Näyttelijä Rebel Wilson pudotti painoa 30 kiloa – hehkuttaa yksinkertaista liikuntalajia

Australialaisnäyttelijällä oli painava syy muuttaa elämäntapojaan.

Rebel Wilson on muuttanut elämäntapansa täysin saavuttaakseen terveellisemmän elämän.

Australialaisnäyttelijä Rebel Wilson on kertonut viimeisen vuoden aikana avoimesti elämäntapamuutoksestaan. Wilson kertoo Shape-lehden haastattelussa saaneensa itävaltalaiselta hyvinvointiretriitiltä oppeja terveisiin rutiineihin. Ykköslajiksi muodostui kävely.

Insider-lehden mukaan Wilsonin käyttämä klinikka on tunnettu rajuista menetelmistään. Jokaiselle vieraalle nimittäin tehdään henkilökohtainen ruokailusuunnitelma, joka sisältää vain 300–600 kilokaloria päivässä. Tämä jää reilusti alle päivittäisen energiantarpeen, joka on aikuisella tavallisesti 1800–2600 kilokaloria päivässä.

– Siellä ollessani opin, että reipas – ei edes nopea – kävely oli minulle paras tapa päästä eroon ylimääräisestä rasvasta, Wilson kertoo Shapelle.

Näyttelijä kertoo kuuntelevansa kävelyillään usein podcasteja. Kävelyharrastus näkyy myös 30 kiloa painoaan pudottaneen näyttelijän Instagramissa.

– Kävelyllä halki englantilaisen maaseudun, uunituoreen sitruunakakkupalan jälkeen! Voi kyllä! Wilson kirjoittaa yhden kuvansa yhteydessä.

Samassa haastattelussa 41-vuotias Wilson kertoo, mikä sai hänet pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja laittamaan terveyden elämässä etusijalle.

– Olin täyttämässä 40 ja ajattelin pakastaa munasolujani, ja asiantuntijat sanoivat minulle, että mitä terveempi olen, sitä paremmin prosessi sujuisi, Wilson kertoo haastattelussa.

Wilson kertoi keväällä Instagramissa vaikeuksistaan hedelmällisyyden kanssa. Wilsonilla on diagnosoitu munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS. Oireyhtymän oireita ovat muun muassa hedelmättömyys ja vatsan seudun lihavuus.

Australialaisnäyttelijä kertoo Shapessa, että terveellisemmän elämän tavoitteluun on liittynyt onnistumisen lisäksi myös toisenlaisia tunteita.

– Herkistyn, kun kysyn itseltäni miksen välittänyt terveydestäni aiemmin. Se ei vain ollut etusijalla, enkä tiennyt, miten olisin tehnyt sen oikein, Wilson tunnustaa.

Anne Hathaway ja Rebel Wiklson elokuvassa The Hustle.

Wilson ei pyrkinyt mahtumaan pienempään vaatekokoon, vaan halusi päästä liikunnan ja ruokavalion avulla tiettyyn vaakalukemaan. Rebel Wilson saavutti tavoitepainonsa 74 kiloa loppuvuodesta 2020.

– Tavoitteenani ei missään vaiheessa ollut tulla laihaksi, Wilson sanoo.

Rebel Wilson tuli tunnetuksi Pitch Perfect -elokuvasarjan Fat Amyn roolistaan sekä elokuvista Morsiusneidot, Jojo Rabbit ja How to Be Single.

Juttua muokattu klo 19:28: Jutun otsikon muotoa muokattu, ja juttuun lisätty tietoa itävaltalaisesta klinikasta.