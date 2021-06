Kirjailija Lucinda Riley, 55, on kuollut

Kirjailija Lucinda Riley sairasti syöpää neljän vuoden ajan. Hän oli kuollessaan 55-vuotias.

Irlantilaissyntyinen kirjailija Lucinda Riley on kuollut. Riley kuoli tänään 11.6.2021 perheensä ympäröimänä sairastettuaan syöpää neljän vuoden ajan. Hän oli kuollessaan 55-vuotias.

Vuonna 1967 syntynyt Lucinda Riley tunnetaan ympäri maailman huippusuosion saaneen Seitsemän sisarta -sarjan kirjailijana. Sarjan seitsemäs, toukokuussa ilmestynyt kirja Kadonnut sisar on tällä hetkellä myydyin romaani eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Rileyn muista kirjoista on suomennettu tähän mennessä lisäksi neljä itsenäistä romaania. Hänen teoksiaan on käännetty jo lähes neljällekymmenelle kielelle ja myyty kymmeniä miljoonia kappaleita maailmanlaajuisesti.

–Yhteistyö Lucinda Rileyn ja hänen perheensä kanssa oli meille suuri ilo. Kirjailijasta säteili valoa ja elämänvoimaa, vaikka sairaudet koettelivat häntä. Hän kosketti kaikkia niitä, joita hän tapasi ja jotka lukivat hänen tarinoitaan, sanoo Rileyn suomalainen kustantaja Markus Lähdesniemi Bazar Kustannuksesta.

Suru-uutisen hetkellä Lucinda Rileyn perhe halusi välittää maailmalle kirjailijalta nämä sanat: "Olen tuntenut matkallani niin tuskaa kuin iloakin, ja elämä on opettanut minulle, mikä on tärkeintä. Meillä on vain tämä hetki."

