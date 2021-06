Bachelor-hittisarjan juontaja jättää sarjan vastoin tahtoaan lähes 20 vuoden jälkeen – rasistinen lausunto koitui kohtaloksi

Bachelor-juontaja Chris Harrison joutui kohun keskelle puolustettuaan julkisuudessa ohjelman kilpailijaa.

Chris Harrison on juontanut Bachelor-ohjelmaa lähes 20 vuotta.

Maailmalla suureen suosioon nousseen Bachelor-sarjan juontaja Chris Harrison, 49, jättää ohjelman pysyvästi rasismikohun vuoksi, yhdysvaltalaismediat kertovat. Hän ehti juontaa suosikkisarjaa lähes 20 vuoden ajan.

Harrison joutui helmikuussa myrskyn silmään puolustettuaan sarjan viimeisimmän kauden voittajaa Rachael Kirkconnellia, 24, jonka opiskeluaikoina otetut kuvat lähtivät leviämään sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan kuvat oli otettu plantaasiteemaisissa opiskelijabileissä, joihin Kirkconnell oli osallistunut ystäviensä kanssa. Toisissa kuvissa nainen poseerasi Yhdysvaltain alkuperäiskansojen asussa.

Lisäksi yhdysvaltalaismediat vahvistivat väitteet, joiden mukaan Kirkconnell oli tykännyt sosiaalisessa mediassa rasistiseksi tulkittavista kuvista.

Kuvien leviämisen jälkeen Harrison puolusti Kirkconnellia julkisuudessa todeten, että kohu oli hänen mielestään ylimitoitettu.

– On uskomattoman hälyttävää katsella tätä (kohua). Näin hänestä vain kuvan opiskelijajuhlissa viisi vuotta sitten ja siinä se, Harrison totesi Extra TV:n haastattelussa.

Insider-lehden mukaan Harrisonin kommentit keräsivät sosiaalisessa mediassa runsaasti kritiikkiä, ja pian haastattelun jälkeen verkossa lähti leviämään vetoomus, jossa vaadittiin Harrisonin poistamista Bachelor-ohjelmasta.

Chris Harrison aloittaessaan Bachelor-ohjelman juontajana vuonna 2002.

Vaikka Harrison pahoitteli lausuntoaan Instagram-tilillään, hän siirtyi sivuun juontajan roolista jo helmikuussa. Tällöin uutisoitiin, että Harrison siirtyy sivuun tehtävästään toistaiseksi.

– Olen keskustellut Warner Brosin ja ABC-kanavan kanssa ja siirryn sivuun ohjelmasta. En osallistu myöskään ohjelman jälkeiseen keskusteluohjelmaan, Harrison kirjoitti Instagramissa helmikuussa.

Insider-lehden mukaan Harrison toivoi helmikuussa, että voisi vielä tulevaisuudessa palata takaisin suosikkiohjelman juontajaksi.

– Uskon, ettei tekemäni virhe kerro siitä, kuka olen tai millaisia arvoja puolustan. Olen sitoutunut kehittymään, en vain itseni, vaan koko ohjelman vuoksi. Tämä ohjelma on ollut osa elämääni 20 vuoden ajan ja rakastan sen tekemistä, Harrison kertoi Good Morning American haastattelussa.

Bachelor-sarjan ensimmäinen kausi esitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2002, ja ohjelmaa on tähän mennessä tehty 25 tuotantokautta. Sarja on levinnyt ympäri maailmaa, ja Suomessa kyseistä ohjelmaa on tehty nimellä Unelmien poikamies.