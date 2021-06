Prinsessa Victorialla oli myrskyisä ensirakkaus ennen Danielin kanssa löytynyttä onnea – väitetty poikaystävä kommentoi vuosia myöhemmin hurjia raskaushuhuja

Victoria ja Daniel viettävät lauantaina 11-vuotishääpäiväänsä.

Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin hääpäivästä tulee lauantaina kuluneeksi 11 vuotta.

Aatelittoman Danielin ja prinsessa Victorian rakkaustarinan vaiheita seurattiin kahdeksan vuotta ennen suhteen virallistamista. Tarina huipentui kesällä 2010, kun rakastavaiset saivat kuninkaallisissa häissä vihdoin toisensa.

Victorialla oli muutamia kumppaneita ennen kuin hän tapasi Daniel Westlingin.

Ennen kaikkien tuntemaa Danielia kruununprinsessalla oli kuitenkin myös muita prinssiehdokkaita. Victorian nuoruuteen on mahtunut muun muassa pitkä mutta säröjä ja mielenterveysongelmia sisältänyt parisuhde, yllättävä raskaushuhu ja treffailua amerikkalaisen liikemiehen kanssa.

Ensirakkautta ja yökävelyjä

Victorian ”ensimmäinen suuri rakkaus” oli myös nimeltään Daniel, Daniel Collert. Kruununprinsessa tapasi Collertin jo vuonna 1993 Victorian ollessa vain 16-vuotias, ja pari seurusteli lopulta melkein kahdeksan vuotta.

1990-luvun puolivälissä Victoria muutti Ranskaan opiskelemaan, ja palatessaan vuonna 1997 Victoria oli silminnähden laihtunut. Hovi myönsi kruununprinsessan sairastuneen anoreksiaan.

Daniel Collert vuonna 2004.

Tammikuussa 1998 Victoria muutti Yhdysvaltoihin opiskelemaan historiaa ja valtiotieteitä ja pääsi samalla rauhassa terapiaan. Daniel Collert muutti Victorian perässä Yhdysvaltoihin tukeakseen rakastaan syömishäiriökamppailussa, ja kruununprinsessan toipuminen lähti vähitellen käyntiin. Lopulta julkisuuteen astuikin jälleen terveen näköinen Victoria.

On kerrottu, että Collert kärsi jo parisuhteen aikana erilaisista mielenterveysongelmista. Oireet muuttuivat erityisen vaikeiksi, kun pari asui Yhdysvalloissa vuonna 1998.

Collertin lapsuus oli rankka. Hänen isänsä kuoli syöpään, kun Collert oli vain kymmenvuotias. Myös Collertin äiti menehtyi ja velipuoli teki itsemurhan pojan ollessa teini-ikäinen. Collert kommentoi mielenterveysongelmiaan vielä vuonna 2006.

– Olen sosiaalisesti rajoittunut monissa tilanteissa. Välillä kuljen kiertoteitä välttääkseni näkemästä ihmisiä, ja kärsin myös puhelinfobiasta. En pysty vastaamaan aina edes läheisille ystävilleni, Collert kertoi MTV:n mukaan Umeån Nöjesmagazinet -lehdelle.

Kruununprinsessa Victoria ja Daniel Collert yhdessä New Yorkissa.

Daniel Collertin ja Victorian suhteessa oli vuosien varrella vaikeitakin hetkiä, mutta he palasivat aina yhteen. Kuningas Kaarle Kustaa XVI ei tiettävästi kuitenkaan pitänyt Collertista tämän juhlivaisen maineen vuoksi. Pari päätyi lopulliseen eroon vuonna 2001.

Nykyisin Collert asuu Tukholmassa ja toimii elokuvatuottajana. Victoria ja Collert olivat ainakin 2010-luvun taitteessa vielä ystäviä, ja kun vuonna 2007 Collert sai lapsen puolisonsa Josefine Davidsonin kanssa, onnitteli kruununprinsessa Victoria tätä perheenlisäyksestä.

