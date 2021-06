Michael J. Fox tänään 60 vuotta – 30 vuotta Parkinsonin tautia sairastanut mies ei usko enää kykenevänsä näyttelemään

Michael J. Fox on sanonut, että Parkinsonin tauti pelasti hänen avioliittonsa. Fox tapasi vaimonsa Perhe on paras -sarjan kuvauksissa 1980-luvulla.

Michael J. Foxin perustama säätiö on lahjoittanut lähes miljardi euroa Parkinsonin taudin tutkimukseen. Kuva on vuodelta 2019.

Rakastettu näyttelijä Michael J. Fox täyttää keskiviikkona 60 vuotta. Fox on sairastanut parantumatonta Parkinsonin tautia vuodesta 1991, jolloin hän oli vain 29-vuotias.

– Tuntui mahdottomalta uskoa lääkäreiden sanat siitä, että muutaman vuoden kuluttua en kykenisi näyttelemään. Minullahan oli vain hieman nykivä pikkusormi! hän on muistellut diagnoosistaan.

Guardianille hän kertoi, että diagnoosi kuitenkin pelasti hänen avioliittonsa, sillä se sai hänet lopettamaan juomisen.

Viime vuonna Fox kertoi People-lehdelle, että on hyvin epätodennäköistä, että hänet nähdään enää tulevaisuudessa valkokankaalla tai tv-sarjoissa. Fox sanoo Parkinsonin taudin vaikuttaneen hänen lähimuistiinsa niin, että vuorosanojen opettelu on vaikeaa.

Hän kertoi myös sairauden vaikeuttaneen myös hänen puhumistaan, joka puolestaan on tehnyt näyttelemisestä entistä haastavampaa.

– Olen aina ollut taitava opettelemaan vuorosanani. Viimeisimmät työni olivat sellaisia, joissa repliikkejä oli paljon. Minulla oli niissä vaikeuksia, Fox sanoo Peoplelle.

– Jokainen askel, jonka otan, on nykyisin yksi helkkarin matemaattinen ongelma, joten otan asiat rauhallisesti, Fox totesi viime syksynä Guardianille.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet.

Fox on perustanut vuonna 2000 nimeään kantavan säätiön, joka rahoittaa Parkinsonin taudin tutkimusta. Säätiö on antanut tutkimukseen yli miljardi dollaria (821 500 000 euroa). Säätiö on lahjoittanut rahaa myös Helsingin yliopistolle.

Michael J. Fox ja hänen tyttöystäväänsä Perhe on paras -sarjassa näytellyt Tracy Pollan avioituivat vuonna 1988. Parin lapset Sam, Aquinnah, Schuyler ja Esmé ovat jo aikuisia.

– 32 vuotta. Uskoisin, että se toimii. Elämäni rakkaus, Fox kirjoitti Instagramiin.

Michael Andrew Fox syntyi kesäkuussa 1961 Kanadan Edmontonissa. Nimikirjaimen J. hän otti käyttöön viittauksena Bonnie ja Clyde -elokuvasta tunnettuun Michael J. Pollardiin.

Fox oli itseoppinut teinitähti, ja hän näytteli jo 15-vuotiaana sarjassa Leo and Me. 18-vuotiaana hän muutti Los Angelesiin haaveillen urasta näyttelijänä.

Pari vuotta myöhemmin Michael iski kultasuoneen. Hän liittyi mukaan Perhe on paras -sarjaan (1982–1989), jota esitettiin 7 tuotantokautta. Fox palkittiin roolistaan Alex P. Keatonina kolmesti niin Emmyllä kuin Golden Globellakin.

Paluu tulevaisuuteen -elokuva vuodelta 1985 on ehdoton klassikko.

Paluu tulevaisuuteen -trilogia lennätti Foxin tähtiin. Elokuvasarja on ajaton, ja sukupolvi toisensa perään on hurmaantunut huimapäisen Marty McFlyn aikamatkoista. Filmit ovat myös historian tunnetuimpia aikateemaelokuvia.

Vuonna 2000 Fox jätti Spin City -sarjan suosionsa huipulla ja sen myötä isommat roolit tv-kameroiden edessä. Hän oli kertonut vuonna 1998 julkisuudessa sairaudestaan.

Viime vuosilta Fox muistetaan sivurooleistaan muun muassa sarjoista The Good Wife, The Good Fight ja Designated Survivor. The Good Wifessa ja The Good Fightissa Fox esittää pakkoliikeoireyhtymää sairastavaa ja sitä oikeussaleissa hyödykseen käyttävää asianajajaa.

Moni muistaa Michaelin myös Stuart Little -elokuvista Stuart-hiiren äänenä.

Michael J. Fox esitti perheen teinipoikaa suosikkisarjassa Perhe on pahin (1982-1989).

Fox on kirjoittanut neljä kirjaa, joista uusin, elämäkertateos No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality julkaistiin viime vuoden marraskuussa.

Hän ei voi enää soittaa kitaraa tai kirjoittaa, mutta sanellen kirjat onnistuvat. Ajoittain hän tarvitsee pyörätuolia. Häneltä on leikattu kivulias selkärankakasvain.

– Se, että kaiken lisäksi vielä mursin käteni pahasti, sai minut epätoivon alhoon. Optimismini on vuosien saatossa hieman himmentynyt. Tylsistyn kuitenkin, jos pitkään lojun sohvalla synkissä ajatuksissa, Fox on todennut.