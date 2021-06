Sikke Sumari, 70, tapasi miehensä hiihtolomalla ja viikon päästä hän oli jo naimisissa – 40 vuoden avioliiton takana yksi erityinen seikka

Ikä ei rajoita Sikke Sumarin tekemisiä, joten hän opiskeli muutama vuosi sitten kokiksi.

Sikke Sumarin aikataulu ei ole mitenkään väljä. Hän pyörittää Sikke’s -ravintolaansa, avaa kesällä Haukilahden Helmi -ravintolan ja vetää Italia lautasella -valmisruokaprojektia Saarioisten kanssa. Saarenmaalla Sikellä on matkailutila Nami Namaste.

– On niin paljon tekemistä, että sen olen nyt valmis myymään, Sikke kertoo, mutta mitenkään stressatuksi hän ei tunne itseään.

– Saan virtaa, kun tulee jotakin uutta tekemistä, eivätkä kaikki työt ole aina päällekkäin. Olen myös hyvä delegoimaan.

Master Chef Suomi -kilpailun ja Kokkisodan kuvauksia Sikellä ei sentään enää ole tänä kesänä, joten hän voi lähteä viettämään 70-vuotispäiväänsä rakastamaansa Italiaan. Ulkomailla hän tuntee vapautuvansa tutuista kuvioista, mutta voi hän keksiä Italiassakin jotakin työhönsä liittyvää.

– En mä erottele työtä ja vapaa-aikaa, hän toteaa.

Sikke Sumari nähtiin televisiossa jo 1975 MTV:n kuuluttajana. Sen jälkeen tuli viihdeohjelmien vuoro. Kokkisodan juontajana hän valloitti katsojat 1999 viideksi vuodeksi. 2000 hän sai parhaan televisioesiintyjän Venlan. Hän palasi ohjelmaan 2017.

” Kolme vuotta sitten Sikke sai sydäninfarktin äitinsä hautajaisissa. Tilanteen dramaattisuutta lisäsi se, että sairauskohtaus tuli niin surullisella hetkellä.

Julkisuudesta Sikke ei ole kärsinyt, vaikka varsinkin 1970-luvulla televisiokasvot olivat melkein kuin eri planeetalta. Oli iso juttu, jos kadulla näki vaikka tv-kuuluttajan.

– Ei minulla ole ollut ”lööppijulkisuutta”, elämässäni ei ole tapahtunut mitään niin dramaattista, joten olen voinut olla aina esillä vain positiivisessa mielessä. Mutta minähän en lue kommentteja mistään, Sikke naurahtaa.

Sirkka ”Sikke” Sumari tuli tutuksi mallina 1970-luvulla.

Sikke on ollut aina temperamenttinen ja nopea käänteissään, eivätkä vuodet ole häntä siinä merkittävästi muuttaneet.

– Olen ehkä vähän viisastunut siinä, että yritän hillitä temperamenttiani, nukkua joskus asioiden yli.

– Välillä huomaan, että nopean reaktioni ja myös huumorintajuni takia muut eivät aina pääse samalle aaltopituudelle.

Luonteelleen uskollisena Sikke oli nopea myös avioituessaan Tony Ilmonin kanssa 40 vuotta sitten. He rakastuivat hiihtoreissulla. Viikko kotiinpaluun jälkeen he olivat jo naimisissa.

– Oltaisiin menty heti, mutta kuulutusten ottamiseen meni viikko. Joskus nopeat ratkaisut ovat oikeita, Sikke naurahtaa.

Sikke viihtyy ravintoloitsijana niin hyvin, että hän avaa pian uuden ravintolan Haukilahdessa.

Kotona Sikke ei ole yksin äkkipikainen, myös Tonyn reaktiot voivat olla nopeita. Yhdessä he ovat silti viihtyneet läpi vuosikymmenien. Heillä on kolme aikuista poikaa, joista esikoinen on Siken ensimmäisestä avioliitosta, sekä kaksi lastenlasta.

– Olen ylenpalttisesti rakastava mummo, Sikke kertoo.

Sikke ei vierasta yleensä uusia käänteitä, mutta avioliitossaan hän on pysynyt.