– Hän (Victoria) oli todella iloinen Danielin puolesta. Hän toivottaa onnea Josefinelle ja Danielille, kuninkaallinen lähde oli kertonut Expressen -lehdelle vuonna 2007.

Kun Collertin ja Victorian suhde oli tauolla vuonna 1996, kruununprinsessasta julkaistiin kohua herättänyt kuva nuoren Svante Tegnérin kanssa.

Victoria ja Tegnér olivat päätyneet samaan pöytään yökerhossa ja he lähtivät yhdessä yökävelylle Tukholman kaduille. Kuvan julkaisemisen jälkeen media kiinnostui välittömästi ”kruununprinsessan uudesta poikaystävästä”, ja lehdistö odottikin Expressenin mukaan Tegnérin oven takana heti kuvan julkaisemisen jälkeen.

Victoria ja Tegnér olivat tavanneet yhteisen ystävän kautta. Aikanaan suhde oli heille molemmille herkkä paikka, sillä Tegnér ja Collert tunsivat toisensa ja kolmikolla oli paljon yhteisiä ystäviä.

Victorian ex-kumppani Svante Tegnér yhdessä puolisonsa Pernilla Molinin kanssa vuonna 2015.

Parin orastava suhde kuivui kuitenkin nopeasti kasaan, kun Victoria muutti Ranskaan opiskelemaan, ja Daniel Collert sieppasi Victorian sydämen jälleen itselleen.

Tegnér oli myös Collertin tukena, kun tämän elokuvasijoitukset kaatuivat. Nykyisin Tegnér on liikemies ja hänellä on useita yrityksiä. Hän toimi muun muassa nettikauppa Bubbleroomin toimitusjohtajana vuoteen 2015 saakka. Tegnér on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta aviopuolisonsa Pernilla Molinin kanssa.

Raskaushuhuja ja lyhyt suhde liikemieheen

Expressenin mukaan 1990-luvulla liikkui myös huhuja Victorian ja ruotsalaisen toimittaja-juontaja Rickard Sjöbergin suhteesta. Sjöberg teki muutaman tv-haastattelun Victorian kanssa, ja he tulivat selkeästi hyvin toimeen keskenään.

Nopeasti haastattelujen jälkeen ilmeni huhuja, että Sjöbergillä ja kruununprinsessalla olisi suhde ja että Sjöberg olisi jopa saattanut Victorian raskaaksi.

Expressenin mukaan mies kiisti vanhat huhut vasta vuonna 2017, kun häntä haastateltiin siitä, mitä Sjöberg oli tehnyt kruununprinsessan kanssa.

– Ilmeisesti paljonkin. Mutta se ei pidä paikkaansa, Sjöberg vastasi häntä haastatelleelle Lotta Bromésille.

Bromés kysyi, oliko parin välillä kuitenkin kipinää. Sjöberg vastasi myös tähän kieltävästi.

Toinen lyhyempi suhde Victorialla oli väitteiden mukaan amerikkalaisen liikemiehen Jamie Dingmanin kanssa.

Expressenin mukaan kruununprinsessa matkusti Yhdysvaltoihin tapaamaan ystäviään muutamaa kuukautta ennen kuin tapasi nykyisen aviomiehensä Daniel Westlingin vuonna 2001. New Yorkissa Victoria esiteltiin Dingmanille, ja pari tapasi toisiaan useamman kerran.

– Tiedän, että Jamie ja Victoria ovat viettäneet aikaa yhdessä ja olleet lähekkäin. Tiedän myös, että he ovat olleet myöhemminkin yhteyksissä, Victorian ystävä kertoi Expressenille.

Väitetty romanssi ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ja Jamie Dingman nähtiinkin yhdessä Elin Nordegrenin kanssa, kun tämä oli eronnut Tiger Woodsista.

Myöhemmin Dingmania on syytetty petoksista ravintolaprojekteissa, joita liikemiehen oli tarkoitus aloittaa Bahamalla. Petoksia on Expressenin mukaan käsitelty New Yorkin tuomioistuimessa, mutta käsittelyt on sittemmin keskeytetty.

