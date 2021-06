Viisuvoittaja Måneskinia hehkuttavat nyt maailmanluokan tähdet – eivät olleet uskoa silmiään, kun viestiboksiin kilahti yhteydenotto Miley Cyrukselta

Huippuartistit ovat lähettäneet Måneskinille ihailevia viestejä.

Vuoden 2021 euroviisujen voittaja Måneskin saa suitsutusta maailmanluokan tähdiltä. Italialaisyhtye on saanut ylistysviestejä muun muassa yhdysvaltalaistähti Miley Cyrukselta sekä Franz Ferdinand -rockyhtyeeltä.

– Jotkut eniten ihailemistamme artisteista laittoivat meille viestiä sanoen ”hyvää työtä tyypit, rakastamme teitä”. Olemme saaneet viestejä Franz Ferdinandilta ja Mileyltä. Kyllä, Miley Cyrukselta! Meidän on yritettävä vakuuttaa hänet tekemään töitä kanssamme. Voimme lähettää hänelle satoja viestejä Instagramissa, Måneskinin basisti Victoria De Angelis kertoo Metrolle.

Yhdysvaltalaislaulaja Miley Cyrus hehkutti Måneskiniä Instagramissa.

Måneskin osoitti Miley-fanituksensa myös parin päivän takaisella coverilla laulajan Midnight Sky -kappaleesta. Viime vuonna aiempaa rokimpaa musiikkia julkaissut Cyrus jakoi esityksen Instagraminsa Tarinat-osiossa. NME kertoo, että Cyrus kutsui kuvan yhteydessä Måneskinin jäseniä parhaiksi ystävikseen.

Skotlantilaislähtöinen Franz Ferdinand on Måneskinin jäsenien suuresti ihailema yhtye. Måneskin esitti Franz Ferdinandin Take Me Out -kappaleen jo kilpaillessaan Italian X Factorissa 2017. Myöhemmin Måneskin on versioinut Take me Outia myös omilla keikoillaan.

Måneskiniä innoittanut Franz Ferdinand esiintymässä helsingissä 2019.

Måneskin on neljän roomalaisystävyksen vuonna 2015 perustama rockbändi. Sen muodostavat parikymppiset laulaja Damiano David, basisti Victoria De Angelis, rumpali Ethan Torchio ja kitaristi Thomas Raggi. Viisuvoiton jälkeen yhtyeen Zitti e buoni -kilpailukappale nousi hittilistojen kärkeen 30 maassa.

Måneskin vuoden 2021 Euroviisuissa.

Måneskin nousi italialaisyleisön tietoisuuteen tultuaan toiseksi Italian X Factorissa vuonna 2017. Italiassa huippusuosituksi noussut bändi on viisuvoiton jälkeen tullut koko Euroopan ihailemaksi. Måneskinin viisuesitys oli yksi tämän vuoden ennakkosuosikeista.

Bändi joutui heti voittonsa jälkeen kohun keskelle, sillä tv-katsojat epäilivät laulaja Davidin käyttäneen huumeita suorassa lähetyksessä. Måneskinin jäsenet olivat tyrmistyneitä huumeväitteistä. David kävi huumetesteissä todistaakseen, ettei käytä huumeita, ja tulos oli negatiivinen.

Italialainen Måneskin nousi yhden yön aikana koko Euroopan tietoisuuteen

Yhtyeen jäsenten elämät mullistuivat viisuvoiton jälkeen kertaheitolla. De Angelis kertoo Metrolle, ettei bändin jäsenillä juuri ole enää yksityiselämää. Bändi viettää kaiken aikansa yhdessä musiikin parissa, ja järjestelyt tulevia jättikeikkoja varten käyvät kuumina.

– Kun rentoudumme yhdessä, käymme lasillisilla – tai ehkä kahdella tai kolmella. Kyllä, olemme melko rock’n’roll, mutta musiikkimme on meissä kaikkein rokeinta, laulaja Damiano David kertoi Metrolle.

Äkillinen kuuluisuus ei ole kihahtanut muusikkojen hattuun. David kertoo, että hänen erityistoiveensa takahuoneen tarjoiluiksi on vesipullo pillin kanssa.

