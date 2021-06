Keira Knightley sanoo suorat sanat kaikkien naisten kokemasta tilanteesta: ”V***n masentavaa”

Englantilaisnäyttelijä Keira Knightley sanoo ahdistelun olevan todella yleistä.

Näyttelijä Keira Knightley ottaa Harper’s Bazaarin haastattelussa kantaa naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen ahdisteluun, jota näyttelijä on itsekin kokenut. Ahdistelun kohteeksi joutuminen on Knightelyn mukaan musertavan yleistä.

– Oikeasti, en tunne ketään, jota ei olisi jollain tavalla ahdisteltu, oli se sitten vilauttelua tai kourimista, tai joku äijä, joka uhkaa viiltää kurkkusi tai lyödä kasvoihin, tai mitä tahansa. Kaikkia on häiritty, Knightley kertoo.

Keira Knightleyn mukaan kaikkia hänen tuntemiaan naisia on ahdisteltu.

36-vuotias näyttelijä kertoo lehden haastattelussa havahtuneensa vasta äskettäin arkipäiväisiin rutiineihinsa, joita hän naisena tekee pysyäkseen turvassa häirinnältä. Vahvoista rooleistaan tunnettu Knightley tunnustaa, että hänellä kesti kauan ottaa itse kokemansa naisviha puheeksi.

Asia iski näyttelijän tajuntaan, kun lontoolaisen Sarah Everardin katoamisen jälkeen sosiaalisessa mediassa listattiin keinoja, joilla naiset yrittävät pysyä kotimatkoillaan turvassa. Aihe herätti paljon keskustelua Suomessa ja maailmalla.

– Kun naiset alkoivat listata kaikkia niitä varotoimenpiteitä, joita he tekevät varmistaakseen turvallisen kotimatkan, tajusin tekeväni itse niistä kaikkia, enkä edes ajattele sitä. Se on v***n masentavaa, Knightley sanoo kertoo Harper’s Bazaarille.

33-vuotias Everard siepattiin ja murhattiin maaliskuussa kotimatkallaan. Asiasta epäilty poliisi tunnusti tällä viikolla siepanneensa ja raiskanneensa Everardin.

Keira Knightley tunnetaan lukuisista pukudraamarooleistaan. Kuvassa Knightley vastanäyttelijänsä James McAvoyn kanssa elokuvassa Sovitus.

Harper’s Bazaar kertoo, että jopa kesken haastattelun toimittajaa ja näyttelijää alkaa seurata tungetteleva tuntematon mies.

– Minusta on aika kiinnostavaa puhua tästä aiheesta samalla, kun meitä seurataan, Knightley kommentoi tilannetta.

Erityisesti historiallisista draamoista tunnettu Knightley on aiemminkin ollut äänekäs yhteiskunnallisissa aiheissa, ja ottanut kantaa erityisesti elokuva-alan häirintään. Näyttelijä on aiemmin kertonut, ettei tee enää elokuvissaan seksikohtauksia, ainakaan jos ohjaaja on mies.

Englantilaisnäyttelijä tunnetaan muun muassa vuoden 2005 Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvan Elizabeth Bennetin sekä Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan Elizabeth Swannin rooleista. Lisäksi Knightley tunnetaan Rakkautta vain -jouluklassikiosta, ja hän on näytellyt monissa palkituissa elokuvissa, kuten Sovitus ja The Imitation Game.

Knightley on naimisissa jo lopettaneen Klaxons-yhtyeen James Rightonin kanssa. Pohjois-Lontoossa asuvalla parilla on kaksi lasta, Delilah ja Edie.