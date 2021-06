Näyttelijätähti Elizabeth Olsen lipsautti yllätyspaljastuksen rakkauselämästään – fanit häkeltyivät totaalisesti

Elizabeth Olsen kertoo harvoin paljastuksia yksityiselämästään julkisuuteen, mutta nyt hän vihjasi karanneensa kaikessa hiljaisuudessa naimisiin.

The Avengers -elokuvien tähti Elizabeth Olsen, 32, on mediatietojen mukaan mennyt kaikessa hiljaisuudessa naimisiin muusikko Robbie Arnettin kanssa. Pariskunta on pitänyt yhtä tiettävästi viimeiset viisi vuotta, ja he kihlautuivat maaliskuussa 2019.

Ilmeisen tuore avioliitto paljastui brittilehti Mirrorin mukaan sattumalta viihdelehti Varietyn keskustelussa, jossa Olsen kutsui Arnettia yllättäen aviomiehekseen.

Keskustelu on osa Varietyn videosarjaa, jonka jokaisessa jaksossa kaksi näyttelijää jutustelee keskenään videopuhelun välityksellä. Olsenin keskustelukumppaniksi oli valikoitunut Rillit huurussa -sarjasta tuttu Kaley Cuoco.

Elizabeth Olsen tähdittää The Avengers -elokuvia.

Kaksikko puhuu toisilleen tuttavalliseen sävyyn, ja heti keskustelun alkupuolella Olsen livauttaa yllättäen olevansa naimisissa. Sitä ennen hän kertoo Cuocolle, miksi puhuu puhelua kylpyhuoneensa lattialta käsin.

– Olen kylpyhuoneessa. Olin Britanniassa seitsemän kuukautta, ja tulin takaisin kaksi päivää sitten. Naapurini rakentavat jotain takapihallaan, ja kuulen sen melun edelleen, vaikka olen asunnon kauimmaisessa kylpyhuoneessa, Olsen kertoo Cuocolle.

– Huomasin juuri, että aviomieheni on laittanut tänne Little Miss Magic -kirjan, hän jatkaa.

Robbie Arnett esiintyy osana yhdysvaltalaista Milo Green -yhtyettä.

Olsen on tunnetusti tarkka yksityisyydestään, eikä hän jatkanut keskustelua oletetusta avioliitostaan sen enempää, vaan keskustelu soljui Mirrorin mukaan luontevasti seuraaviin aiheisiin.

Viihdelehti Varietyn sivuilta löytyvästä keskustelun taltioinnista Olsenin paljastus on leikattu kokonaan pois. Tästä huolimatta vihjaus avioliitosta ei mennyt ohi Olsenin faneilta, jotka villiintyivät paljastuksesta sosiaalisessa mediassa.

– En voi uskoa, että Elizabeth Olsen meni naimisiin, emmekä saaneet hänestä kuvaa hääpuvussa, yksi fani kommentoi Mirrorin mukaan.

Elizabeth Olsen nähdään Disney+:n uudessa WandaVision-sarjassa.

– Sain juuri tietää, että Elizabeth Olsen on mennyt naimisiin. Älkää kirjaimellisesti kukaan enää koskaan puhuko minulle. Tarvitsen aikaan tämän prosessointiin, toinen totesi Mirrorin mukaan.

Elizabeth Olsen on näyttelijä- ja muotisuunnittelija kaksosten Mary-Kate ja Ashley Olsenin pikkusisko. Hänen puolisonsa Robbie Arnett on tullut tunnetuksi yhdysvaltalaisen Milo Green -yhtyeen jäsenenä.