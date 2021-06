Martina Aitolehti joutuu leikkaukseen – julkaisi tunteikkaan päivityksen

Martina Aitolehden treenit saivat karun käänteen, kun hän loukkasi jalkansa vakavasti.

Somevaikuttaja ja liikunta-alan yrittäjä Martina Aitolehti, 38, on treenannut jo jonkin aikaa kovalla sykkeellä pärjätäkseen syyskuussa Ironman-maailmanmestaruuskisoissa Yhdysvalloissa.

Nyt Aitolehden treenit ovat ottaneet pahasti takapakkia. Aitolehti julkaisi Instagramissa kuvan sairaalasta sekä tunteikkaan päivityksen, jossa hän kertoo joutuvansa syyskuussa leikkaukseen takareiden jänteiden repeämisen takia.

– Sosiaalisen median välityksellä et voi ikinä tehdä mielipidettä siitä, mitä toisen elämässä tapahtuu. Mun some näyttää teille vain murto-osan siitä mitä oikeasti teen ja koen, vaikka avoimuutta ja aitoutta täällä haluankin korostaa, Aitolehti kertoo.

– Reilu viikko sitten treeneissä alkulämmittelyssä jalka lähti alta ja magneettikuvien löydöksenä takareiden jänteiden repeäminen, Aitolehti paljastaa.

Aitolehti kertoo kirjoituksessaan käyneensä läpi melkoisen tunnemyrskyn käsitellessään asiaa.

– On ottanut aikaa että olen omassa päässä, kropassa, valmentajien ja Hannun kanssa käsitellyt tämän asian. Olen itkenyt, mietiskellyt ja yrittänyt löytää tästäkin positiiviset puolet. Vamma on vakava ja leikkaus on välttämätön, hän kuitenkin sanoo.

Tapahtuneesta huolimatta Aitolehti aikoo kisata syyskuussa Yhdysvalloissa. Hän korostaa olevansa maan parhaiden lääkäreiden ja valmentajien ympäröimänä ja saavansa parasta mahdollista apua.

– Fakta kuitenkin on se, etten pysty valmistautumaan kisaan täysillä ja syyskuussa on edessä leikkaus sekä pitkä kuntoutus. Mä taistelen tän kaiken äärellä ja lupaan kaikesta huolimatta edustaa sinivalkoista lippua sisulla, intohimolla ja rakkaudella. Rakkaudesta urheilua ja tätä kuninkuuslajia kohtaan, Aitolehti lupaa.

Useissa äärimmäistä fyysistä kuntoa vaativissa kisoissa aiemminkin kilpaillut Aitolehti paljasti toukokuussa saaneensa kutsun maailmanmestaruuskisoihin Yhdysvaltoihin.

Ironman 70.3. World Championship -kilpailu järjestetään 17–18. syyskuuta Utahissa.

Aitolehti hehkutti tulevia kisoja toukokuussa ja kertoi, ettei malta odottaa pääsevänsä treenaamaan.

– Siis tämä ihana hullu elämä kyllä osaa yllättää just sillon kun sitä vähiten odottaa!! Illalla just ennen nukkumaan menoa sain meilin missä ilmoitettiin että olen ansainnut Dubain kisasta paikan IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP kisoihin , mitkä käydään syyskuussa 2021 .(Mä olin mielessäni ajatellut että ehkä 2023). Mun iso isoin unelma on käymässä toteen, Aitolehti hehkutti tuolloin.

– Rekisteröinti on tehty ja nyt lähtee treeneissä ihan uus vaihde päälle. Kiitos elämä , kiitos kaikki tyypit mun lähellä jotka uskoo ja jaksaa. Mä olen kova tekemään työtä , hyvin nöyränä ja uskon vahvasti siihen että just sillä mennään eteenpäin, hän totesi toukokuussa.

Toukokuussa paljastettiin myös se, että Aitolehti saa oman televisio-ohjelman discovery+-palveluun.

Aitolehti luotsaa suomalaisversiota megatähti Khloé Kardashianin Revenge Body with Khloé Kardashian -menestysformaatista. Ohjelmassa luotsataan sen osallistujia kohti kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta ja hyvinvointia.

Discovery+:n tiedotteen mukaan Revenge Body with Martina Aitolehti -sarja seuraa sen päähenkilöiden elämäntapamuutoksia lämminhenkisellä ja kannustavalla otteella. Ohjelma ilmestyy keväällä 2022.