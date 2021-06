Uppo-Nalle-näytelmä saa tänään ensi-iltansa Kivinokan kesäteatterissa, jossa poliisi valvoo uhkausten takia. Katso kuvat paikan päältä.

Kohua kylvänyt Uppo-Nalle-näytelmä saa tänään keskiviikkona ensi-iltansa Kivinokan kesäteatterissa. Paikan päällä vartioi poliisi huolestuttavien uhkausten takia.

Helsingissä Kulosaaren kartanon kupeessa sijaitseva Kivinokan kesäteatteri sai etukäteen valtavasti palautetta Uppo-Nalle-näytelmänsä takia.

Kohu syntyi Uppo-Nallen ”rohkeusrokotteesta”, joka kuohutti rokotevastaisia, jotka uhkailivat jopa saapuvansa pesäpallomailojen kanssa paikalle.

Kello viiden aikaan keskiviikkona paikalle oli saapunut pyöräpoliiseja vartioimaan tilannetta.

Ennen kello 18 alkavaa ensi-iltaa paikalla ei havaittu ulkopuolisia tai uhkaavia henkilöitä. Päin vastoin, ilmapiiri oli lämmin ja odottavainen.

Teatterijohtaja Kari Kinnaslampi toteaa Ilta-Sanomille, että poliisit olivat välttämätön varotoimenpide.

– Meillä on katsomo täynnä lapsia. Emme voi ottaa minkäänlaista riskiä. Jos joku todellakin tulisi paikalle pesäpallomailan kanssa, lapset järkyttyisivät niin, etteivät koskaan tulisi teatteriin uudestaan, Kinnaslampi painottaa.

Teatterijohtaja Kari Kinnaslampi toimii myös Uppo-Nallen ohjaajana.

Kinnaslammen mukaan pöly on jo laskeutunut.

– Vastaavanlaista palautetta ei juuri enää ole tullut. Ainoastaan olen pettynyt siitä, että jouduin poistamaan kyseisen kohtauksen.

Teatterijohtajan mukaan kohuista huolimatta näyttelijät ja tuotantoryhmä ovat suhtautuneet positiivisin mielin näytelmän ensi-iltaan.

– Tärkeintä on, että lapset pääsevät nauttimaan. He pääsivät jo ennakkonäytöksessä ihmettelemään pyöräpoliiseja, Kinnaslampi hymyilee.

Juha Uutela pöyristyi uhkauksista.

Rokotekohtaus on peräisin alkuperäiskäsikirjoituksesta. Jo siitäkin syystä vihapalaute hämmentää päänäyttelijä Juha Uutelaa.

Uppo-Nallea esittävä Juha Uutela on ollut pöyristynyt uhkauksista. Aiheen esiin nostaminen nostaa hänelle tunteet pintaan - eritoten siksi, koska kyse on lapsista.

– Suututtaa se, että minulta viedään väkivallalla uhaten oikeus itseni ilmaisemiseen. Vaikka matka uhkauksista väkivaltaan on monesti pitkä, niin silti jos jonkun ihmisen mielessä käy ajatus, että tulisi pesäpallomailojen kanssa lastennäytökseen, sellainen ihminen ei voi olla tasapainoinen tai terve. Sellaista uhkausta ei voi ohittaa, Uutela korostaa.

Koronarajoitukset eivät ole haitanneet kesäteatterin toiminnan aloittamista.

Kivinokan kesäteatterin toiminta alkoi tänä kesänä.

Uutela kertoo olevansa harmistunut, että rokotekohtaus jouduttiin poistamaan painostuksen takia.

– Menin itse kyseiseen rokotevastaisten ryhmään ja yritin heille perustella, että kyseinen kohtaus oli mukana alkuperäiskirjoituksessa, eikä sitä ole muokattu mukaan. Kukaan ei uskonut, Uutela harmittelee.

– Olen kuitenkin yrittänyt unohtaa asian, ja aion keskittyä siihen, että lapset saavat näytelmästä ilon irti.

Uutelan mukaan tiistaina järjestetty ennakkonäytös ylitti odotukset.

– Lapset ovat kaikkein kriittisin ja samalla parhain yleisö. Nappiin meni, ja he nauttivat esityksestä täysin rinnoin. Pääsimme vielä laulamaan eräälle nuorelle katsojalle syntymäpäivälaulun tämän syntymäpäivänä, päänäyttelijä iloitsee.

Katsomoon saapunut Antti Hurme toi tyttärensä Uppo-Nallen ensi-iltaan. Hurme tiesi poliisien saapumisesta ja kesäteatteriin kohdistuneista uhkauksista.

– Tilanne on todella ikävä. On törkeää painostaa ihmisiä kulttuurin sensuroimiseen, hän kommentoi.

Hurme joka tapauksessa iloitsee uuden kesäteatterin korkkaamisesta. Hänen tyttärensä on odottanut Uppo-Nallen näkemistä.

– Meillä luetaan paljon satuja, ja taitaa meiltä löytyä pari Uppo-Nalle-kirjaakin, Hurme kertoo.

Teatterijohtajan mukaan Uppo-Nallen ensi-iltaan on myyty 40 lippua ennakkoon.

Julmaa palautetta

Kivinokan kesäteatterin teatterinjohtaja Kari Kinnaslampi kertoi aiemmin IS:lle, että teatteriin on tulvinut paljon palautetta rokoteviittauksen takia. Palautteissa teatteria on syyllistetty siitä, että he yllyttäisivät ihmisiä ottamaan koronarokotteen.

Kinnaslammen mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Teatterinjohtajan mukaan näytelmässä Uppo-Nalle pelkää peipposia, joten hän menee eläinlääkäriin saadakseen rohkeusrokotteen, jottei enää pelkäisi.

Kinnaslammen mukaan ideana oli lievittää lasten mahdollista rokotus- ja lääkäripelkoa hauskalla tavalla.

– [Kohtauksella] ei ole mitään tekemistä koronarokotteen kanssa, Kinnaslampi ihmetteli.

Teatterinjohtajan mukaan palautteen sävy on ollut erittäin julmaa.

– Tästä on tullut ihan hirvittävän aggressiivista palautetta ja hyökkäyksiä meidän teatteria kohtaan. Viestejä on tullut somessa ja sähköpostilla. Minulle on soiteltu hävyttömiä puheluita ja uhkailtu, Kinnaslampi sanoi.

Lopulta Kinnasmäki päätti poistaa kyseinen kohtauksen kokonaan. Rokotekohtauksen tilalla nähdään toinen kohtaus, joka on hyväksytetty teatterinjohtajan mukaan Uppo-Nallen kirjoittajan Elina Karjalaisen perikunnalla.