Muistatko Kardashian-tähtiperheen suurimmat kohautukset? Huippusuosittu realitysarja alkoi sattumalta huumerikoksen jälkeen

Keeping Up With the Kardashians-realitysarjan hulluakin hullummat kohut ovat aiheuttaneet pohdintaa niiden aitoudesta.

Keeping up with the Kardashians -realitysarjan viimeinen jakso julkaistiin 10. kesäkuuta. Sarjassa seurattiin Kardashian-perheen megatähtien elämän käänteitä 14 vuoden ajan.

Vuonna 2007 sarjan alkaessa kaikille tuntemattomat Kardashianit, Kim, Khloé ja Kourtney Kardashian, Kylie ja Kendall Jenner, Rob Kardashian sekä Kris ja Caitlyn Jenner (joka sarjan alussa tunnettiin vielä Bruce Jennerinä) ovat vuosikymmenen ajan rakentaneet ympärilleen valtavaa populäärikulttuurin ja kauneusteollisuuden imperiumia. Samalla he ovat olleet monien eri kohujen pyörityksessä, jotka ovat pitäneet heitä julkisuudessa.

Los Angeles Times julkaisi realitysarjan alkuvuosista artikkelin, jonka mukaan Keeping Up With the Kardashians alkoi sattumalta Lindsay Lohanin kärähdettyä huumeista auton ratissa.

LohaniN huumerikos peruutti hänen tv-sarjansa E!-kanavalla, ja kanava tarvitsi sen tilalle uuden ohjelman. Kris ja Caitlyn Jennerin hyvä ystävä, ja myöhemmin KUWTK-sarjan roolitusvastaava, Deena Katz kertoo LA-Timesissa, että hän mainitsi Jennereille illallisella mahdollisuudesta tv-sarjaan.

Kardashianit saivat oman realityohjelmansa vuonna 2007. Kuvassa Rob Kardashian (vas. yl.), Khloé Kardashian, Kylie Jenner (vas. al.), Kris Jenner, Kendall Jenner (kesk. al.), Caitlyn Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian.

Kris Jenner kertoo LA-Timesin artikkelissa, että Katzin vierailun jälkeen hänen päänsä päälle syttyi lamppu.

– Minulle sanottiin aina, että perheestäni tulisi olla tv-sarja, koska elämämme on niin hullua, Kris Jenner toteaa.

Kris, Caitlyn, Kim, Kourtney ja Khloé tapasivat Ryan Seacrest-tuotannon kesällä 2007. Tuotannon vanhempi varapresidentti Eliot Goldberg kertoo LA-Timesin haastattelussa, että kaikki lähti siitä tapaamisesta.

– Se on tapaaminen, joka muutti maailmaa, Goldberg kertoo.

Aitoja kohuja vai katsojan koukuttamista?

KUWTK-sarjan 20 tuotantokaudella on nähty toinen toistaan hullumpia ja dramaattisempia kohuja, suhdekuvioita ja tapahtumia.

Kaikki fanit muistavat muun muassa Kimin julkisuuteen vuotaneet seksivideot, Khloén joutumisen vankilaan samalla kun hänen siskonsa napsi selfieitä ja Caitlyn Jennerin yllätyksellisen sukupuolenkorjauksen.

Refinery29-sivustolla pohditaan, ovatko Kardashian-perheen kohut todella aitoja, vai onko ne tarkoitettu katsojan koukuttamiseen.

Kardashianien kohut ja skandaalit tapahtuvat sattumalta, tai tarkoituksella, usein juuri ennen uuden KUWTK-kauden alkamista, ja kohuja puidaan myöhemmin itse kaudella

Kardashian-perherealitysta tulee vielä kaksi reunion-jaksoa. Kuva on reunion-jakson keskustelusta.

Usein skandaalit noudattavatkin samaa kaavaa: huhut löytävät tiensä lehdistöön, jonka jälkeen ihmiset saavat mahdollisuuden massaspekulaatioon. Sitten Kardashianit joko ottavat asioihin sosiaalisessa mediassa kantaa tai eivät. Kaikki tämä tapahtuu usein muutamaa viikkoa ennen KUWTK-sarjan uutta kautta.

