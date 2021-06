Näin tuulettaa Jorma "Remontti-Reiska” Piisinen – Järvenpään äänikuningas on painanut raksalla töitä kellon ympäri

– Olen sanaton, Jorma Piisinen (ps) kommentoi tulostaan. Moni julkisuudesta tunnettu nousi kuntavaaleissa ääniharavaksi.

Julkisuudesta tunnetut henkilöt ovat puolueille kultaakin kalliimpia ehdokkaita. Menneissä kuntavaaleissakin heitä oli listoilla kymmeniä, ja moni saavutti erinomaisia äänisaaliita.

Lue lisää: Katso, ketkä julkkis­ehdokkaat pääsivät koti­kuntiensa valtuustoihin

Järvenpäässä vaalien ensikertalainen, ”Remontti-Reiska” Jorma Piisinen nousi jopa seudun äänikuninkaaksi mojovalla 1 155 äänellä. Piisinen oli ehdolla perussuomalaisten leirissä.

Hän kertoo Ilta-Sanomille, että ei olisi osannut edes haaveilla tällaisesta tuloksesta. Mies kuulostaa aidosti häkeltyneeltä nappaamastaan äänisaaliista.

– En edes oikein tiedä, miltä musta tuntuu. Olen vähän sanaton.

– On osoitus siitä, että täällä halutaan muutosta, ja siitä että jollain lailla on tullut tehtyä kampanjaa oikein, Piisinen pystyy tiivistämään.

Piisinen kertoo, että kampanjointi ei oikeastaan edes tuntunut kampanjoimiselta. Varsinaisissa vaalitilaisuuksissa Piisinen ei kovin ehtinyt vierailla, sillä töitä riitti uudella työmaalla. Hän oli siirtänyt uudella rakennustyömaalla aloittamista vaalien takia, mutta vaalien siirto sekoitti aikataulut.

– Olen tehnyt pari kuukautta nyt töitä seitsemän päivää viikossa ja 14–15 tuntia päivässä, Piisinen sanoo.

Piisinen luotti kampanjoinnissa kirjoituksiin paikallislehdessä ja Facebookissa, mainoslehtisiin ja mainoslakanoihin näkyvillä paikoilla

Hän panosti kampanjoinnissa näkemystensä jakamiseen Facebookissa ja paikallislehdessä. Lisäksi Piisisellä oli kaksi suurta mainoslakanaa näkyvillä paikoilla Järvenpäässä.

Järvenpäässä perussuomalaiset jalkautuivat jonkin verran myös kaduille. Muutaman kerran pidettiin grilli kuumana, mutta muuten vain jaettiin mainoslehtisiä ja karamelleja turvavälein.

Vaaleihin hän lähti etenkin itselle tutuimmalla kärjellä – rakentamisella. Piisinen haluaisi valtuustossa puuttua julkisten rakennusten huonokuntoisuuteen. Hänen mukaansa Järvenpää kärsii purkuvimmasta.

– Koulut ja päiväkodit on päästetty niin huonoon kuntoon, että ne pitää purkaa puolessa välissä elinkaariolettamaansa. Siinä ei ole taloudellisesti mitään järkeä, Piisinen paaluttaa.

– Alkuun huomasin, että vaikka olen puhunut rakennusten kunnossapidon ja ihmisten terveyden puolesta Remontti-Reiskana varmaan 20 vuotta, niin heti kun on ehdokkaana vaaleissa, niin siitä tulikin huono asia, populismia.

Pitkään julkisuudessa olleelle Piisiselle negatiiviset kommentit ovat kyllä tulleet tutuksi. Vaalien alla hän sai joitain häiritseviä sähköposteja, joissa häntä haukuttiin esimerkiksi rasistiksi.

– En omasta mielestäni ole sanonut pahasti kenellekään, enkä ole rasisti ollenkaan.

Kaikkia ei voi miellyttää.

– Jos kymmenen ihastuu, niin kymmenen vihastuu. Sen olen oppinut julkisuudesta, Piisinen sanoo.