– Pitää hyväksyä toisessa nekin puolet, jotka ärsyttävät. Avioliitto on vuoristorata, ainakin meillä, mutta niin kauan kun hyvät asiat voittavat, kannattaa jatkaa. En usko, että vaihtamalla paranisi, Sikke toteaa.

Sikke Sumari ja Tony Ilmoni vuonna 2013.

Kuohahtelua Sikessä tapahtuu heti, kun hän puhuu korona-ajan vaikutuksista ravintola-alalle. Hänellä itsellään on ollut koko ajan tekemistä eri projekteissa, mutta ravintolan koronarajoitukset vaikuttavat monien elämään.

– Siinäkään ei ole päätä eikä häntä, että meitä verrataan tapahtuma-alaan ja ihmetellään, miksi ravintoloissa saa olla 75 prosenttia paikoista käytössä. Mieluummin pitäisi löytää yhteisiä ratkaisuja, Sikke ehdottaa.

” – Kun puhutaan nuorekkuudesta, se vaikuttaa siltä, kuin vanheneminen olisi kielletty.

Sikkeä ei harmita, että hän täyttää sunnuntaina 70 vuotta, sillä ikä ei ole estänyt häneltä mitään tekemisiä. Eri asia on, jos tulee sairauksia tai voimat vain vähenevät.

– Ei pidä tehdä itselleen rajoitteita jonkun iän takia. Liian paljon ihmisiä myös lokeroidaan iän mukaan. En ymmärrä, miksi ikä edes pitää mainita joka paikassa.

– En ole itse kokenut ikärasismia, mutta monien yli 50-vuotiaiden on vaikea löytää töitä. Vanhempikin ihminen voi myös luoda mitä tahansa uutta, Sikke tietää.

Kun Sikke Sumari miettii elämäänsä, hän näkee sen sellaisena, millaiseksi hän on sen itse rakentanut.

Sikke joutuu yleensä karsimaan villeimpiä ideoitaan. Yksi toteutukseen mennyt hyvä ajatus syntyi keittiömestari Pipsa Hurmerinnan kanssa: heillä on Alkossa myynnissä oma puna- ja valkoviini Chef´s Table.

Eipä Sikkeä myöskään huimaa aloittaa taas uusi ravintola. Hänen ensimmäinen ravintolansa oli puolison kanssa Tony’s Deli.

Kun Sikke oli ollut jo pitkään ravintoloitsijana, hän opiskeli kokiksi. Kokin paperit hän sai 67-vuotiaana. Sitäkin voi tietenkin hämmästellä, vaikka missään ei ole määrätty, että kokiksi pitää opiskella nuorena.

– Kun vuosia kertyy, tulee toivottavasti viisauttakin. Kroppa ei nuorru, mutta ei ryppyinenkään kroppa ole kykenemätön, Sikke heittää.

Sikke uskoo, että tärkeätä on pysyä vireänä kaiken ikäisenä. Nuorekas-sanaa hän ei halua käyttää, ei missään tapauksessa.

– Kun puhutaan nuorekkuudesta, se vaikuttaa siltä, kuin vanheneminen olisi kielletty, Sikke toteaa.

Kolme vuotta sitten Sikke sai sydäninfarktin äitinsä hautajaisissa. Tilanteen dramaattisuutta lisäsi se, että sairauskohtaus tuli niin surullisella hetkellä.

– Puhutaan, että tuollaiset sairastumiset muuttavat ihmisen elämän suuntaa. Mitään sellaista ei minulle tapahtunut. En ole pahemmin elämässäni pysähdellyt, Sikke hymähtää ja huomauttaa, että hänen sydäninfarktinsa oli pieni, ei millään tavalla vakavimpia.

– Mutta statiinit ja verenohennuslääkkeet tulivat loppuelämäksi, hän kertoo.

Kun Sikke miettii elämäänsä, hän näkee sen sellaisena, millaiseksi hän on sen itse rakentanut. Jos joskus on ollut vaikeuksia, hän ei niitä enää pohdi.

– Olen saanut olla itsenäinen, Sikke toteaa kiitollisena, sillä kenenkään talutusnuorassa hän tuskin olisi viihtynyt.

Lue lisää: Sikke Sumari avoimena Anna-lehdelle avioliitostaan: on ottanut vapauden olla äksy miehelleen, ihastuksia tullut ja mennyt...