Olivatpa kohut ajoitettuja sarjaa varten tai eivät, ne ovat kuitenkin vakiosisältöä medioille ja yleisölle.

Insider-sivusto onkin tehnyt listauksen Kardashian-perheen suurimmista kohautuksista. Muistatko tunnetuimpien lisäksi myös nämä huvittavat sattumukset ja järisyttävät kohut realitysarjan vuosien varrelta?

Kim kadotti siskonsa Kourtneyn alastonkuvat ja perhe soitti FBI:lle

KUWTK-sarjan ensimmäisellä kaudella Kourtney Kardashianin alastonkuvat vuosivat melkein julkisuuteen, kun hänen siskonsa Kim varasti ja laittoi ne vitsinä omaan laukkuunsa.

Laukku varastettiin ja Kim panikoi, että kuvat saattaisivat vuotaa julkisuuteen. Perhe päätti soittaa FBI:lle, sillä Kourtney oli kuvien ottamisen vielä alaikäinen. Kuvat eivät lopulta koskaan päätyneet julkisuuteen.

Khloé Kardashian nai miehen, jonka oli tuntenut kuukauden

Khloé Kardashian nai vuonna 2009 miesystävänsä vain kuukauden tuntemisen jälkeen.

Kardashianit olivat aluksi järkyttyneitä Khloén valinnasta, mutta kokosivat sitten itsensä hääpäivää varten. Khlóe ja Lamar Odom olivat naimisissa viisi vuotta.

75 000 dollarin korvakorun katoaminen mereen sai Kimin paniikkiin

Kim Kardashianin ex-aviomies Kris Humphries heitti vaimonsa Bora Boralla mereen ja Kim panikoi, että hänen 75 000 dollarin korvakorunsa putosi mereen.

Yksi ikonisin Kardashian-hetki syntyi Khloén lentävästä lausahduksesta siskonsa murehtimiseen.

– Kim, maailmassa kuolee parhaillaan ihmisiä, Khloé totesi siskolleen tilanteessa.

Kim Kardashian on yksi tunnetuin Kardashianin perheen henkilö.

72 päivän avioliitto

Kim Kardashianin ex-aviopuoliso Kris Humphries kosi naisystäväänsä vain seitsemän kuukautta tapaamisen jälkeen. Avioliitto kesti lopulta 72 päivää.

Kim kertoi ”Kim and Kourtney Take New York” -spinoffsarjassa, olleensa musertunut siitä, että meni niin nopeasti naimisiin, jotta ihmiset eivät pettyisi häneen.

Kim Kardashian ryöstettiin Pariisissa

Lokakuussa 2017 Kim Kardashian sidottiin ja ryöstettiin aseella uhaten Pariisissa.

– He osoittivat minua aseella ja olin aivan varma, että he ampuvat minua päähän. Rukoilin, että Kourtney pystyisi elämään normaalia elämää sen jälkeen kun hän olisi nähnyt kuolleen ruumiini sängyllä, Kim kertoi KUWTK-jaksossa.

Rob Kardashian on kärsinyt mielenterveysongelmista.

Rob kieltäytyi saapumasta Kimin häihin

Veli Rob Kardashianin oli tarkoitus osallistua Kim Kardashianin ja Kanye Westin häihin, mutta hän kieltäytyi loppumetreillä.

Mielenterveysongelmista kärsinyt Rob ehti jo lentää Pariisiin, mutta päätti lähteä takaisin kotiin, sillä ei halunnut olla julkisuuden myrskynsilmässä. Kim oli pettynyt, ettei hänen veljensä saapunut paikalle, mutta hääjärjestelyt jatkuivat silti normaalisti.

Caitlyn Jenner kohahdutti korjattuaan sukupuolensa.

