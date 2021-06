Ivanka Trump katosi julkisuudesta – nykyinen tyyli eroaa täysin totutusta

Donald Trumpin tytär ja suosikkilapseksikin kuvattu Ivanka Trump on vetäytynyt elämään hiljaiseloa Miamiin.

Ex-presidentti Donald Trumpin tytär ja läheinen neuvonantaja Ivanka Trump pakkasi isänsä tapaan tavarat ja muutti Floridaan tammikuussa päättyneen presidenttikauden jälkeen.

Sen jälkeen Ivankasta, aviomies Jared Kushnerista ja parin kolmesta lapsesta ei ole kuulunut juuri mitään.

Tuoreita kuulumisia kaivellut republikaanien luottokanava Fox News on onnistunut saamaan lähipiiriltä toteamuksen, että Ivanka ”keskittyy nyt perheeseensä”. Tämä pitää paikkansa, sillä Ivanka Trumpia ei ole aikoihin nähty tutuksi tulleissa huiman korkeissa korkokengissä, huolitellussa tukassa ja takkipuvuissa. Sen sijaan tilalla ovat kevyt meikki, farkut, kesämekot ja urheilutopit.

Ivanka ja perhe Donald Trumpin jäähyväisissä tammikussa.

Ivanka Trumpin tyyli on ollut totutusti viimeisen päälle huoliteltu.

Paparazzit ovat Daily Mailin ja Fox Newsin julkaisemien kuvien mukaan viime viikkoina ikuistaneet monenlaisiin näyttäviin urheilutrikoisiin sonnustautuneen Ivankan ja Kushnerin rennoilta kävelylenkeiltä Miamin rannoilta, joissa näitä seuraavat kaksi turvamiestä. Perheen poikkeuksellinen suojelu tosin vetelee viimeisiään, sillä isä-Trumpin neuvottelema puolen vuoden jatkopätkä loppuu heinäkuussa.

Toukokuussa äitienpäivän tienoilla Ivanka opetteli surffausta yhdessä Theo-poikansa kanssa ja kuvista päätellen onnistui kolauttamaan tätä laudalla vahingossa päähän, mistä veli Donald Trump jr. repi huumoria sosiaalisessa mediassa.

Ivanka Trump on pitänyt myös sosiaalisessa mediassa hiljaiseloa. Viime viikkoina hän on harmistuttanut rokotekriittisiä republikaanikannattajia julkaisemalla kuvia koronarokotuksistaan ja kannustamalla kaikkia ottamaan piikin.

Fow Newsin tietojen mukaan Jared Kushner keskittyy parhaillaan kirjan kirjoittamiseen. Viime kuussa hän perusti The Abraham Accords Peace Institute -järjestön joka seuraa Kushnerin Trump-kaudella hoitamaa Arabiemiraattien ja Israelin välistä rauhanhierontaa.

Ivanka ja Jared Kushner ovat pysytelleet erossa isä-Trumpin kannanotoista ja politiikasta lähdettyään Valkoisesta talosta ja välit isä-Trumpiin ovat aiheuttaneet spekulaatiota.

New York Timesin mukaan Kushner toivoo ”helpompaa” suhdetta Donald Trumpiin. Fox Newsin lähteiden mukaan Kushner on kuitenkin edelleen läheinen appensa kanssa ja puhuu tämän kanssa säännöllisesti. Mitä tulee kysymykseen helpommasta suhteesta, Fox Newsin lähde totesi vain ”Eikös me kaikki toivota samaa?”

