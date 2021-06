Kuningatar Elisabetin kuopus antoi harvinaisen haastattelun – avautuu vaikeista väleistä Harryyn ja Meghaniin

Prinssi Edward luonnehtii brittihovin ja Sussexin herttuaparin välirikkoa surulliseksi.

Prinssi Edward on nuorin kuningatar Elisabetin neljästä lapsesta.

Kuningatar Elisabetin kuopus prinssi Edward avautuu harvinaislaatuisessa haastattelussa Britannian kuningasperheen tilanteesta.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat viime vuoden tammikuussa vetäytyvänsä kuninkaallisista velvollisuuksistaan. He perustelivat päätöstään muun muassa halulla saada rauha brittilehdistöltä. Sittemmin Sussexin herttuapari on kritisoinut brittihovia kovin sanakääntein.

Prinssi Edward kuvailee televisioyhtiö CNN:n haastattelussa herttuaparin ja hovin välirikkoa surulliseksi. Hän kuitenkin kertoo kuningasperheen samaistuvan pariskunnan tuntemuksiin.

– Olemme kaikki olleet samassa tilanteessa, jossa elämässämme on ollut liikaa tunkeutumista ja huomiota. Olemme kaikki käsitelleet sitä (julkisuutta) eri tavoin, prinssi Edward toteaa CNN:n haastattelussa.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry vuonna 2019.

Vaikka prinssi luonnehtii tilannetta hankalaksi, hän nostaa esiin, että harvat perhesuhteet ovat täysin mutkattomia.

– Se on vaikeaa kaikille, mutta sellaisia perheet ovat, prinssi naurahtaa.

Myös prinssi Edward on pyrkinyt pitämään perheensä poissa valokeilasta. Hän on ollut vuodesta 1999 asti naimisissa kreivitär Sophien kanssa, ja pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta.

Vaikka pariskunnan lapsilla olisi oikeus käyttää kuninkaallisia arvonimiä, vanhemmat päättivät jo varhaisessa vaiheessa, ettei nimiä oteta käyttöön. Kuningatar hyväksyi päätöksen, jonka tarkoitus on suojella lapsia kuninkaallisilta velvollisuuksilta.

Edward ja Sophie sen sijaan ovat viime aikoina edustaneet yhä enemmän Harryn ja Meghanin siirryttyä sivuun. Sophien kuvaillaan olevan myös erittäin läheinen anoppinsa kuningatar Elisabetin kanssa.

Prinssi Edward ja kreivitär Sophie presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vieraina vuonna 2015.

Britannian kuningasperhe kasvoi entisestään viime viikolla, kun prinssi Harry ja Meghan ilmoittivat perheenlisäyksestä. Pariskunta antoi 4. kesäkuuta syntyneen toisen lapsensa nimeksi Lilibet ”Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Nimivalinta on herättänyt paljon huomiota, sillä Lilibet on ollut kuningatar Elisabetin lempinimi perhepiirissä lapsesta lähtien.

Prinssi Harry on vastikään ajautunut ilmiriitaan Britannian yleisradioyhtiön kanssa, sillä BBC paljasti, että tuoreet vanhemmat eivät kysyneet etukäteen kuningattaren mielipidettä tyttärensä nimestä.

