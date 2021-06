Kanye West palasi luksuslomalta uuden rakkaansa kanssa – Kim Kardashian reagoi huhuihin

Sisäpiirilähteiden mukaan Kim Kardashian suhtautuu melko välinpitämättömästi ex-puolisonsa uuteen rakkaaseen.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian West ei voisi sisäpiirin lähteiden mukaan olla vähempää kiinnostunut ex-aviomiehensä Kanye Westin uusista ihmissuhteista.

West on viime viikkoina yhdistetty venäläismalli Irina Shaykiin, ja tuore pari on viettänyt tällä viikolla luksuslomaa Ranskassa. Matka ajoittui Westin 8. kesäkuuta juhlitun syntymäpäivän ympärille. Shayk ja West ovat nyt palanneet lomaltaan rentoutuneen oloisina, ja pari valokuvattiin newjerseyläisellä lentokentällä keskiviikkona.

Sisäpiirilähteet kertovat E! Newsille, että Kardashian on tietoinen eksänsä uudesta heilasta, muttei jaksa kiinnostua aiheesta sen enempää.

– Kim on kuullut huhut Kanyesta ja Irina Shaykista, eivätkä ne häntä haittaa ollenkaan, lähde kertoo.

– Jos asialla ei ole vaikutusta hänen lapsiinsa, häntä ei kiinnosta jos Kanye deittailee jotakuta, lähde kuvailee Kimin mielipidettä asiasta.

Huippumalli Irina Shayk lomaili tällä viikolla räppäri Kanye Westin kanssa.

Toisen lähteen mukaan Kardashian ja Shayk eivät tunne toisiaan. Kanye West ja Irina Shayk puolestaan ovat tuttuja jo vuosikymmenen takaa. Shayk on ollut mallina Westin Yeezy-merkin muotinäytöksessä ja esiintynyt räppärin Power-musiikkivideolla.

E! Newsin lähteen mukaan parin välillä alkoi kipinöidä vasta vähän aikaa sitten.

– Kanyen ja Irinan välille muodostui yhteys hiljattain, kun he olivat molemmat New Yorkissa. He tapasivat yhtenä iltana, heidän välillään oli kemiaa ja he tulivat hyvin juttuun, lähde kertoo.

– Suhde on todella rento, ja he ovat olleet yhteyksissä vasta noin kuukauden, lähde kuvailee E! Newsille.

– Kanye on ilmaissut, ettei halua mitään vakavaa, mutta hän pitää Irinan vibasta, lähde kertoo.

Shayk oli aiemmin yhdessä näyttelijä Bradley Cooperin kanssa, mutta pari erosi vuonna 2019 yli neljän yhteisen vuoden jälkeen. Cooperilla ja Shaykilla on yhteinen tytär, Lea. Vuosina 2010-2015 Shayk seurusteli tähtijalkapalloilija Christiano Ronaldon kanssa.

Kim Kardashian ja Kanye West olivat yksi viime vuosien seuratuimpia julkkisaviopareja.

Kim Kardashian ja Kanye West olivat naimisissa yli seitsemän vuotta, ja parilla on neljä lasta. Maailman seuratuimpiin julkkispareihin lukeutuva aviopari erosi aiemmin tänä vuonna. Kardashian ja West olivat viettäneet jo pitkään aikaa erillään, ja helmikuussa Kardashian jätti avioerohakemuksen.

Sosiaalisen median perusteella parilla on kuitenkin edelleen lämpimät välit. Kardashian julkaisi lastensa isälle sydämelliset syntymäpäiväonnittelut, joiden yhteydessä hän kertoi rakastavansa ex-miestään loppuelämänsä ajan.

Kim Kardashian ei nykytietojen mukaan tapaile ketään. Kardashian keskittyy itseensä ja lapsiinsa, eikä tv-tähdellä lähipiirin mukaan ole minkäänlainen kiire rakkauselämänsä suhteen.

