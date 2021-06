Sinkkuelämää-sarjan tähtikolmikko jälleen yhdessä – uusien jaksojen lukuharjoitukset alkoivat

– Minua hermostuttaa, mutta se on hienoa, Sarah Jessica Parker kertoo.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis Sex and the City 2 -leffassa.

Tammikuussa uutisoitiin, että kulttisarja Sinkkuelämää tekee paluun kymmenosaisena And Just Like That -sarjana.

Nyt Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis ovat kokoontuneet ensimmäistä kertaa yhteen, kun sarjan lukuharjoitukset alkoivat.

Parker, 56, jakoi Instagramissa kuvan suuresta päivästä.

– Yhdessä jälleen. Luimme läpi ensimmäiset jaksot. Kaikki kaverit ja uudet näyttelijät olivat rinnallamme, Parker hehkutti kuvatekstissä.

Aiemmin päivällä Parker julkaisi kuvan käsikirjoituksesta.

Näyttelijän mukaan hän saapui paikalle aivan liian aikaisin, ja huomasi olevansa hyvällä tavalla hermostunut muiden kohtaamisesta ja uusien jaksojen lukemisesta.

Yksi tähti puuttui kuitenkin joukosta. Samanthaa näytellyttä Kim Cattralli ei nähdä uusissa jaksoissa.

Sarjan käsikirjoittaja Candace Bushnell kertoi Page Six -lehdelle tammikuussa, että uudet jaksot toimivat hienosti ilman Samanthaakin.

– Kim on aikuinen nainen. Hän päätti jättää uuden sarjan väliin, ja hänellä on siihen taatusti 10 hyvää syytä. Minun on syytä kunnioittaa hänen päätöstään.

Fanit ovat olleet pettyneitä Samanthan puuttumisesta ja monet ovat kyseenalaistivat, miten Carrien, Mirandan, Charlotten ja Samanthan tarina voisi jatkua ilman Cattrallia.

– Kuten tosielämässä, ihmiset tulevat ja menevät. Ihmisiä poistuu elämästäsi. Ystävyydet haihtuvat ja uusia ystävyyssuhteita syntyy. Koen, että se ilmentää hyvin todellisen elämän eri vaiheita, HBO:n sisältöjohtaja Casey Bloys selitti TV Linelle.

– He yrittävät kertoa rehellisen tarinan siitä, millaista on olla viisikymppinen nainen New Yorkissa. Sen tulisi tuntua luontevalta. Ne ystävät, joita sinulla oli kolmekymppisenä, eivät välttämättä ole elämässäsi enää viisikymppisenä, Bloys jatkoi.

Kim Cattrall on kertonut julkisuudessa hänen ja muiden sarjan tähtien vaikeista väleistä. Näyttelijän mukaan ohjelmassa ystävyksiä esittäneiden naisten välit olivat kuvauksissa ”myrkylliset”. Amerikkalaismediat ovat kuvailleet Cattrallin ja erityisesti sarjan päätähden Sarah Jessica Parkerin olevan ilmiriidoissa.

Cattrall totesi syksyllä 2019 The Guardianille antamassaan haastattelussa, ettei hän aio olla enää millään tavalla mukana sarjassa tai mahdollisissa elokuvissa.

– Samanthan rooli oli monin tavoin siunaus, mutta toisen elokuvan jälkeen sain tarpeekseni. En ymmärrä, miksi minua kiusattiin, eikä minua ei vain korvattu toisella näyttelijällä, Cattrall sanoi.

– En halua enää koskaan olla tuntiakaan siinä tilanteessa, etten nauti olostani.