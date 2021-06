Renny ja Johanna Harlin saavat oman realityohjelman! Sarjassa nähdään parin kolmipäiväiset häät St. Tropezissa

Uudessa sarjassa seurataan Renny ja Johanna Harlinin värikästä arkea.

Huippuohjaaja Renny Harlin, 62, ja hänen Johanna-puolisonsa, 27, saavat oman tosi-tv-ohjelman. The Harlins -nimistä ohjelmaa kuvataan tulevan kesän ja syksyn aikana.

Sarja nähdään MTV:n suoratoistopalvelussa, mutta ohjelman julkaisupäivää ei ole vielä paljastettu.

Uudessa realityohjelmassa katsojat pääsevät seuraamaan lähietäisyydeltä Harlinien loistokasta arkea. Sarjan ensimmäisellä kaudella juhlitaan pariskunnan häitä Ranskan St. Tropezissa.

MTV:n tiedotteen mukaan Harlinien hulppeat häät kestävät kolme päivää, ja niiden jälkeen pari suuntaa unelmien häämatkalle vielä toistaiseksi tuntemattomaksi jäävään kohteeseen.

Renny ja Johanna Harlin tapasivat Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa.

Käsikirjoittaja Renny Harlin kertoo MTV:n tiedotteessa, että häntä on vuosien varrella pyydetty mukaan useisiin televisio-ohjelmiin.

– Olen aina sanonut suoraan ei, koska minulla ei ole ollut aikaa ja motivaatiota. Nyt tilanne oli erilainen, kun meillä on yhteinen elämä Johannan kanssa. On spesiaalia, että nimenomaan juuri tätä elämänvaihettamme dokumentoidaan, Harlin tiivistää tiedotteessa.

Renny Harlin tutustui tulevaan vaimoonsa Johanna Kokkilaan Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020. Pariskunta kihlautui helmikuussa.

Kosinta tuli Kokkilalle täytenä yllätyksenä.

– Elämäni onnellisin päivä. Olen aivan sanaton, Kokkila hehkutti rakastuneeni IS:lle.

Lue lisää: Renny Harlin ja Johanna-rakas: kihlat! Ohjaaja kosi 30 000 euron luksussormuksella

Uudessa realitysarjassa seurataan Renny ja Johanna Harlinin elämää.

Kosinnan jälkeen Kokkila ilmoitti Instagramissa ottavansa käyttöön kihlattunsa sukunimen.

Koska pariskunta ei ole vielä mennyt naimisiin, Johanna ei ole vielä virallisesti Harlin. Häihin asti kyseessä on siis ”taiteilijanimi”.

– Koen, että se on järkevää töiden puolesta tällä hetkellä. Toinen syy on se, että asumme ulkomailla ja Kokkila ei ole hirveen helppo. Siitä on keksitty kaikennäköisiä versioita täällä. Se on aika suomalainen sukunimi, Kokkila kertoi Instagramissaan huhtikuussa.

Lue lisää: Renny Harlinin Johanna-rakas otti käyttöön miehensä sukunimen – häät vasta myöhemmin tänä vuonna

Johanna Harlin esittää yhtä päärooleista Renny Harlinin uudessa Refuge-trillerissä.

Renny Harlin on yksi Suomen tunnetuimmista elokuvaohjaajista ja käsikirjoittajista. Hän on luonut uraa Hollywoodissa, jossa on ohjannut muun muassa elokuvat Painajainen Elm Streetillä 4 – unien valtias ja Die Hard 2 - vain kuolleen ruumiini yli.

Porista kotoisin oleva Johanna Harlin on työskennellyt aiemmin luokanopettajana, mutta nyt hän aloittelee näyttelijän uraa kihlattunsa ohjaamana.

Lisäksi Harlinilla on taustaa kilpaurheilussa. Aiemmin hän on kilpaillut kilpaluistelussa, mutta nyt hänen tavoitteensa ovat bikini fitnessissä.