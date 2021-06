Kuninkaallisasiantuntijalta synkkä arvio herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn tulevaisuudesta – näin rajusti julkinen ”likapyykin peseminen” on vaikuttanut

Jopa herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn vauvan nimeäminen sai aikaan riidan. Kuninkaallisasiantuntijan mukaan herttuaparin on todennäköisesti vaikea päästä enää koskaan takaisin kansan suosioon.

Ilouutinen tavoitti koko maailman viime sunnuntaina. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan paljastivat saaneensa kaksi päivää aiemmin terveen tyttövauvan Santa Barbarassa Kaliforniassa.

Brittihovi sai kruunuperimysjärjestykseensä uuden tulokkaan, sillä herttuaparin pienokainen on perimysjärjestyksessä kahdeksas. Kuningatar Elisabet puolestaan sai iloita jo peräti yhdennentoista lapsenlapsenlapsensa syntymästä.

Onni vastasyntyneestä sai kuitenkin nopeasti täysin erilaisen sävyn. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan paljastivat valinneensa tytölleen nimeksi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Ei aikaakaan, kun valtava kohu oli valmis – jälleen kerran.

Kuninkaallisasiantuntijan Sanna-Mari Hovin mukaan tilanne enteilee lopun alkua, jos edes onnellinen vauvauutinen ei saa kansaa lämpenemään. Hovi on kirjoittanut Kaisa Haatasen kanssa Monarkian muruset -kirjan ja valmistelee nyt syksyllä ilmestyvää Ruotsin monarkiaa käsittelevää Viikingeistä Victoriaan -kirjaansa.

– Harrysta ja Meghanista on nyt tullut pahikset, joiden jokaisesta tekemisestä suorastaan yritetään löytää negatiivinen puoli. Helposti tulkitaan, että he tietoisesti pyrkivät tekemään asioita näyttääkseen kuningasperheelle, ikään kuin rakentaakseen vastakkainasetteluja. Luulen, että suosiota on vaikea palauttaa, kun edes yleensä takuuvarma vauvauutinen ei auta, Hovi toteaa.

Tuoreet vanhemmat esittelivät Archien maailmalle toukokuussa 2019. Vastasyntyneestä Lilibetistä ei ole vielä julkaistu kuvaa.

Tyttövauvan nimen esikuvat ovat kaksi kenties maailman tunnetuimpiin kuuluvaa naista: hallitseva kuningatar Elisabet ja Walesin prinsessa Diana. Prinssi Harry menetti äitinsä prinsessa Dianan traagisesti ollessaan vain 12-vuotias, joten nimivalinta oli tunteikas ele edesmenneelle äidille.

Eniten närkästystä herättikin tyttövauvan etunimi, Lilibet. Nimi viittaa suoraan kuningatar Elisabetin lempinimeen, jota käytti ensisijaisesti hänen lapsuudenperheensä ja hänen puolisonsa, tänä keväänä menehtynyt prinssi Philip.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tänä keväänä antamien lukuisten kuninkaallista perhettä kritisoivien haastattelujen jälkeen moni koki Lilibet-nimen käytön törkeänä, jopa halventavana.

– Vaatii paljon röyhkeyttä nimetä vauva noin sen jälkeen mitä he ovat tehneet, sosiaalisessa mediassa huomautettiin.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry ovat seilanneet kriisistä kriisiin viime vuosina.

Nimikohu sai järisyttäviä kierroksia torstaina, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC paljasti hovin sisäpiirilähteisiinsä vedoten, että Harry ja Meghan eivät kysyneet etukäteen 95-vuotiaan kuningatar Elisabetin mielipidettä tyttärensä nimelle. Alun perin Sussexien tiedottaja ilmoitti julkisuuteen, että prinssi ja kuningatar nimenomaan kävivät nimestä etukäteen keskustelun puhelimitse.

Herttuaparin edustajan mukaan yleisradioyhtiön tiedot ovat vääriä. Harrya ja Meghania edustava Schillings-lakitoimisto ilmoittikin pian napakasti pitävänsä BBC:n tietoja loukkaavina ja virheellisinä. Brittilehti Daily Mail totesi, että käytännössä Harry julisti sodan BBC:tä vastaan. Tilanne oli brittilehtien mukaan erittäin poikkeuksellinen.

