.

– Tervetuloa kotiin, hän kirjoitti Stories-osiossa sydänemojin kera.

Verho ja Koskinen ilmoittivat kihlautumisestaan toukokuussa. Todellisuudessa pari oli kihlautunut kaikessa hiljaisuudessa puoli vuotta aiemmin. Verho kertoi POKS-podcastissaan, että Koskinen oli kosinut häntä tämän vuoden tammikuussa pariskunnan lomareissulla Inarissa.

Verho ja Juhani Koskinen ovat seurustelleet hieman yli vuoden. Pari tunsi jo entuudestaan, mutta ystävyys syveni rakkaudeksi parin alettua juttelemaan sosiaalisessa mediassa.

Verho on kertonut kärsineensä koirakuumeesta, ja tänä keväänä Koskinen yllätti rakkaansa ostamalla hänelle syntymäpäivälahjaksi talutushihnassa olevan pehmolelukoiran.

Verho on puhunut julkisuudessa avoimesti lapsettomuusdiagnoosistaan, jonka hän sai ollessaan 20-vuotias. Verholla todettiin tuolloin munasarjojen vajaatoiminta.

Juontaja on kertonut podcastissaan käyneensä Koskisen kanssa kipeän keskustelun lapsettomuudestaan heti parin suhteen alussa.

– Mä oon joutunut käymään näitä asioita taas uudestaan läpi, mikä on siis ihanaa. Koska kun tulee uusi puoliso tai kumppani, niin tulee taas semmonen, että perheen perustamisesta puhutaan ihan hirveästi, Verho selitti podcastissa viime syyskuussa.

– Mä muistan, että meidän suhteen alussa mulla oli taas se sama, että muista, että mä en oo sulle se vauvakone. Tai ei niin voi sanoa, mutta että se tulee olemaan vaikeaa. Että tuletko ottamaan minut tällaisena kuin olen, hän jatkoi ääni väristen.

Koskisen vastaus Verhon painavaan kysymykseen kuitenkin yllätti sometähden positiivisella tavalla.

– Juhani sanoi mulle ihanasti. Se sanoi, että mä aattelin Veronica tosi pitkään, että mä oon aina yksin. Koska Juhani oli siis ollut tosi pitkään sinkkuna ennen kuin me alettiin seurustelemaan. Hän sanoi, että se, että mä sain sut mun rinnalle on jo niin iso asia, että jos lapsi tulee, niin se on ihana asia, mutta jos ei tuu, niin hän on maailman onnellisin siitä, että hän on saanut mut edes, Verho kertoi podcastissa pariskunnan keskustelusta.

– Kukaan ei oo sanonut mulle ennen noin.

