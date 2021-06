Palanderit laittoivat Ranskassa sijaitsevan miljoonahuvilansa myyntiin – Kuvat: "Viimeisen päälle viihtyisä"

Kalle ja Riina-Maija Palander ovat laittaneet Ranskan huvilansa myyntiin.

Asian IS:lle vahvistaa BO Lkv:n Ville Erola.

– Alun perin huvila piti laittaa hiljaiseen myyntiin, mutta kun Riina laittoi asian Facebookiin, niin sehän oli selvä homma, Erola nauraa ja kertoo, että puhelin on soinut tasaisesti.

Kohdetta ei vielä löydä myyntisivustoilta.

– En ole saanut vielä papereita. Kalle taitaa olla parhaillaan hakemassa niitä sieltä villalta.

Villa Palanderissa on 200-neliöinen päärakennus.

– Rakennus on kaksikerroksinen ja se on hyvässä kunnossa. Isolla rahalla rempattu. Tilaa on paljon. Paikkaa on laiteltu sillä ajatuksella, että kaksi perhettä mahtuisi asumaan.

Isolla tontilla on piha-allas, allasrakennus, jossa voi majoittua ja kesäkeittiö.

Villa Palander sijaitsee keskellä viiniviljelmiä.

Huvilan tontin edusta on rauhoitettu.

– Riina kertoi, että siihen ei nouse mitään.

Entäpä hinta? Paljonko huvilasta pyydetään?

– Hinta on 1 075 000 euroa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.