Prinssi Harryn jyrkkä suhtautuminen BBC:hen saattaa selittyä osittain äskettäin ilmi tulleilla paljastuksilla hänen äitinsä Dianan kohuhaastattelusta vuodelta 1995. Tutkimuksissa selvisi, että BBC ja toimittaja Martin Bashir tekaisivat todisteita, joiden avulla Diana saatiin suostuteltua kuuluisaan Panorama-paljastushaastatteluun. Dianan lapset Harry ja prinssi William jyrähtivät asiasta julkisuudessa erittäin painokkaasti.

Kuninkaallisasiantuntijan mukaan kuningatar Elisabetia kohdellaan tällä hetkellä silkkihansikkain, joten herttuaparin kohut ovat osuneet vaikeaan ajankohtaan.

Tällä hetkellä monen mielessä pyörii kuitenkin yksi kysymys: miten Sussexin herttuaparin iloinen uutinen perheenlisäyksestä kärjistyi jälleen heidän, kuninkaallisen perheen ja brittilehdistön yleiseksi sotatilaksi? Kuninkaallisasiantuntija Sanna-Mari Hovi toteaa, ettei vastaavaa ole kovin montaa kertaa tapahtunut brittihovin historiassa.

– Kuninkaalliset ovat varsin harvoin ryhtyneet haastamaan mediaa, koska se on taistelu, jota on melko mahdotonta voittaa. Lähinnä oikeustoimia on nostettu, jos valokuvaajat ovat loukanneet kuninkaallisten ja erityisesti heidän lastensa yksityisyyttä ja rauhaa, Hovi sanoo.

Kuninkaallisasiantuntijan mielestä on huomionarvoista, että vauvauutiset ja häät ovat olleet yleensä nimenomaan tapahtumia, jotka nostavat monarkian suosiota ja herättävät positiivisia mielikuvia. Sussexien kohdalla tilanne on kuitenkin täysin toinen.

– Iloinenkin vauvauutinen muuttuu nopeasti muuksi, kun kyseessä ovat juuri Sussexit. Jo se, että he haluavat asua poissa Britanniasta ja halusivat lapsensa syntyvän muualla, latisti osaltaan vauvauutisen, Hovi arvioi.

Samankaltaisessa ristitulessa elivät aikanaan ex-kuningas Edward VIII ja hänen amerikkalainen puolisonsa Wallis Simpson. Harryn ja Meghanin tilanteesta tekee erityisen vaikean se, että juuri äskettäin leskeksi jäänyt kuningatar Elisabet nauttii Britanniassa valtavaa suosiota.

Sanna-Mari Hovi kuvailee Meghanin ja Harryn ulostulojen osuneen tilanteeseen, jossa iäkäs kuningatar on hauraimmillaan.

– Kuningatar Elisabet on hyvin suosittu ja rakastettu. Kaikkea sellaista, minkä voidaan kuvitella loukkaavan kuningatarta tai heikentävän hänen suosiotaan, pidetään erityisen pahana. Nyt kun puoliso Philip on vielä juuri kuollut, kuningatarta halutaan suojella ja käsitellä silkkihansikkain, hän muistuttaa.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry jättivät kuninkaalliset velvollisuutensa yli vuosi sitten.

Tyttövauvan nimestä aiheutunut kohu on tosiasiassa vain pisara Sussexin herttuaparin kohujen valtameressä. Ensimmäiset soraäänet herttuaparia vastaan kuultiin jo vuonna 2017, kun prinssi Harryn kerrottiin kihlautuneen Meghanin kanssa. Silloin keskustelua herätti Meghanin etninen tausta, amerikkalaisuus ja aiempi ura Hollywood-tähtenä.

Kiristynyt ilmapiiri alkoi näkyä yhä selkeämmin heti toukokuussa 2018 vietettyjen häiden jälkeen. Heti saman vuoden marraskuussa nähtiin parin ensimmäinen periaatteellinen askel pois brittihovin ytimestä, kun he ilmoittivat muuttavansa pois Kensingtonin palatsista, jossa he asuivat Cambridgen herttuaparin naapurissa.

Alkuvuodesta 2019 lehdet huusivat, että Meghanin ja Harryn välit prinssi Williamiin ja herttuatar Catherineen olivat tulehtuneet pahasti. Brittilehdet väittivät sisäpiirilähteisiin vedoten, että syypää veljesten välirikkoon oli Meghan. Esiin nousivat muun muassa huhut siitä, että Meghan olisi saanut Catherinen itkemään häitä varten järjestetyissä harjoituksissa. Tänä keväänä Meghan kertoi tilanteen menneen hänen mukaansa täysin päinvastoin.

Prinssi Williamin ja prinssi Harryn sekä herttuatar Meghanin ja Catherinen väleistä on liikkunut monenlaisia spekulaatioita.