Onnellinen loppu löytyi kuntosalilta

Erottuaan pitkäaikaisesta suhteestaan Daniel Collertin kanssa Victoria aloitti treenaamisen Tukholman trendikkäällä ja rikkaiden suosimalla Master Training -kuntosalilla, jonne hänen pikkusiskonsa prinsessa Madeleine hänet houkutteli.

Daniel Westling, joka oli kuntosalin osaomistaja, ryhtyi kruununprinsessan personal traineriksi. Pari ystävystyi nopeasti, ja noin vuoden tuntemisen jälkeen Daniel pyysi Victoriaa elokuviin tai kahvikupposelle.

Nykyinen prinssi Daniel oli aivan tavallinen keskiluokkainen Ruotsin kansalainen ennen suhdetta kruununprinsessa Victoriaan.

Ensitapaamisen jälkeen pari tapasi toisiaan useasti mutta salaa. Victoria vieraili muun muassa Danielin kotikylässä Ockelbossa, jossa he saivat tutustua rauhassa. Danielin isä, Olle Westling, on myöhemmin muistellut Danielin ja Victorian alkutaivalta.

– Daniel kertoi, että on tavannut tytön, ja minä sanoin, että tuo ihmeessä hänet näytille. Emme arvanneet, että kyse oli todellakin tällaisesta tytöstä, Olle Westling kertoi.

Vuonna 2002 suhde tuli julki, ja lehdistö kiinnostui heti kruununprinsessan uudesta poikaystävästä.

Danielilla oli takanaan tavallinen lapsuus keskiluokkaisessa ruotsalaisperheessä. Hän oli käynyt lukion ja armeijan jälkeen urheiluun painottuvan kansanopiston ja perustanut ystävänsä Benny Johanssonin kanssa kuntosalin. Salista tuli nopeasti suosittu yläluokan keskuudessa.

Ruotsin prinssi Daniel ja kruununprinsessa Victoria kokivat vuosien ajan paljon vastustusta suhteestaan.

Ruotsalaiskuninkaallisten suhde ei ollut ruusuilla tanssimista, vaan Danielin kelpoisuutta tulevan kuningattaren puolisoksi epäiltiin. Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia vastustivat suhdetta Danieliin, sillä mies ei ollut aatelisesta suvusta, hänellä ei ollut akateemista koulutusta eikä hän osannut esimerkiksi sujuvaa englantia.

Lopulta erilaisten epävirallisten kuningasperheen ja Danielin yhteisten ulostulojen jälkeen myös kuningaspari alkoi hyväksyä Danielin mukaan hoviin. Vuonna 2006 prinssikoulua jo jonkin aikaa käynyt Daniel sai kutsun kuninkaan 60-vuotispäiville, mikä oli viimeistään merkki perheen hyväksynnästä.

Pari meni vihdoin kihloihin vuonna 2009. Daniel kosi Victoriaa kahdeksan vuoden suhteen jälkeen ystävänpäivänä kesken talvisen kävelyretken Drottningholmin linnan puistossa.

– Jää narskui niin kuin se joskus tekee Drottningholmissa. Tunnelma oli mahtava. En ollut täysin varma, mutta toivoin myöntävää vastausta, Daniel kertoi onnellisena kihlauksen julkistamisen yhteydessä.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saivat toisensa kuninkaallisissa häissä 2010.

Parin romanttisia ja tunteiden täyteisiä häitä vietettiin kesällä 2010. Häitä, joissa myös kuningas ja kuningatar juhlivat aamuviiteen, seurasi television välityksellä miljoonapäinen yleisö ympäri maailmaa.

Kuningasparille syntyi vuonna 2012 esikoistytär prinsessa Estelle, ja vuonna 2016 hän sai veljen, prinssi Oscarin. Vuonna 2019 pari julkaisi 10 vuoden kihlajaispäivän kunniaksi hempeän, mutta hyvin yksityisen kuvan.

Oli onni, että Victoria ja Daniel eivät taipuneet epätavallisena kuninkaallisparina paineen alla, sillä pari on huokunut onnea jo 20 vuotta.