Kate Winslet sai 21-vuotiaana ulkonäöstään armotonta palautetta – nyt hän sanoo suorat sanat kuviensa silottelijoille

Kate Winslet on noussut elokuvamaailman huipulle tekemällä rohkeita valintoja ja pitämällä jalat maassa.

Kate Winslet vakuuttaa rikospoliisi Mare Sheehanin roolissa HBO:n Mare of Easttown -sarjassa.

HBO:n menestyssarja Mare of Easttownissa rouhean rikospoliisin pääroolia näyttelevä Kate Winslet, 45, on näytellyt valtaosan elämästään, jo yli 30 vuotta.

Winslet tiesi haluavansa näyttelijäksi jo viisivuotiaana.

– Muistan ajatelleeni, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin näytteleminen. Se on vain yksi versio todellisuudesta ja siksi sitä ei pitäisi kutsua ollenkaan näyttelemiseksi, Winslet toteaa Variety-lehdelle joulukuussa 2015.

Kun Readingissä Englannissa syntynyt Winslet oli 11-vuotias, hän aloitti opinnot teatterikoulussa. Hän teki ensimmäisen roolityönsä tanssimalla hunajamuromainoksessa, kunnes alkoi saada rooleja isommista tuotannoista.

Winslet teki läpimurtonsa 17-vuotiaana Peter Jacksonin ohjaamassa ja kriitikoiden ylistämässä psykologisessa draamassa Ihmeelliset olennot.

Winslet sai ensimmäisen elokuvaroolinsa Peter Jacksonin ohjaamasta elokuvasta Taivaalliset olennot - Heavenly Creatures.

WINSLET tunnetaan ennen kaikkea ikonisesta Rose Dewitt Bukaterin roolista klassikoksi muodostuneessa vuoden 1997 katastrofielokuvassa Titanic, jonka mullisti hänen uransa.

Kun Winslet luki Titanic-elokuvan käsikirjoituksen, hän vaikuttui syvästi. Hänen täytyi saada olla osa elokuvaa.

Rosen roolia ei kuitenkaan tuotu Winsletille tarjottimella. Tuohon aikaan suurelle yleisölle vielä tuntematon Winslet sai tehdä kovasti töitä vakuuttaakseen ohjaaja James Cameronin, joka oli suunnitellut Rosen rooliin tunnettuja naisnäyttelijöitä, kuten Gwyneth Paltrow’a, Winona Ryderia, Claire Danesia, ja Reese Witherspoonia.

Rolling Stone -lehden mukaan jo tuolloin määrätietoinen Winslet pyysi agentiltaan Cameronin numeroa, soitti tälle ja sanoi:

– Minun on saatava tehdä tämä rooli ja sinä olet todella hullu jos et valitse minua.

Winslet on kiitellyt myöhemmin julkisesti saamaansa mahdollisuutta ja sanonut Cameronin ottaneen valtavan riskin antaessaan roolin hänelle.

Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio tähdittivät Titanic-elokuvaa, joka voitti aikanaan yksitoista Oscaria.

KOMMENTIT painosta ja ulkonäöstä ovat Winsletille tuttuja jo lapsuudesta. Titanic-elokuvan myötä parikymppinen Winslet joutui kohtaamaan yhä enemmän julmaa ja misogynististä arvostelua kehostaan.

1990-luvulla etenkin naisnäyttelijöiden ulkonäköön ja kehoihin suhtauduttiin äärimmäisen kriittisesti. Winslet kertoi helmikuussa The Guardian -lehdelle löytäneensä 1990-luvulla hänestä kirjoitettuja artikkeleita, jotka järkyttivät häntä syvästi.

– Oli melkein naurettavaa, kuinka järkyttäviä, kriittisiä ja julmia toimittajat olivat minulle. Selvitin tuolloin vielä, kuka helvetti minä edes olen! Toimittajat kommentoivat kokoani, arvioivat painoani ja painattivat lehteen oletetun ruokavalioni. Se oli arvostelevaa ja kamalaa luettavaa, Winslet avautui The Guardian-lehdelle.

Jatkuva vartalon kommentointi tuhosi tuolloin Winsletin itsetunnon. Näyttelijä kertoo lehdelle, että häntä kauhistutti ajatus Hollywoodiin menemisestä, koska hän pelkäsi siellä vallitsevia vieläkin armottomampia kauneusihanteita.

Winslet on kuitenkin taistellut itsepintaisesti epäreilua kehopuhetta ja epärealistisia kauneusihanteita vastaan koko uransa ajan.

Winslet muun muassa omisti Steve Jobs -elokuvasta saamansa parhaan sivuosan Bafta-palkintonsa ”kaikille tytöille, jotka epäilevät itseään”, viitaten nuoruutensa draamaopettajan kommenttiin siitä, että Winsletin tulisi tyytyä vain lihavien tyttöjen rooleihin.

