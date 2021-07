Salkkarit-tähti Jarmo Koski täyttää 70 vuotta – asteli 45 vuotta sitten täysin yllättäen avioon: taustalla poikkeuksellinen syy

70 vuotta täyttävä näyttelijä Jarmo Koski tunnetaan Salatut elämät -suosikkisarjan talonmiehenä eli Seppo Taalasmaana. Uran ja elämän varrelle on mahtunut monia käänteitä.

Perjantaina 70-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Jarmo Koski on vieraillut lähes jokaisen suomalaisen olohuoneessa. Toisinaan hän on tupsahtanut paikalle hyväntahtoisena karhuherrana, kun taas toisinaan hän on astellut esiin toimeliaana talonmiehenä.

Koski on pitkän näyttelijänuransa aikana esiintynyt useissa sarjoissa ja antanut äänensä lukemattomille piirroshahmoille. Siitä huolimatta erityisesti yksi roolisuoritus on tehnyt katsojiin lähtemättömän vaikutuksen.

Vielä tänäkin päivänä Koskea kutsutaan kaduilla Seppo Taalasmaaksi, Salatut elämät -sarjasta tutuksi talonmieheksi. Vaikka todellisuudessa Koski eroaa roolihahmostaan monin tavoin, myös hänen elämäänsä on mahtunut useita mukaansatempaavia juonenkäänteitä.

3-vuotiaana Koski muutti perheensä mukana syntymäpaikkakunnaltaan Imatralta Keuruulle Keski-Suomeen. Seitsenlapsisen katraan kuopus omasi jo tuolloin poikkeuksellisen vilkkaan mielikuvituksen.

– Vietin lapsena paljon aikaa metsässä, jossa oli tietenkin paljon erilaisia juurakoita ja kantoja. Mielikuvitukseni laukkasi, ja ryhdyin kutsumaan niitä vahjeniksi.

– Kerran isäni toi minulle yhden vahjenen kesytettäväksi. Sitä pidettiin talomme kuistilla, ja eräänä päivänä se oli kadonnut. Isäni arveli sen palanneen metsään tuttaviensa luokse. Vasta jälkeenpäin hoksasin, että kyseinen vahjen oli tainnut päätyä talomme lämmikkeeksi, Koski naurahtaa.

Vapaa-ajalla Jarmo Koski nauttii puutarhanhoidosta, ruuanlaitosta ja maalaamisesta.

Luonnossa oleilun ja kalastamisen lisäksi Koski kulutti aikaa radiokuunnelmien parissa. Hän imitoi roolihahmoja ja huomasi pian nauttivansa esiintymisestä suuresti.

– Ensimmäinen esiintymiseni oli paikallisessa lastenjoulujuhlassa, jota isosisareni olivat mukana järjestämässä. Juhlaan tarvittiin jotakin täyteohjelmaa, joten päädyin sinne esittämään stand up -komiikkaa, Koski muistelee.

Vaikka Koski oli lapsena puhelias ja vilkas tapaus, hän pärjäsi ja viihtyi koulussa hyvin. Oppilaiden keskuudessa Koski on pidetty, ja hän pokasikin useampana keväänä luokan hymypoikapalkinnon.

13-vuotiaana Kosken elämä muuttui kertaheitolla, kun hänen kirjapainon omistajana uraa luonut isänsä menehtyi. Isän kuolema toi perheen leipään suuren loven, ja Koski halusi tehdä oman osuutensa perheen elannon takaamiseksi.

Koski ryhtyi tekemään koulun ohella erilaisia hanttihommia, joista tienatut rahat hän toimitti perheen yhteiseen kassaan. Töiden suhteen Koski oli kaikkea muuta kuin nirso, sillä hän kokeili niin lehtiasiamiehen kuin nakkikioskin myyjän pestiä. Lisäksi hän toimi kaveriporukkansa bändin managerina.

– Vastuullani oli myydä bändiä, ja kävin aina yhden luokkani tytön vanhempien luona soittelemassa keikkapaikkoihin, sillä kotonamme ei isän kuoleman jälkeen ollut omaa puhelinta.

– Myöhemmin siitä samasta tytöstä tuli vaimoni, Koski paljastaa haastattelun edetessä.

Vaikka koulu ja erilaiset työt pitivät Kosken kiireisenä, hänellä riitti lukiossa aikaa myös teatterille ja kuvaamataidonkerholle.

