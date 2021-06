Veronica Verho paljastaa podcastissa, miten Juhani Koskinen yllätti hänet kosinnallaan totaalisesti – pitivät uutisen salassa yli puoli vuotta

Radiojuontaja ja tv-persoona Veronica Verho meni tammikuussa puolisonsa Juhani Koskisen kanssa kihloihin.

Veronica Verho on radiojuontaja, tv-juontaja ja tubettaja.

Radiojuontaja ja tv-persoona Veronica Verho kertoo POKS-podcastissa yksityiskohtia kihlauksestaan Sohvaperunat -sarjasta tuttuun Juhani Koskiseen. Pari kertoi kihlauksestaan hiljattain sosiaalisessa mediassa, vaikka itse kosinnasta on vierähtänyt aikaa jo yli puoli vuotta.

Lue lisää: Veronica Verhon ainutlaatuinen kihlasormus vangitsi huomion – seuraajien epäilykset heräsivät heti

Verho kertoo podcast-juontajaparilleen Sita Salmiselle, että kihlaus tapahtui tämän vuoden tammikuussa pariskunnan lomareissulla Inarissa. Verho ja Koskinen olivat varanneet erämökin, jossa he viettivät aikaa kahdestaan eristyksissä muista ihmisistä.

– Pahimmillaan oli -25 astetta ja mähän nukuin villapipo päässä, mutta siinä oli tosi erityistä fiilistä, Verho kuvailee.

Verho kertoo, että hänen puolisonsa yllätti hänet lumikenkäkävelyllä pakkasessa.

– Mä menin edessä, ja Juhani sanoi yhtäkkiä, että hei rakas. Mä käännyin ja Juhani oli siinä toinen polvi maassa. Mun on vaikea selittää sitä fiilistä, Verho kertoo.

– Kun puhutaan aina siitä, että jos on kuolemassa, niin elämä vilisee silmissä. Mulla vilisi silmissä kaikki ne hetket, kun me oltiin oltu yhdessä. Heitin lumikenkäsauvat metsään ja huusin joo, Verho kuvailee nauraen.

Verho kertoo podcastissa, että Koskinen oli käynyt ostamassa väliaikaiset kettusormukset Inarista, ja lopulliset sormukset pariskunta oli hankkinut ekologisesta kultasepänliikkeestä Helsingistä.

– Me ollaan kaiverrettu sormuksiin päivämäärä 23. tammikuuta ja Gasellien biisi Me ei mennä rikki. Se biisi kuvaa sanasta sanaan sitä suhdetta, mikä meillä on, Verho kertoo yksityiskohdista.

Verho myös toteaa, että erillistä vihkisormusta ei ole tulossa vaan kaksiosaisen sormuksen toinen kaari täytetään vihkimisen merkiksi vintage-timanteilla.

Veronica Verho ja Juhani Koskinen ovat seurustelleet hieman yli vuoden. Pari tunsi jo entuudestaan, mutta ystävyys syveni rakkaudeksi parin alettua juttelemaan sosiaalisessa mediassa.

Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perusteli Ilta-Sanomille elokuussa.

Lue lisää: Veronica Verho esittelee Punavuoren kotiaan – komea ja erikoinen kylpyhuone vangitsee huomion, keittiössä rouhea tyyli