Kun HBO:n menestyssarja Mare of Easttownin ohjaaja Craig Zobel ehdotti, että Winsletin ”pömppömaha” voitaisiin poistaa sarjassa näkyvästä seksikohtauksesta, Winslet vastasi: ”uskallakin!”

Winslet on pitänyt huolta, ettei hänen ulkonäköään käsitellä luonnottoman oloiseksi. Kun hän teki yhteistyötä L’Orealin kanssa, hän kielsi sopimuksessa ryppyjen poistamisen, kasvojen kaventamisen ja ihon liiallisen silottelun.

Koska Mare of Easttown -sarjan mainosjulistetta oli käsitelty liikaa, Winslet palautti sen takaisin kaksi kertaa.

Katsojat ovat rakastuneet Winsletin näyttelemään flanellipaitaiseen, sotkuiseen ja särmikkääseen Mare Sheehaniin. Winslet kertoo The New York Timesin haastattelussa, että hän uskoo ihmisten samaistuneen Sheehaniin, koska hän on niin tavallinen.

– Hänellä on kasvot ja vartalo, jotka liikkuvat tavalla, joka on tyypillistä hänen ikäiselleen naiselle, hän kertoo lehdelle.

Winslet on joutunut kestämään paljon kehoon kohdistuvaa arvostelua.

WINSLET on tehnyt rohkeita valintoja myös rooliensa suhteen. Titanicista matkaan tarttunut menestys olisi poikinut rooleja yhä suuremmissa tuotannoissa yhä suuremmilla tienesteillä, mutta Winslet on halunnut kulkea omaa tietään ja näytellä pienten budjettien indie-elokuvissa.

Esimerkiksi vuonna 1998 ensi-iltansa saaneessa Hideous Kinky -draamaelokuvassa Winslet näyttelee hippiäitiä Juliaa, joka matkustaa Lontoosta Marokkoon kahden tyttärensä kanssa henkiselle matkalle.

Näyttelijä halusi Julian roolin niin kovasti, että oli juuri kieltäytynyt pääroolista elokuvassa Anna and the King, vaikka olisi saanut siitä moninkertaisesti suuremmat tulot.

Winslet kieltäytyi myös Shakespeare in Love -menestyselokuvan Violan roolista saadakseen näytellä pienemmissä ja itsenäisissä rooleissa.

TITANICISTA puhuttaessa on mahdotonta olla käsittelemättä Winsletin ja vastanäyttelijä Leonardo DiCaprion välistä pitkää ystävyyttä, joka kehkeytyi elokuvan kuvauksissa.

Nuoret näyttelijät eivät juurikaan tunteneet toisiaan, mutta Winslet ihaili DiCapriota kaukaa ja toivoi tämän nappaavan Jack Dawsonin roolin.

Ennen kuvausten alkamista Winslet oli huolissaan, ihastuisiko hän komeaan vastanäyttelijäänsä. Kaksikon kemiat kohtasivat kuitenkin pian ja heistä tuli heti ystäviä.

– Titanic-elokuvan tekeminen oli uriemme raskain ja vaikein kokemus. Olimme yhdessä kumppaneita, DiCaprio kuvailee intensiivisiä kuvauksia Oprahin haastattelussa vuonna 2004.

Elokuvamaailmassa yhdessä kasvanut kaksikko palasi yhdessä valkokankaalle esittämään riitaista avioparia, kun Winsletin silloisen aviomiehen, elokuvaohjaaja Sam Mendesin, ohjaama 1950-luvulle sijoittuva draamaelokuva Revolutionary Road sai ensi-iltansa vuonna 2008.

Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio palasivat yhdessä valkokankaalle vuonna 2008 elokuvassa Revolutionary Road.

WINSLET on ollut naimisissa kolme kertaa ja hänellä on kolme lasta, kaikki eri avioliitoista. Hän meni naimisiin vuonna 1998 ohjaaja Jim Threapletonin kanssa, jonka hän tapasi Hideous Kinky -elokuvan kuvauksissa. Heidän tyttärensä Mia Honey Threapleton syntyi noin kaksi vuotta myöhemmin, mutta yhteinen taival päättyi eroon vuonna 2001.

Winsletin miehistä kuuluisin on brittiläinen, muun muassa American Beauty ja Bond-elokuva 007 Skyfallista tunnettu elokuva- ja teatteriohjaaja Sam Mendes, jonka kanssa Winslet meni salaa naimisiin lomamatkalla toukokuussa 2003. Vielä saman vuoden joulukuussa pari sai Joe-lapsensa.

The Guardianin mukaan pari erosi kaikessa hiljaisuudessa vuonna 2010.

Vuonna 2012 Winslet meni naimisiin nykyisen puolisonsa Edward Abel Smithin kanssa.

– Hän on superkuuma, superihminen ja koti-isä, joka pitää huolta meistä. Erityisesti minusta, Winslet hehkutti puolisoaan The New York Times -lehdelle toukokuussa.

Pariskunnan poika Bear syntyi vuonna 2013.

Alttarille Winsletin saattoi paras ystävä Leonardo DiCaprio.