Jarmo Koski nimeää hyväntahtoisen ja vilpittömän Nalle Puhin suosikkiroolikseen.

Valkolakin saamisen jälkeen Koski haki kahteen otteeseen Teatterikorkeakouluun. Kumpikaan kerta ei tuottanut tulosta, ja hän päätti hakeutua opiskelemaan opettajaksi.

Helsingissä aloitettu opettajakorkeakoulu jäi kuitenkin kesken, kun ylioppilasteatteri ja sitä kautta saadut työmahdollisuudet veivät Kosken mennessään.

Samoihin aikoihin Koski meni naimisiin nykyisen vaimonsa kanssa. Tosin nyt jo 45 vuotta kestänyt avioliitto solmittiin alun perin pakon alla.

– Olimme vuokraamassa asuntoa Helsingistä, ja vuokranantaja ilmoitti, ettei huoli vuokralaisekseen susiparia. Niinpä varasimme maistraatista ajan muuttoa edeltäneelle päivälle.

Kosken ja hänen vaimonsa perhe täydentyi vuosien saatossa kahdella tyttärellä ja yhdellä pojalla. Lasten ollessa pieniä Koski työskenteli lastenteatterissa, jolloin hän pystyi viettämään illat kotona omien lastensa kanssa.

– Halusin olla heidän kanssaan mahdollisimman paljon. Joitakin työtarjouksia jäi väliin sen vuoksi, etten halunnut muuttaa toisaalle, sillä silloin lapset olisivat joutuneet vaihtamaan koulua.

– Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että olisin joutunut jotenkin uhrautumaan.

Jarmo Koski tunnistetaan kadulla päivittäin.

Päinvastoin. Lapset ovat näytelleet suurta roolia sekä Kosken yksityiselämässä että hänen urallaan.

– Jos urani pitäisi tiivistää johonkin kantavaan teemaan, se olisi kulttuurikasvatus. Lasten asia on lähellä sydäntäni, ja siksi päädyin mukaan lastenteatteriin ja tekemään dubbauksia lastenelokuviin.

Jarmo Koski on totuttu näkemään tv:ssä Seppo Taalasmaana.

Toinen Kosken näyttelijänuraa määrittänyt tekijä on ollut jatkuva halu haastaa omia rajoja. Se sai hänet lähtemään mukaan myös Suomen ensimmäiseen päivittäiseen saippuasarjaan.

Kun Salatut elämät pyörähti käyntiin vuonna 1999, Koski ei osannut arvata, miten suosittu sarjasta lopulta tulisi.

– Olin aika epäileväinen siitä, miten tällainen sarja puree yleisöön, Koski paljastaa yli 20 vuotta sarjan alkamisen jälkeen.

Vaikka Koski jätti ohjelman omasta halustaan jo kahdeksan vuotta sitten, hän on sen jälkeen vieraillut sarjassa useampaan otteeseen.

– En koskaan sano, että ei koskaan. Nyt kuitenkin tuntuu, että Sepon tarina on kerrottu jo aika monelta kantilta, Koski vastaa kysyttäessä sarjaan palaamisesta.

Jarmo Koski osallistui tänä keväänä MasterChef VIP -ohjelmaan.

Suosikkisarjasta poistumisen jälkeen Kosken arkea ovat rytmittäneet vaihtelevat työprojektit, joista mieluisimmiksi hän nimeää teatteriesitykset. Vaikka Koski on noussut lavalle satoja, ellei jopa tuhansia, kertoja, ensi-iltaa edeltävä ramppikuume ei ole vieläkään hellittänyt.

– Ennen jokaista ensi-iltaa ajattelen, että tekisin mieluummin mitä tahansa muuta. Ryhtyisin vaikka rautakauppiaaksi.

– Kun esitys alkaa ja lausun ensimmäiset vuorosanat, jännitys kaikkoaa ja tunnen olevani yhtä yleisön kanssa.

Korona-aikana Koski ei ole päässyt esiintymislavoille, mutta hän unelmoi palaavansa niille vielä jossain kohtaa. Maailmalla jylläävä pandemia on vienyt mieheltä myös toisen rakkaan harrastuksen: matkustamisen.

– Merkkipäivän kunniaksi oli tarkoitus lähteä ulkomaille, mutta nyt juhlistamme sitä pienellä porukalla vuokramökillä.

Lahjatoiveita 70 vuotta täyttävällä Koskella ei ole.

– Jos jotain on pakko toivoa, olisi hienoa osata lentää, Koski päättää.

