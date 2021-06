Beyoncé julkaisi yksinkertaiset, mutta näyttävät onnittelut 4-vuotiaille kaksosilleen.

Beyoncé on pitänyt kaksosensa visusti poissa julkisuudesta.

Supertähti Beyoncé lähetti näyttävät onnittelut kaksosilleen Rumille ja Sirille, jotka täyttivät neljä vuotta sunnuntaina 13. kesäkuuta. 39-vuotias laulaja julkaisi nettisivuillaan mustalla taustalla mystisen tekstin sekä syntymäpäivätoivotukset. Aiheesta uutisoi muun muassa People.

– Mikä on parempaa kuin yksi lahja? Kaksi lahjaa, Beyoncén etusivun keskellä lukee suurin valkoisin kirjaimin.

– Hyvää syntymäpäivää Rumi ja Sir, viesti jatkuu.

Beyoncén nettisivuilla on kaksosten onnittelujen lisäksi julkaistu myös muiden viime aikoina vuosia täyttäneiden henkilöiden onnitteluja. Kesäkuussa syntymäpäiviään ovat viettäneet muun muassa räppäri Kanye West ja yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman nuorempi tytär Sasha Obama. Beyoncé toivotti syntymäpäiväonnea myös jo edesmenneelle Princelle, jonka syntymäpäivä oli 7. kesäkuuta.

Beyoncé on tarkka yksityisyydestään, eikä laulajatähden kaksosista tiedetä kovin paljon. Beyoncé julkaisi Rumista ja Siristä kuvan heidän ollessaan vasta kuukauden vanhoja, mutta sen koommin kaksosia ei ole juuri tuotu esille. Beyoncén tarkoin harkittu Instagram-tili esittelee yleensä kuvia vain laulajasta itsestään.

Lue lisää: Beyoncén perheestä ilmestyi Instagramiin erittäin harvinainen kuva – näin hurjasti 3-vuotiaat kaksoset ovat kasvaneet

Maailman tunnetuimpiin laulajiin lukeutuva Beyoncé Knowles-Carter on naimisissa huippuräppäri Jay-Z:n, oikealta nimeltään Shawn Carter,kanssa. Parilla on kolme lasta: 9-vuotias Blue Ivy Carter, sekä vuonna 2017 syntyneet Rumi ja Sir Carter. Beyoncé kertoi Homecoming-dokumentissaan, että raskausaika oli todella vaikea kaksosia odottaessa.

Blue Ivy Carter vuoden 2020 Superbowlissa.

Kuuluisista vanhemmistaan huolimatta kaksosia ei juuri nähdä julkisuudessa. Perheen vanhin lapsi Blue Ivy on kuitenkin esiintynyt toisinaan vanhempiensa rinnalla. Blue Ivy on historian toisiksi nuorin Grammy-voittaja, sillä hän on mukana äitinsä Brown Skin Girl -kappaleella, joka voitti vuonna 2021 parhaan musiikkivideon Grammy-palkinnon.

Lue lisää: Beyoncén perheestä ilmestyi Instagramiin erittäin harvinainen kuva – näin hurjasti 3-vuotiaat kaksoset ovat kasvaneet