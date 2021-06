Amelia Hamlin juhlisti syntymäpäiväänsä näyttävästi.

Amelia Hamlin, tosi-tv-tähti Scott Disickin tyttöystävä, täytti sunnuntaina 20 vuotta. Malli, näyttelijä ja sosiaalisen median vaikuttaja juhli syntymäpäiväänsä näyttävästi jo lauantai-iltana, yltäkylläisen illallisen merkeissä. Hamlin vietti merkkipäivää Miami Beachillä 38-vuotiaan poikaystävänsä kanssa.

Daily Mailin mukaan pari juhli Hamlinin uutta vuosikymmentä ystävien seurassa myöhään yöhön. Juhlat jatkuivat sunnuntain puolelle, sillä Hamlinin virallinen syntymäpäivä on 13. kesäkuuta.

Amelia Hamlinin juhla-asuna oli kullanhohtoinen hame ja toppi -yhdistelmä.

Daily Mailin mukaan syntymäpäiväjuhlallisuudet alkoivat illallisella Papi Steak -nimisessä ravintolassa. Illallinen päättyi korkeaan syntymäpäiväkakkuun, joka oli koristeltu kimalteella ja Hamlinin kuvilla. Illallisen jälkeen juhlijat siirtyivät julkkisten suosimalle LIV-klubille.

Hamlin pukeutui juhliin kullanväriseen kaksiosaiseen asuun ja valkoisiin nyörikorkokenkiin, ja mallin ranteissa ja kaulassa välkkyi useita koruja.

Myös rennommassa asussa edustanut Disick viimeisteli asunsa koruilla. Tosi-tv-tähden kaulassa kimalsi näyttävä nimikirjainriipus.

Amelia Hamlinin kimaltava syntymäpäiväkakku oli todella korkea.

20-vuotissyntymäpäivään mahtui myös liikutuksen kyyneliä, kun Hamlin sai Disickiltä ylellisen lahjan. Ökyilevästä elämäntyylistään tunnettu Disick antoi tyttöystävälleen näyttävän ristikaulakorun. Daily Mailin mukaan Disick laittoi timanttikorun hellästi mallirakkaansa kaulaan, mikä sai Hamlinin silmät kostumaan.

Hamlin ikuisti syntymäpäiväliikutuksensa Instagram-tililleen.

– Paras syntymäpäivä mitä tyttö voi toivoa, Hamlin kirjoitti otossarjan kuvatekstissä.

Kuvissa Hamlin poseeraa värikkään seinän edessä juhla-asussaan. Kuvasarjan kolmannessa otoksessa Hamlin pyyhkii silmiään liikuttuneena, kaulassaan lahjaksi saatu kaulakoru.

Scott Disickin ja Amelia Hamlinin suhdetta on kritisoitu parin suuren ikäeron vuoksi.

Amelia Hamlin ja Scott Disick ovat olleet yhdessä viime syksystä lähtien. Hamlin on Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan Lisa Rinnan ja näyttelijä Harry Hamlinin tytär.

Scott Disick tuli tunnetuksi Keeping Up With the Kardashians -tosi-tv-ohjelmasta. Disick oli yhdessä sarjan ydinhenkilöihin kuuluvan Kourtney Kardashianin kanssa vuosina 2005-2015. Ex-parilla on kolme yhteistä lasta, Mason, Penelope ja Reign.

Vuosina 2017-2020 Disick Seurusteli Lionel Richien mallityttären Sofia Richien kanssa.