The Crown -sarja kohtasi erikoisen ongelman: prinssi-Harrylle ei löydetä näyttelijää – taustalla poikkeuksellinen syy

Punatukkaisen Harryn roolitus tuottaa päänvaivaa The Crownin tekijöille.

Netflixin huippusuositun The Crown -draamasarjan viidennen kauden tuotannossa on törmätty yllättävään ongelmaan. The Sun kirjoittaa, että nuoren prinssi Harryn roolitus on osoittautunut Netflix-pomoille luultua vaikeammaksi tehtäväksi. Punatukkaisista, Harryn rooliin sopivista nuorista näyttelijöistä on huutava pula.

The Crownin viidennellä kaudella kerrotaan Britannian kuningasperheen tapahtumista vuosina 1990-1997. Prinssi Harry oli tuohon aikaan 6–13-vuotias.

– Pomoilla on uskomattoman korkeat standardit palkattavien näyttelijöiden suhteen, The Sunin lähde kertoo.

Huippusuositun sarjan rooleja havittelevien on siis täytettävä tiukat vaatimukset, mutta Harryn roolituksessa eräs lisävaatimus on erityisen haastava toteuttaa. Netflix-sarjan pomot haluaisivat löytää juuri oikean näyttelijän Harryn roliin, ja punatukkaisuus on prinssin roolissa tärkeää.

– Se on osoittautunut uskomattoman vaikeaksi, mutta heillä on määrätietoinen aikomus löytää rooliin sopiva näyttelijä, ja he harkitsevat kaikkia tarvittavia keinoja joilla hänestä saataisiin sopivan näköinen rooliin, The Sunin lähde jatkaa.

Voi siis olla, että rooliin joudutaan palkkaamaan näyttelijä, jolla ei ole punaisia hiuksia. Tällöin lapsinäyttelijän hiukset pitäisi värjätä Harryn tunnistettavan punaisen sävyisiksi.

Prinssi Harry äitinsä prinsessa Dianan kanssa vuonna 1995.

Muuhun maailmaan verrattuna Iso-Britannian väestöstä on punatukkaisia huomattavan suuri osa. The Sun kirjoittaa, että punatukkaisten määrä on kuitenkin laskussa.

Prinssi William ja prinssi Harry nähdään vilaukselta jo The Crownin neljännellä tuotantokaudella. Neljännen kauden pikku-Harryna nähtiin kuusivuotias Arran Tinker. Williamia näytteli Lucas Barber-Grant. Kohtauksissa prinssit polskivat Emma Corrinin näyttelemän Diana-äitinsä kanssa uima-altaassa ja laulavat yhdessä autosssa.

The Crownin näyttelijät ovat vaihtuneet tuotantokausien edetessä sitä mukaa, kun roolihahmot ikääntyvät. Kuningatar Elisabetia näyttelee jatkossa konkarinäyttelijä Imelda Staunton. Prinssi Philipin rooliin taas vaihtuu Jonathan Pryce. Prinsessa Margaretin roolin peri Lesley Manville.

Viidennellä kaudella prinsessa Dianaa näyttelee australialaisnäyttelijä Elizabeth Debicki, ja prinssi Charlesin roolissa nähdään Dominic West.

The Crown kuvaa kuningatar Elisabetin elämän merkittäviä tapahtumia. Olivia Colman näytteli kuningatarta kahden tuotantokauden ajan.

Daily Mail arvelee, että viidennellä kaudella voitaisiin nähdä kohtauksia muun muassa kuningattaren 40-vuotisen valtakauden kunniaksi pitämästä puheesta, kuningattaren lasten avioeroista, Windsorin linnan tulipalosta sekä kuninkaallisen perheen jäsenten kuolemista.

The Crown -sarjassa nähdyt juonenkäänteet perustuvat tosielämään, mutta vannoutuneet kuninkaallisfanit ovat myös kritisoineet sarjaa epätodenmukaisuuksista. Vuonna 2016 alkaneen The Crownin tekijöitä on palkittu useaan kertaan muun muassa BAFTA-, Emmy- ja Golden Globe -palkinnoin.