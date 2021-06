Tässä tulevat suomalaiset luomumissit! Kuka on suosikkisi bikineissä poseeraavista Miss EW -finalisteista?

Miss Eloweena 2021 valitaan heinäkuussa.

Uusi Miss Eloweena kruunataan jälleen. Miss EW -kilpailu on Henna Peltosen tuottama kauneuskilpailu, jossa etsitään luonnollista kauneutta. Kilpailussa kaikki kauneuskirurgiset toimenpiteet on kielletty. Myös hiustenpidennykset, rakennekynnet ja tatuoinnit on kielletty.

Kilpailun tiedotteen mukaan kilpailun tarkoituksena on tarjota nostalgiaa, entisajan missikilpailujen tunnelmaa sekä tuoda esiin Suomen historiaa ja luontoa.

Pandemian vuoksi varsinaista kiertuetta ei tänä vuonna järjestetty. Missit tutustuivat kuitenkin muun muassa lavatanssin saloihin. Lisäksi he opettelivat perinnetaitoja Pirkanmaan kässämarttojen johdolla ja neuloivat merinovillasukat TAYS:n lastenosaston keskosille.

Kilpailun finaali järjestetään 10. heinäkuuta Orivedellä Rönnin tanssilavalla.

1. Miili Inomaa

2. Nhi Luong

3. Assi Paananen

4. Henna Nousiainen

5. Suvi Korhonen

6. Veera Honkanen

7. Sade Viitanen

8. Eveliina Vahter

9. Ida Toivanen