Caitlyn Jennerin muistelmat aiheuttivat perheelle välirikon

Caitlyn Jenner julkaisi muistelmansa ”The Secrets Of My Life”, jossa hän kirjoitti avoimesti elämästään ja avioliitostaan Kris Jenneriin.

Kardashianit kiirehtivät puolustamaan äitiään ja sen jälkeen he ovat kommentoineet, ettei heidän suhteensa Caitlyniin ole enää samanlainen. Caitlyn Jenner ei ole muistelmien julkaisemisen jälkeen esiintynyt realitysarjassa.

Ennen Caitlynin kanssa läheinen Khloé Kardashian kertoi, että muistelmien julkaisun vuoksi Caitlynin ja hänen välillään on pysyvä välirikko. Pikkusiskot Kylie ja Kendall ovat kuitenkin yhteyksissä isäänsä.

Kris Jenner on koko Kardashian-perheen äiti. Caitlyn Jennerin julkistettua muistelmansa, lapset riensivät puolustamaan äitiään.

Kylie Jenner piilotti raskautensa kaikilta

Kun huhut Kylie Jennerin raskaudesta levisivät, hän lopetti esiintymisen Keeping Up With the Kardashians -realityssa.

Yhtäkkiä hän kuitenkin ilmestyi selkeästi raskaana sarjan 15. tuotantokaudelle, jolloin selvisi, että Kylieta oli kuvattu sarjaan salaa koko ajan.

Kylie Jenner salasi raskautensa pitkään.

Kourtneyn ex-puoliso suuttui naisen uudesta miesystävästä

Kourtney Kardashianilla ja Scott Disickillä on sarjan mittaan ollut pitkä historia yhdessä, ja Disick jäi kiinni muun muassa pettämisestä. Parin erottua ja Kourtneyn löydettyä uuden rakkauden, Younes Bendjiman, Disick yllättäen suuttui.

Disick soitti Kourtneylle keskellä yötä puheluja ollessaan humalassa ja uhkaili Bendjimania ja tämän ystäviä.

– Hän sanoi, sinun on paras olla varuillasi, sinun pieni ystäväsi saa turpaansa, Kourtney kertoi siskoilleen.

Sittemmin Kourtney ja Younes Bendjiman ovat eronneet.

Kourtney Kardashian ottaa realitysarjassa usein yhteen siskonsa Kim Kardashianin kanssa.

Kim väitti käyttäneensä ekstaasia kuvatessaan kuuluisan seksivideon

Kimin mukaan hän oli ekstaasin vaikutuksen alaisena kuvatessaan kuuluisan ja julkisuuteen vuotaneen seksivideon ex-puolisonsa Ray Jayn kanssa.

– Koitin ekstaasia kerran, menin naimisiin. Koitin ekstaasia toisen kerran, kuvasin seksivideon. Kaikkea pahaa tapahtui aina, Kim kertoi.

Kim ja Kourtney riitelivät raivokkaasti joulukortista

Sarjan 15. kaudella Kim ja Kourtney riitelivät raivokkaasti joulukortista. Siskokset eivät päässeet sopuun siitä, milloin joulukortin kuva otettaisiin.

– Kourtneyn ei pitäisi olla noin helvetin ärsyttävä, ja aivan kuin hän hallitsisi tätä asiaa, vaikka ei todellakaan hallitse. Hän on vähiten kiinnostavan näköinen, joten hän voi jäädä pois kuvauksista, Kim huusi jaksossa siskolleen.

Kendall Jenner aiheutti kohun Pepsi-mainoksessa

Pepsi julkaisi kohauttaneen mainoksen, jossa Kendall Jenner ojentaa poliisille tölkin Pepsiä keskellä protestia. Mainosta kritisoitiin siitä, että se antoi olettaa, että poliisiväkivallan voisi lopettaa ojentamalla heille limonadia.

Mainos vedettiin lopulta pois, ja Kendall kommentoi mainosta itkuisena myöhemmin KUWTK-kaudella.

– Oletetusti, jos olisin tiennyt, että mainos näyttäisi tältä, en olisi koskaan tehnyt sitä.