Robbie Williams selvisi vuosien alamäestään – vaimo julkaisi videon parin kotoa, joka sai fanit innostumaan

Suorapuheisesti mielenterveysongelmistaan kertonut laulaja epäili kolme vuotta sitten, että hänellä saattaisi olla jotain muutakin kuin ahdistusta ja masennusta.

Poptähti Robbie Williams on tunnettu suorapuheisesta tyylistään. Mies on puhunut avoimesti elämäänsä vaikuttavista asioista, kuten ahdistuksesta, masennuksesta ja vuosia jatkuneesta huumeidenkäytöstä.

Kolme vuotta sitten Williams raotti sanaista arkkuaan vielä lisää aiheeseen liittyen. Daily Mail -lehti kertoi tuolloin, että poptähti oli paljastanut radiohaastattelussa kärsivänsä edelleen monista oireista.

Itse asiassa Take That -yhtyeestä tuttu Williams oli paljastanut epäilevänsä, että hänellä on Aspergerin oireyhtymä tai autismi.

– Minulla on isoja sokeita pisteitä. Se on ehkä autismia tai Asperger. En tiedä mikä minulla on – mutta jotain minulla on, Williams kertoi haastattelussa.

Williams on käynyt läpi myös vieroitushoidon. Hän käytti spiidiä, LSD:tä, heroiinia, kokaiinia ja ison määrän reseptilääkkeitä.

Popparin asiat ovat nyt paremmin, kirjoittaa Hello!

Williamsin puoliso Adya Field on julkaissut Instagramissa videon, jolla pariskunnan Coco-tytär, 2, jumppaa isänsä kanssa.

– Coco näyttää Robbielle, kuinka pysytään kunnossa, Adya kirjoittaa.

– Joogaatko, Coco? Joogaatko isän kanssa? Adyan ääni kuuluu videon ääniraidalla.

Video on kerännyt runsaasti ihastelevia kommentteja laulajan faneilta.

– Hieno taivutus, eräs kehui Cocon suoritusta.

– Sinulla on todella kaunis perhe, toinen ihasteli.

– Rakastan tätä videota. Coco on todella taitava, kolmas fani totesi.

Ayda ja Robbie Williams menivät naimisin vuonna 2010 ja heillä on neljä lasta, Teddy, 8, Charlie, 6, Coco, 2, ja Beau, 1.