Herttuatar Meghania onkin tituleerattu kansainvälisten lehtien otsikoissa jopa ”maailman vihatuimmaksi naiseksi” ja ”hurrikaani-Meghaniksi”, joka laittoi koko brittihovin pakan uuteen uskoon vain muutamassa vuodessa.

Äärimmäinen esimerkki nähtiin tammikuussa 2020, jolloin herttuapari kertoi luopuvansa kuninkaallisista tehtävistään ja muuttavansa Yhdysvaltoihin. Kuvaavaa on se, että herttuaparin päätös luopua kuninkaallisista tehtävistään nimettiin Meghanin mukaan Megxitiksi.

Kuninkaallisasiantuntijan mukaan velvollisuuksista luopuminen oli viimeinen niitti Meghanin ja Harryn arkkuun.

– Kuningatar Elisabetille kansan palveleminen on ollut koko elämän johtotähti. Se, että joku kuninkaallinen haluaa luopua osastaan, koetaan helposti kiittämättömyydeksi ja vastuun pakoiluksi. Mielletään, että halutaan saada rusinat pullasta: julkisuutta ja hienoa elämää ilman vastuita ja velvollisuuksia, Hovi kuvailee.

Oprahille annettu kohuhaastattelu herätti valtaisaa huomiota ympäri maailmaa.

Skandaali puhkesi uudelleen loistoonsa tänä keväänä, kun herttuapari pääsi itse ääneen ja antoi Oprah Winfreylle valtaisaa huomiota saaneen haastattelun. Meghan syytti brittihovia rasismista ja esikoispoika Archien syrjimisestä ihonvärin takia. Haastattelun aiheuttama kohu pakotti kuningatar Elisabetin poikkeuksellisesti antamaan asiasta oman lausuntonsa julkisuuteen. Kuningatar kertoi suhtautuvansa rasismisyytöksiin vakavuudella.

– Harry ja Meghan ovat toimineet eri tavoin kuin on ollut tapana. Pari on tuonut esiin hovin epäkohtia. Tällainen tulkitaan perheen likapyykkien pesemiseksi julkisuudessa eikä sitä pidetä sopivana, Hovi sanoo.

Kuninkaallisasiantuntijan mukaan Harryn ja Meghanin tapa kritisoida hovia julkisesti on itse asiassa todennäköisesti vain heikentänyt heidän asemaansa joidenkin silmissä.

– Se, että pari on halunnut esiintyä ikään kuin hovin uhreina, ei taatusti ole lisännyt heidän suosiotaan ainakaan monarkian kannattajien parissa, hän lisää.

Kuninkaalliasiantuntija uskoo, että prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin on vaikea saavuttaa enää kansan suosiota.

Tällä hetkellä herttuapari keskittyy kasvattamaan kahta lastaan Kaliforniassa, kaukana brittihovin ytimestä. Kuningatar Elisabet ei ole toistaiseksi kommentoinut nimikohua julkisesti, ja brittimediassa onkin kiivaasti arvuuteltu, mikä mahtaa olla kuningattaren todellinen suhtautuminen pienen Lilibetin nimeen.

Mielenkiintoista on myös se, ettei prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen tyttären prinsessa Charlotten toinen nimi Elizabeth herättänyt aikanaan ollenkaan huomiota, vaikka nimi on suora kunnianosoitus kuningattarelle.

Kuninkaallisasiantuntija uskookin, että Harryn ja Meghanin aiheuttamissa kohuissa on yksi voittaja: takavasemmalla pysyttelevät Catherine ja William.

– William ja Catherine ovat kenties tylsempiä kuin Sussexit, mutta he ovat ahkeria, tunnollisia ja kunnollisia eivätkä vaaranna kruunua. Uskon, että kaikki tämä Harryyn ja Meghaniin kohdistuvat epäluulo ja suoranainen viha vain lisäävät tulevan kuningasperheen suosiota, Hovi sanoo.

William ja Catherine itse ovat pysytelleet hiljaa Sussexin herttuaparin toiminnasta. Vieraillessaan Cornwallissa yhdessä Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Jill Bidenin kanssa perjantaina, herttuatar Catherine välitti kuitenkin onnittelunsa perheenlisäyksestä Harrylle ja Meghanille.

– Toivon hänelle kaikkea hyvää. En malta odottaa, että tapaan hänet. Toivottavasti se tapahtuisi pian, Catherine totesi People-lehden mukaan.

Lähteet: IS Arkisto, Reuters, Daily Mail