Nanna Karalahden inboxiin kilahti viesti, jossa arvosteltiin hänen ”pois jumpattuja” rintojaan – ei jäänyt tilanteessa sanattomaksi

Nanna Karalahti sai seuraajaltaan viestin, jossa arvosteltiin hänen ulkonäköään. Karalahti ei jäänyt sanattomaksi, vaan julkaisi aiheesta pitkän kirjoituksen Instagram-tilillään.

Hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti on puhunut sosiaalisessa mediassa usein kehopositiivisuuden puolesta. Karalahti on useaan otteeseen muistuttanut seuraajiaan siitä kuinka tärkeää on osata hyväksyä oma kehonsa juuri sellaisena kuin se on.

Aihe nousi jälleen ajankohtaiseksi, kun Karalahti sai erikoisen viestin eräältä Instagram-seuraajaltaan. Kyseisessä viestissä puututtiin Karalahden rintavarustukseen. Karalahti jakoi kuvakaappauksen viestistä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Missä sun tissit... Jumpattu pois? Viestissä tiedusteltiin.

Karalahti ihmetteli viestin sisältöä samaisessa Instagram-tarinassa.

– Jotain alkanut ihan itkettämään mun rintavarustus. Mä olen oikeasti sitä mieltä, että joillekin vaan yksinkertaisesti sopii paremmin pienemmät rinnat kuten esimerkiksi urheilijoille. Tai ehkä pointti on se, että LUONNOLLISUUS on kauneinta, oli koko mikä tahansa, Karalahti kirjoitti.

Myöhemmin Karalahti otti kantaa aiheeseen myös pidemmän Instagram-päivityksen muodossa. Karalahti julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa kameralle bikineissä. Karalahti kertoo saaneensa seuraajiltaan lukuisia viestejä aiheeseen liittyen.

– Alkuun haluan vielä selventää, että varmasti jokainen somessa enemmän ja vähemmän pyörivä saa kommenttia jos jonkinmoista eikä niihin oikeasti mun mielestä pidä keskittyä. Nyt kuitenkin olen vähän jakanut niitä, mitkä ovat henkilökohtaisia asioita ja haluan siksi tuoda kaksi asiaa esiin, koska nämä ovat vahvasti omaa moraalikäsitystäni sekä myös isossa roolissa miten omat lapseni haluan kasvattaa, Karalahti aloitti kirjoituksensa.

Karalahti muistutti pitkässä kirjoituksessa seuraajiaan siitä, että ketään ei tulisi koskaan arvostella ja että kukaan ei voi todellisuudessa tietää, mitä toisen ihmisen elämässä on sillä hetkellä meneillään. Karalahden mukaan jokaisen tulisi saada elää juuri sellaista elämää kuin itse haluaa eikä kenenkään valintoja tulisi tuomita. Lisäksi Karalahti muistutti seuraajiaan siitä kuinka paljon pinnallisuutta ja epäaitoutta maailmassa on.

– Mulla ei ole ongelmia mun tissien tai minkään muun kanssa - päin vastoin. Rakastan itseäni ja kaikkea itsessäni. Olenko täydellinen - en todellakaan, mutta olen juuri siksi. Onko luonteessa kehitettävää? On. Paljonkin! Tarviiko kuitenkaan nyt olla enempää? Ei tarvitse. Mitä haluan opettaa mun lapsille? Hyviä arvoja siitä miten ihmisiä kohdellaan, miten itseään arvostetaan. Kun riittää itselleen, riittää koko maailmalle.

Karalahti ei jäänyt sanattomaksi saatuaan erikoisen viestin seuraajaltaan.

Karalahden päivitys on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Monet kiittelevät Karalahtea siitä, että käyttää näkyvyyttään hyväksi puhumalla aroistakin aiheista. Lisäksi monet yhtyivät Karalahden näkemyksiin siitä, että ihmisten tulisi antaa elää oman näköistään elämää.

Nanna Karalahti ponnahti julkisuuteen alettuaan seurustella ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden kanssa. Nanna Karalahti on sittemmin esiintynyt julkisuudessa fitneksen parissa, ja hänet nähty muun muassa Fitnesspäiväkirjat-ohjelmassa. Nykyisin Karalahti pyörittää omaa verkkovalmennuksiin keskittynyttä yritystään ja pyörittää lapsiperhearkea. Karalahtien perheeseen kuuluu kaksi lasta: Jax, 4, ja Alexia, 2.