Ystävät auttoivat kampanjoinnissa

Toinen ensikertalainen, yrittäjä ja Jungle Juice Barin perustajana ja Diilistäkin tunnettu, Noora Fagerström taas nousi Espoon valtuustoon 885 äänellä. Fagerström on hyvin yllättynyt saamastaan äänimäärästä. Hän ei uskonut, että olisi päässyt näin kovalla määrällä läpi, tai välttämättä läpi ollenkaan.

Kokoomus teki Espoossa kovan tuloksen 35,8 prosenttia.

– Kun päätti lähteä ehdolle, niin kokoomus oli itselle ainoa oikea vaihtoehto, Fagerström sanoo.

Fagerström tunnetaan etenkin mehu- ja smoothieketju Jungle Juice Barista.

Kampanjoinnissaan Fagerström luotti täysin sosiaaliseen mediaan. Hänellä ei ollut tienvarsimainoksia, eikä hän osallistunut kuin yhteen julkiseen kampanjatilaisuuteen. Kiireinen yrittäjä ehti myös täyttää vain yhden vaalikoneen, eikä siten saanut sitäkään kautta ekstranäkyvyyttä.

Fagerström sai näkyvyyteen apua ystäviltä ja tuttavilta, jotka jakoivat hänen postauksiaan somessa. Sosiaalisen median kanavissa Fagerström tavoitti etenkin nuoria.

– Pohdin, että luotinko liikaa someen, vaikka onkin etukäteen vähän nimeä. Hyvinhän siinä sitten kävi, Fagerström iloitsee.

Valtuustossa hän haluaa tarttua etenkin yrittäjien aseman parantamiseen ja nuoriin ja lapsiin liittyviin kysymyksiin. Fagerström toivoo, että jatkossa kansainvälisempää Espoota rakennettaisi esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia laittaa lapsia vaikkapa englannin- tai ruotsinkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Somen kautta tulleissa yhteydenotoissa toivottiin myös parempaa otetta Espoon kaavoitukseen.

Ikäviä kommentteja tai häirintää Fagerström ei somessa kohdannut, ja hyvä niin.

”Jengi on aivan kypsä politiikkaan”

Turussa koko kansan tuntema tv-kasvo ja kiinteistövälittäjä Jethro Rostedt valittiin toiselle valtuustokaudelle 973 äänellä. Rostedt kasvatti äänisaalistaan viime vaaleista, jolloin hän oli vielä kokoomuksen listoilla. Nyt hän edustaa Liike Nytiä, ja oli puolueen ainoa läpimenijä. Vaihto Liikkeeseen on kannattanut, Rostedt vakuuttaa.

Rostedt kertoo IS:lle toivoneensa, että läpi olisi mennyt kaksi tai kolme ehdokasta, mutta 21 hengen ehdokaslistalla on paha kamppailla isompia listoja vastaan. Rostedt itse oli Turun kymmenen ensimmäisen läpimenijän joukossa.

Kampanjoinnin Rostedt hoiti enimmäkseen somessa, kuten useimmat korona-ajan ehdokkaat. Jonkin verran hän kertoo ”heiluneensa” myös puolueen vaalikojulla Yliopistonkadulla.

Mikä turkulaisia puhutti?

– Niin kuin nähdään äänestysprosentistakin, niin jengi on aivan kypsä politiikkaan, valitettavasti. Valtavan suurta osaa ei kiinnosta. Nyt on alettava miettiä, että onko tämä enää demokratiaa, vai mitä tämä on.

Rostedt hyppäsi kokoomuksesta niinikään siirtyneen Hjallis Harkimon kelkkaan Liike Nytin joukkueeseen.

Tulevalla valtuustokaudella Rostedt aikoo puuttua ”Turun epäonnistuneisiin hankkeisiin”. Logomon sillan budjetti on paisunut liikaa, hän sanoo.

– Kovasti myös ratikkaa suunnitellaan. Sitä on kiva suunnitella ja se on kiva ajatuksena, mutta ei meillä ole siihen rahaa.

– Pitäisi saada joku vastaamaan tekosistaan, Rostedt pohtii investointien yleistilannetta.