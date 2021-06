IS vieraili Sieniretki-komedian kuvauksissa – Martti Suosalo ja Ville Myllyrinne näyttelevät keski-ikäisiä miehiä pakenemassa elämänsä kipukohtia

Turussa kuvattavan komedian pääteema on keski-ikäisten miesten ystävyys.

Turku

Aurajoen rannalla paistaa aurinko, kun kaksi hyväntuulista miestä, toinen ananaspaidassa, toinen liukuvärjätyssä neuleessa, kääntyy vilkaisemaan ohi kävelevää blondia. Pian siirrytään ihastelemaan rantakadulle parkkeerattuja harrikoita.

Kohtauksessa on aistittavissa se, mikä on koko Sieniretki-elokuvan keskiössä: kaksi keski-ikäistä miestä pakenemassa elämänsä kipukohtia. Martti Suosalon esittämä elokuvakäsikirjoittaja PJ on vasta eronnut, Ville Myllyrinteen autokauppias-Jami on saanut juuri lapsen. Kumpikaan ei ole ihan sinut tilanteensa kanssa.

Ville Myllyrinne on nauttinut päästessään työskentelemään Martti Suosalon kanssa.

Moottoripyörät herättävät ansaittua huomiota.

Vaikka Myllyrinne ja Suosalo lukeutuvat Suomen tunnetuimpiin näyttelijöihin, he eivät ole näytelleet koskaan samassa projektissa päärooleja.

– Suosalon kanssa on ollut mahtavaa. Siinä on mukava rinnalla pyrkiä pysymään perässä, Myllyrinne sanoo.

Suosalo on kertonut mediassa, kuinka koronatilanne on ajanut freelancenäyttelijät ahtaalle. Hän itsekin menetti noin 80 prosenttia töistään.

– Yrittäjänä toimivat näyttelijät, vaikka he liiton jäseniä olisivatkin, eivät ole saaneet korvauksia töiden menetyksistään. Tällaisessa poikkeustapauksessa, kuten pandemia, myös pienyrittäjällä pitäisi olla oikeus päästä ansiosidonnaiselle, hän sanoo.

Martti Suosalo on tyytyväinen päästyään kunnolla töihin.

Koronakurimuksen vuoksi elokuvan kuvaukset maistuvat nyt erityisen hyvältä.

– Mikään ei tunnu paremmalta. Olen ollut vuoden kotona, joten on mahtava päästä hommiin.

Myllyrinnekin on freelancer, mutta kalenteri ei tyhjentynyt täysin koronan myötä. Hän on kuvannut viime kuukausina Penkinlämmittäjät-sarjaa, jossa häntä ei kuitenkaan ole nähty muutamaan viikkoon.

– Syy on tässä elokuvassa. Siellä olisi varmaan kaivattu, mutta olen nyt täällä, hän tiivistää.

Ville Myllyrinne pitää taukoa Penkinlämmittäjistä.

Penkinlämmittäjissä irvaillaan kovalla kädellä urheilijoille ja urheilun ilmiöille. Myllyrinne uskaltaa kuitenkin liikkua rauhassa ”mustavalkoiseksi” luonnehditussa kuvauskaupunki Turussa.

– Luulen niin. Porissa voi kyllä olla tilanne toinen, hän nauraa.

Suosalo, 58, ja Myllyrinne, 47, ovat roolihahmojensa tapaan keski-ikäisiä miehiä. Valkokankaalla näkee melko harvoin elokuvia PJ:n ja Jamin kaltaisten hahmojen ystävyydestä.

Kuvaukset ovat saaneet konkarinäyttelijät oivaltamaan aiheesta jotain tärkeää.

– Keski-ikäisten miesten välisessä ystävyydessä, niin tässä elokuvassa kuin sen ulkopuolella, on hienointa se, ettei tarvitse välttämättä sanoa mitään. Tänään kuvattiin kohtaus, jossa ajoimme sähköpotkulaudoilla. Molemmat tajusimme, että tässähän voisi jotain kommentoida ja katsella, mutta ei tarvitse. Tässä mennään vierekkäin, ja vieressä kuvataan. Se on se hetki, Suosalo sanoo.

– Keski-ikäisen miesten ystävyys on pakotonta, uhotonta ja ymmärtävää, Myllyrinne tiivistää.

Suomalaisia tähtiä, (mm. Satu Silvo, Minttu Mustakallio, Vesa Vierikko ja Eero Ritala) vilisevä elokuva syntyi ohjaaja ja käsikirjoittaja JP Siilin ”koronaprojektina”

– Minulla oli kahden vuoden kirjoitustauko, ja se teki oikein hyvää. Lähdin kirjoittamaan itseäni kiinnostavasta aiheesta. Siinä kävi niin, että ensimmäinen versio tarinasta herätti niin paljon innostusta, että tuotanto rakentui harvinaisen nopeasti.

Siilin mukaan maailma muuttuu niin nopeasti, että se vaikuttaa väistämättä erityisesti vanhempiin ikäluokkiin.

– Keski-ikäiset miehet ovat tässä ajassa aikamoisessa pulassa. Maailma on viimeisten vuosien aikana muuttunut niin nopeasti ja muutos jatkuu, että siinä haastetaan monta keski-ikäisen miehen identiteetin kulmakiveä. Voi tehdä valinnan posottaa eteenpäin niin kuin ennenkin tai miettiä, että pitäisiköhän minunkin muuttua maailman mukana. Elokuva kertoo näiden kahden ajattelutavan eroista.

Ohjaaja JP Siili myöntää, että hahmoissa on hiukan häntä itseään.

Ei ole sattumaa, että toisen päähenkilön nimi on ”PJ”.

– On siellä jonkinlainen siivu tarinan kirjoittajaa väkisinkin. Se jääköön lopputuloksesta arvioitavaksi, kuinka paljon.

Suurin osa kuvauksista tehdä Turun saaristossa. Koko kuvausryhmä matkaa huoltolautalla Kasnäsiin, josta heitä kuljetetaan edelleen veneellä kuvaamaan pienelle asumattomalle saarelle.

Siellä sijaitsee tarinan saarimökki, johon irtiottoa kaipaavat ystävykset päätyvät mutkien kautta luksuslukaalin sijaan.

– Mökki on näyttämö, elokuvan maailma, mutta elokuva kertoo kuitenkin ihmisistä. Elokuvassa tapahtuu käänteitä ja hurjia tilanteita, mutta sen enempää emme valitettavasti saa paljastaa, Suosalo kertoo.